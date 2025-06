Experience Lago Maggiore: dalle crociere con aperitivo alla tintura di tessuti, attività per tutti i gusti

Aperitivi al tramonto in barca a vela, cooking class, laboratori artistici, degustazioni di vini, corsi di relax nel verde e tour in e-bike, lontani dai classici circuiti turistici ma altrettanto autentici e sicuramente più originali.

Sono alcune delle proposte di Experience Lago Maggiore, startup dedicata al turismo nel territorio del Verbano con un’attenzione particolare alla genuinità delle esperienze proposte e alle relazioni umane. Un turismo esperienziale tra natura, cultura, sport e benessere. Un sogno realizzato, infatti la start up è nata da un'idea di Catalina Dusi e Paolo Paliaga, una coppia di ex docenti poliglotti, parlano inglese, francese, tedesco e spagnolo, che quattro anni fa hanno scelto di cambiare vita e ideato un progetto per conoscere e vivere il lago Maggiore in modo alternativo, "siamo convinti che vivere il lago Maggiore in modo genuino sia la maniera migliore per conoscerlo davvero - raccontano Paolo e Catalina - e queste sono le emozioni che desideriamo condividere".

Il lago Maggiore col paese di Stresa in lontananza

Con l'aperitivo al tramonto in musica, per esempio, si naviga in barca a vela fino all’Isola Madre o all’Eremo di Santa Caterina del Sasso ammirando gli splendidi panorami, ci si ferma per una nuotata e se si desidera si può degustare un aperitivo con prodotti a km 0, accompagnati dal suono della fisarmonica di Paolo. Il rientro al tramonto, mentre le coste del lago si illuminano. Un’esperienza esclusiva e romantica che si può divere non solo in coppia, ma anche con amici e familiari. Ci si imbarca e si fa ritorno a Laveno Mombello, sulla sponda varesina del lago, ma su richiesta è possibile anche partire da quella piemontese (Intra, Pallanza o Baveno).

Un’altra delle esperienze in barca proposte è la classica crociera tra le isole Borromee, con la possibilità di fare il bagno nel lago e di apprendere le prime nozioni della navigazione. Inoltre, è possibile sbarcare per visitare uno degli affascinanti borghi che si affacciano sul lago Maggiore. Se, però, si vuole davvero avvicinarsi allo sport della vela in un ambiente sicuro ed amichevole, si può provare l’iniziazione alla vela con istruttori nazionali Uiso. Ci sono anche corsi avanzati, sempre studiati in base alle esigenze dei partecipanti. Il lago Maggiore è il luogo perfetto per imparare e scoprire il mondo della vela.

Aperitivo al tramonto sul lago Maggiore.

Per gli amanti del cibo, ma non solo, in una dimora privata di inizio '900 a Cittiglio, in provincia di Varese, si può partecipare alle cooking class. Un evento con vicino al lago durante il quale Giulia e Aura insegnano a preparare la pasta fatta in casa, il pesto ligure, il tiramisù. Ci sono anche working class per imparare a cucinare piatti tipici della cucina cilena, peruviana e del centro America, dalle empanadas de pino al pastel de papas cileno, una sorta di torta di patate tipica del Cile. Si degustano i piatti preparati insieme ad un calice di vino nel bel giardino della villa, con la possibilità di ascoltare musica dal vivo.

Cooking class

Anche i bambini possono partecipare alla preparazione dei piatti. Un altro workshop, dedicato alla pizza, insegna a grandi e piccini come preparare un impasto perfetto, per poi cuocerlo in un forno da giardino ad alta temperatura. Un modo per trascorrere una giornata sul lago decisamente originale è anche il workshop di tintura su tessuti, attraverso l’antica tecnica giapponese Shibori i partecipanti si possono divertire a tingere nei colori preferiti magliette, sciarpe e altri indumenti a piacere, annodandoli, cucendoli e piegandoli. Si torna a casa portando con sè la personale creazione. Ci sono anche laboratori di ceramica, acquerello, disegno creativo, musica e tango argentino (con lezioni personalizzate in base al proprio livello di preparazione).

Workshop tintura tessuti

E' possibile anche esplorare le Prealpi in sella alle e bike a noleggio lungo le rive del lago Maggiore: partendo da Luino (Va) si percorrono itinerari di lunghezza variabile tra le colline scoprendo villaggi, laghetti e boschi poco conosciuti, lontani dai sentieri battuti, assaporando i deliziosi prodotti locali accompagnati da una guida esperta che conosce tutti gli angoli più nascosti della zona. Le escursioni vengono proposte tutti i sabati e le domeniche vanno da un minimo di quattro ore ad itinerari di una giornata intera di otto ore. Ognuno può scegliere l’itinerario più adatto alle proprie capacità e disponibilità.

Wine tasting "Earth and Art" nel bicchiere di vino, si tratta di un percorso enologico di degustazione proposto da "Brancusi" che inizia tra le antiche vigne di Angera, radicate nella tradizione vinicola del Lago Maggiore. Il sommelier vi guiderà attraverso quattro viticoltori indipendenti, conducendovi attraverso produttori del Lago d’Iseo, il Lago di Como e le colline oltre il fiume Po. Durante la degustazione, l’arte vinicola si fonde con la storia, permettendo di apprezzare quattro diverse uve autentiche coltivate nei terreni lombardi e piemontesi. La degustazione viene organizzata in una suggestiva villa d’epoca a Cittiglio, sede di Experience Lago Maggiore. I vini bianchi, rossi e spumanti vengono accostati a grissini tradizionali, cioccolato artigianale e prelibatezze come le nocciole del Piemonte.

Rilassamento e meditazione nella natura con tecniche Sofrologia Caycediana: seduti su una sedia in mezzo al verde, si apprendono alcuni esercizi utili ad alleviare ansia e stress grazie alla guida di Catalina, esperta di sofrologia, una pratica per il benessere mentale che combina respirazione, rilassamento muscolare, movimenti delicati e immaginazione.

La novità più recente per vivere il lago Maggiore sono le attività personalizzate per le aziende, in particolare il team building in barca a vela. La navigazione è, infatti, una metafora perfetta dei concetti di leadership, collaborazione e gestione delle sfide e crea un ambiente stimolante per il lavoro di squadra. Sono disponibili dieci imbarcazioni a vela (da 8-11 metri) per gruppi fino a 45 partecipanti. Il team building è proposto anche sotto forma di lezioni di cucina e laboratori artigianali, con l’obiettivo di rafforzare lo spirito creativo e la condivisione fra i colleghi. Infine, si organizzano anche addii al nubilato in barca a vela, per festeggiare la sposa e le sue amiche, cullati dalle onde, negli angoli più suggestivi del lago con giochi, musica e divertimento, degustando prodotti locali, ed altre ricorrenze di famiglia come compleanni e anniversari, con aperitivi e cene dedicate. Le esperienze in barca si svolgono tutti i giorni fino ad ottobre, con l’assistenza di skipper certificati. Su richiesta, infine, Experience Lago Maggiore provvede alla sistemazione dei partecipanti in hotel selezionati e alla realizzazione di servizi fotografici e video delle esperienze vissute.