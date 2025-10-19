Foliage in Italia: viaggio in 10 boschi da scoprire (e fotografare)

Quando arriva l’autunno, i boschi si trasformano: faggi e querce si vestono d’oro, rame e ambra.

Nelle foreste antiche, dove la natura è rimasta quasi intatta per secoli, il foliage diventa un’esperienza di pace in cui andare alla scoperta dei suoni primordiali, mentre le foglie cadono e il silenzio profondo viene interrotto dal balzo improvviso di un cervo o un capriolo.

Tra faggete vetuste oggi territorio protetto riconosciuto Unesco e foreste storiche, il periodo migliore per assistere alla trasformazione dei colori va da metà ottobre ai primi giorni di novembre, con variazioni legate alla quota e al clima. Ecco dieci luoghi da nord a sud dove la storia degli alberi incontra la magia dell’autunno.

1. Foreste Vetuste dell’Appennino

Patrimonio Mondiale Unessco, le faggete primordiali di Valle Cervara, Selva Moricento e Coppo del Principe sono tra le più antiche d’Europa. I colori esplodono tra fine ottobre e inizio novembre, quando il bosco si trasforma nelle sfumature intense del rame e dell’oro. L’accesso è regolato su sentieri ufficiali e con guide autorizzate.

2. Foreste Casentinesi: Sasso Fratino e Riserva Integrale

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

È la prima riserva integrale d’Italia e uno dei cuori del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La faggeta di Sasso Fratino, inaccessibile nella sua area più protetta, si può ammirare dai percorsi perimetrali del Parco. Uno dei momenti migliori per una passeggiata è fra la metà e la fine di ottobre, quando la luce autunnale accende di magia le chiome dei faggi secolari.

3. Foresta Umbra

Parco Nazionale del Gargano

Nella parte più interna del Parco Nazionale del Gargano, a circa 800 metri di altitudine, si estende una delle faggete più meridionali d’Europa, anch’essa iscritta nella lista Unesco. Passo dopo passo, addentrarsi nei tunnel vegetali della Foresta Umbra si trasforma in un viaggio nei colori, tra faggi, aceri e cerri, dalla metà di ottobre fino ai primi di novembre.

4. Cozzo Ferriero nel Parco del Pollino

Parco Nazionale del Pollino

A oltre 1.700 metri di quota, nel cuore del Parco del Pollino, si trova la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Gli alberi monumentali raccontano una storia di oltre cinque secoli. Il periodo migliore per il foliage è la fine di ottobre, quando la montagna si accende di tonalità calde.

5. Parco Nazionale dell’Aspromonte: la Valle Infernale

Una cascata sull’Aspromonte

Tra le foreste più remote d’Italia, il Parco Nazionale dell’Aspromonte custodisce faggete antiche inserite nella rete Unesco. Qui il foliage arriva più tardi che altrove: le tinte più intense si osservano tra fine ottobre e i primi di novembre, mentre i sentieri si inoltrano tra cascate e valloni ombrosi.

6. Paneveggio, la ‘Foresta dei Violini’

Celebre per gli abeti rossi utilizzati da liutai come Stradivari, la Foresta di Paneveggio, parte del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, regala uno dei foliage più suggestivi delle Alpi. Tra metà ottobre e inizio novembre, il contrasto tra i larici dorati e gli abeti sempreverdi che si specchiano nei laghi alpini tocca le corde del cuore.

7. Delta del Po, Bosco della Mesola

Paesaggio del Delta del Po

Antica lecceta costiera, oggi il Bosco della Mesola è riserva naturale e parte del sito Unesco del Delta del Po. Il foliage assume toni di bronzo e verde scuro che si mescolano alle sfumature autunnali. Nelle prime settimane di ottobre, durante le escursioni guidate, si può ancora udire, talvolta, il bramito dei cervi che popolano la riserva, tipico del mese di settembre.

8. Selva di Malabotta

Tra i boschi più antichi della Sicilia, la Selva di Malabotta regala un autunno sorprendentemente colorato, con querce, aceri e faggi che si tingono di rosso e arancio tra la fine di ottobre e novembre. Tra i sentieri più noti, quello che conduce ai ‘Megalitici dell’Argimusco’, altopiano di rocce dalle forme antropomorfe.

9. Foresta di Tarvisio

Le abetaie storiche tra Italia, Austria e Slovenia raccontano una lunga tradizione di gestione forestale risalente all’Impero Asburgico, quando questi boschi fornivano legname pregiato per l’edilizia e la cantieristica navale. Oggi la Foresta di Tarvisio è una delle più vaste aree protette del Friuli Venezia Giulia, con percorsi che attraversano faggi, aceri, abeti e larici fino ai confini del Parco del Monte Lussari e delle Alpi Giulie. Camminando lungo i sentieri, i colori variano con la quota: dalle tonalità dorate dei larici nei fondovalle alle sfumature ramate dei faggi e degli aceri sui pendii, che raggiungono il picco del foliage intorno alla metà di ottobre.

10. Foresta del Cansiglio

L'altopiano del Cansiglio

La Foresta del Cansiglio è una delle faggete più note d’Italia, già bosco di rifornimento per la Serenissima Repubblica di Venezia. Il foliage sorprende con le tonalità dell’oro, del giallo intenso, del rame e del rosso bruno da osservare tra la metà e la fine di ottobre, quando la luce pomeridiana filtra tra i tronchi creando giochi di ombre e riflessi.

Quando andare

In Italia il periodo migliore per ammirare il foliage varia a seconda della quota. Nelle Alpi il picco si raggiunge tra metà e fine ottobre, mentre nell’Appennino centrale e meridionale si sposta a fine ottobre e ai primi di novembre.