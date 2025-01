Expo 2025 a Osaka: un viaggio tra tradizione e futuro nel cuore del Giappone

Avveniristici grattacieli e antichi ryokan, bagni di foresta per ritrovare la serenità interiore e il brulicare di metropoli illuminate da lanterne e neon: il Giappone è un paese di contrasti, dove la tradizione si intreccia con un futuro che sembra già presente. Questo perfetto equilibrio tra passato e innovazione sarà il filo conduttore della prossima Esposizione Universale, dedicata alla sostenibilità, che aggiunge un motivo in più per visitare quest’anno il Paese del Sol Levante.

La 32ª edizione dell’Expo, dopo Milano e Dubai, approda a Osaka, una città che incarna alla perfezione lo spirito del Kansai. Conosciuta per il motto “kuidaore” (“mangia fino a scoppiare”), Osaka è sinonimo di energia, convivialità e cucina irresistibile. È in questo vibrante scenario che prenderà vita uno dei più grandi eventi internazionali del 2025.

Expo torna ad Osaka

Non è la prima volta che Osaka ospita il World Expo: accadde già nel 1970 e nel 1990. L’edizione del 2025, dal titolo “Progettare la società del futuro per le nostre vite”, punta a rispondere alle sfide globali attraverso tecnologie all’avanguardia, soluzioni innovative e un approccio sempre più sostenibile. L’evento si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sull’isola artificiale di Yumeshima, affacciata sulla baia di Osaka. Questo avveniristico sito di 155 ettari, collegato al centro città con una nuova stazione ferroviaria, dista 20 minuti dal cuore urbano. I padiglioni di 160 Paesi del mondo, Italia inclusa, saranno disseminati all’interno di un anello in legno di 60.000 metri quadrati, realizzato da Sou Fujimoto Architects.

Ogni nazione presenterà un padiglione dedicato, un palcoscenico per esporre le proprie culture, tecnologie e prospettive di sviluppo responsabile. I visitatori potranno vivere esperienze interattive, esplorando innovazioni che spaziano dalla robotica all’energia rinnovabile. Il tutto sarà accompagnato da un fitto programma di eventi culturali, spettacoli, concerti e mostre. Expo 2025 promette di essere un’esperienza unica, dove passato e futuro si incontrano.

Fioriture primaverili in Giappone

Come organizzare il viaggio

Visitare il Giappone nel 2025 può far parte di un itinerario più ampio che, oltre alla scoperta delle città più iconiche come Osaka, Kyoto e Tokyo, include anche una visita all’Expo. Un’occasione unica per scoprire il Giappone più autentico, immergendosi nella cultura millenaria della Terra del Sol Levante. Dalla cerimonia del tè ai templi immersi nelle foreste, dai giardini zen alla raffinata cucina locale, esperienze capaci di unire tradizione e modernità.

Per acquistare i biglietti per Expo è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell’evento, scegliendo tra un biglietto "aperto" o datato. Operazione che può sembrare semplice, ma se non si completano correttamente tutti i passaggi il rischio è quello di non poter accedere all’ingresso. Per evitare inconvenienti è possibile affidarsi a Turisanda che abbina i biglietti per Expo 2025 di Osaka a viaggi individuali o ai Magic di Presstour by Turisanda. Nei tour di gruppo i vantaggi principali includono, oltre al biglietto d’ingresso, i transfer organizzati e l’assistenza in italiano, per un’esperienza comoda e senza pensieri.

Giappone tra tradizioni e innovazione

Il tour Magic Giada di Presstour by Turisanda è un’esperienza completa alla scoperta del Giappone che unisce l’avanguardia delle grandi città alla quiete delle zone rurali. Questo itinerario di 13 giorni svela i mille volti del Sol Levante. L’avventura inizia a Tokyo, la capitale dinamica e ordinata che sorprende con il suo contrasto tra grattacieli futuristici e angoli silenziosi di spiritualità Zen. Da qui, il viaggio prosegue verso le principali attrazioni del Paese: le affascinanti città di Kyoto e Osaka, con i loro templi e quartieri storici, e i pittoreschi borghi di montagna di Kanazawa, Shirakawago e Takayama. In particolare, Shirakawago, con le sue caratteristiche abitazioni in stile gassho è riconosciuto come Patrimonio UNESCO ed è una tappa da non mancare. L’itinerario include anche luoghi di grande suggestione, come l’isola sacra di Miyajima, famosa per il tempio shintoista di Itsukushima, e la città di Hiroshima, tragicamente nota per la tragedia del bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale oggi custode della memoria storica con i suoi monumenti commemorativi. Un aspetto distintivo del tour è l’immersione nella realtà locale. Gli spostamenti tra le città avvengono con i treni ad alta velocità, simbolo dell’efficienza giapponese, mentre le visite urbane sono organizzate utilizzando anche i mezzi pubblici, per un’esperienza più genuina e sostenibile. Quest’anno all’itinerario tradizionale Magic viene aggiunta una notte ad Osaka per poter vivere un’intera giornata all’interno dell’Expo.

Spiritualità, panorami e tradizioni

Il tour Magic Fiori di Loto Expo di Presstour by Turisanda è un viaggio di 10 giorni e 9 notti che unisce modernità e tradizione, partendo da Tokyo, tra simboli iconici e luoghi di grande quiete dove il misticismo giapponese si manifesta in tutta la sua bellezza. Le tappe includono Hakone, famosa per le terme, il Monte Fuji e il lago Ashi e per chi lo desidera Kamakura, con il maestoso Grande Buddha. A bordo dello shinkansen si raggiunge Kyoto, cuore storico e culturale, con cerimonie del tè e il fascino senza tempo del quartiere Gion.

L’itinerario prosegue verso Kanazawa, con le sue tradizioni artistiche, e Takayama, dove un soggiorno in ryokan e una cena tipica immergono nella cultura locale. Segue il villaggio di montagna di Shirakawago, simbolo della vita rurale giapponese, per concludersi a Osaka. Qui, l’itinerario si chiude con una visita all’Expo 2025, perfetto coronamento di un viaggio che celebra l’armonia tra innovazione e tradizione.

Passato e futuro in due settimane

Per vivere un’esperienza ancora più ricca Magic Giada Expo di Presstour by Turisanda è un tour di 14 giorni unica, sempre con l'ingresso incluso all'Expo Osaka 2025. Un'opportunità per esplorare il Giappone, vivendo esperienze indimenticabili. Il viaggio ha inizio a Tokyo, una delle città più dinamiche e affascinanti del mondo, con una visita ai giardini di Hamarikyu, al Tempio Asakusa Kannon, dove si trova l’effigie dorata della Dea buddhista della misericordia e alla storica Nakamise Shopping Arcade, una delle vie commerciali più antiche della capitale. Si prosegue con una visita al santuario scintoista di Meiji-Jingu e al quartiere giovanile di Harajuku, fino ad arrivare all'iconica Shibuya, con il suo celebre e immenso attraversamento pedonale, il più grande al mondo. Il percorso prosegue alla scoperta di città leggendarie come Hakone, Kyoto, Nara e Takayama, ma anche di giardini, mercati, templi e paesaggi naturali che evocano la spiritualità e l’eleganza della filosofia orientale. Mentre paesaggi iconici come il Monte Fuji, le campagne infinite, le foreste e i tratti di mare, mostrano l’essenza di un Giappone che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. Una terra da scoprire attraverso il finestrino di un treno ad alta velocità o a bordo di un autobus pubblico impeccabilmente puntuale, vivendo il viaggio come un local. L'itinerario include tappe nella città di Kanazawa, con il suo rione dei Samurai, nei pittoreschi villaggi di Shirakawago e Takayama, con le case di legno e le antiche botteghe di sakè. La visita a Hiroshima precede quella all’isola di Miyajima, famosa per il Santuario shintoista di Itsukushima, con il suo celebre torii rosso che emerge dalle acque. Infine tappa ad Osaka. Gli ultimi giorni serviranno per conoscere la città e visitare l’Expo 2025. I tour Turisanda sono la scelta ideale per esplorare il Giappone più autentico e profondo, immergendosi al tempo stesso in un futuro sostenibile che è già presente nel cuore dell’Esposizione Universale.