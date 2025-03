Europa del Nord: Islanda e Norvegia, le mete e le esperienze da non perdere

Paesaggi spettacolari che si tuffano in acque cristalline, le magiche sfumature dell’aurora boreale e la natura incontaminata suscitano un senso profondo di avventura: questa è l’Europa del Nord, una terra che incanta. Un viaggio qui non è una semplice vacanza, ma un’immersione in una natura grandiosa, in culture dal fascino senza tempo.

Boschi profumati di resina in estate, distese innevate illuminate dall’aurora boreale nelle notti polari, case di legno colorate che sembrano uscite da una fiaba, spazi infiniti. Qui il design essenziale e raffinato, erede di una vita rurale in simbiosi con la natura, si intreccia con la funzionalità tipica del mondo scandinavo. Le città ordinate, i piccoli centri affacciati sul mare, i servizi impeccabili e un’accoglienza calorosa dipingono un quadro che invita a visitare questi luoghi tutto l’anno.

Islanda e Norvegia sono un richiamo irresistibile per chi cerca la bellezza selvaggia dei paesaggi artici e il fascino di antiche leggende vichinghe. Made by Turisanda offre itinerari studiati per esplorare questi territori straordinari, per vivere un’esperienza autentica tra ghiacci, geyser, cascate e fiordi mozzafiato.

Islanda: tra fiordi, vulcani e ghiacciai

L’Islanda è una terra di contrasti estremi, dove la potenza della natura sembra non avere confini. Con la proposta “Islanda in libertà” di Made by Turisanda, si intraprende un viaggio che esplora questo territorio selvaggio e straordinario, dove ghiacciai maestosi, vulcani attivi e villaggi di pescatori, raccontano storie di mare e tradizioni che affondano le radici nei secoli. L’itinerario, che si snoda per sette giorni in senso antiorario, parte da Reykjavik, attraversa paesaggi mozzafiato, remote valli dei fiordi orientali e arriva fino alle spiagge nere che si estendono lungo la costa meridionale.

Reykjavik, la capitale più settentrionale del mondo, con le sue strade colorate e il porto affacciato sull'Atlantico sono il primo assaggio di una cultura nordica vibrante, dove la silhouette imponente della chiesa di Hallgrímskirkja con i suoi 74 metri e più di altezza domina il panorama. Qui, tra locali accoglienti e design minimalista, la città è un invito a scoprire la sua anima autentica. Il viaggio prosegue verso il Circolo d’Oro, dove le tappe iconiche come il Parco di Þingvellir, la zona geotermica di Geysir e la fragorosa cascata Gullfoss svelano la forza della terra. L’acqua della cascata si tuffa con violenza in un canyon millenario, mentre il paesaggio circostante si fa sempre più affascinante.

Proseguendo lungo la costa meridionale, altre meraviglie naturali si svelano: le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss, le scogliere di basalto di Reynisfjara, scolpite dal vento e dall’oceano, conducono a un paesaggio surreale, fatto di distese di lava e ghiacciai. A sud-est, il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde ai piedi del Vatnajökull, tra i ghiacciai più grandi d’Europa, si apre in uno scenario tanto bello da togliere il respiro. La laguna glaciale di Jökulsárlón, con i suoi iceberg che si staccano dalla lingua del ghiacciaio per galleggiare verso l’oceano, è un’immagine indimenticabile della natura islandese.

Il viaggio prosegue attraverso la regione solitaria e maestosa dei fiordi orientali, tra montagne a picco sul mare e i borghi dei pescatori. Più avanti, nei pressi di Egilsstaðir, il lago Lagarfljót custodisce il mistero di una creatura leggendaria, mentre l’Islanda settentrionale rivela la sua anima primordiale con la potente cascata Dettifoss e le formazioni laviche di Dimmuborgir, un labirinto di rocce che sembra appartenere a un altro mondo. Il Lago Mývatn, circondato da fumarole e crateri vulcanici, è un luogo di bellezza incontaminata, popolato da uccelli migratori e ricco di acque termali che invitano al relax.

L’avventura si avvicina alla conclusione a Akureyri, la “capitale del nord”, dove le case di legno con vista sul fiordo Eyjafjörður offrono una vista unica. Da qui, il percorso continua verso l’incantevole penisola di Snæfellsnes. Il ghiacciaio Snæfellsjökull, reso celebre da Jules Verne, domina qui il paesaggio, mentre la montagna piramidale di Kirkjufell, che con la sua forma inconfondibile è uno degli scenari più fotografati dell’isola, chiude questo straordinario viaggio tra natura e leggenda.

Cascata Seljalandsfoss, Islanda

L’Islanda: terra di fuoco e ghiaccio

Un altro itinerario, ancora più profondo nella natura selvaggia dell’Islanda, è la proposta “Magie tra i vulcani” di Made by Turisanda, un viaggio di otto giorni e sette notti, arricchito dalla presenza di un accompagnatore locale che parla italiano. L’avventura comincia nella capitale Reykjavik, una città dall’architettura moderna immersa in un’atmosfera dinamica e e tradizionale. Da qui, il viaggio si dipana lungo il celebre Golden Circle, dove il geyser Strokkur esplode con precisione ritmica, mentre la cascata Gullfoss e il Parco Nazionale di Thingvellir raccontano la forza della natura e la storia della cultura vichinga.

La costa meridionale dell’Islanda regala altre visioni da cartolina: le cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss, la spiaggia nera di Reynisfjara, dove le onde dell’Atlantico si infrangono contro le formazioni rocciose scolpite dal vento. Più a sud, la laguna glaciale di Jökulsárlón con i suoi iceberg che galleggiano nell’acqua cristallina ai piedi del Vatnajökull, crea uno spettacolo ipnotico. La potenza della natura continua a mostrarsi davanti al Lago Mývatn, un paesaggio lunare di crateri e fumarole, e alla cascata Dettifoss, la più potente d’Europa.

Il viaggio continua verso Akureyri, la “capitale del nord”, da dove partono escursioni tra i fiordi alla ricerca delle balene, mentre la penisola di Snæfellsnes, con il ghiacciaio Snæfellsjökull e la montagna Kirkjufell è il culmine di un’esperienza indimenticabile.

Panorama tipico dell'Islanda

Norvegia: tra fiordi spettacolari e città dal fascino nordico

Restiamo tra i paesi artici e spostiamoci in Norvegia, terra di maestose montagne, fiordi spettacolari e città dal fascino storico. Made by Turisanda propone il tour “Terra dei fiordi”, un itinerario di sette giorni tra treno e crociera, con partenza da Oslo e tappe a Balestrand, Bergen e Stavanger.

Prima tappa: Oslo, una città all’avanguardia, incorniciata dal suo fiordo e dalle foreste. Con musei straordinari e un’architettura innovativa, la capitale norvegese accoglie con il fascino discreto di una metropoli sostenibile e ricca di cultura. Qui l’arte è di casa: il nuovo Nasjonalmuseet ospita capolavori come L’Urlo di Munch, mentre il Teatro dell’Opera, con la sua struttura futuristica, sembra galleggiare sulle acque.

Passeggiando per Karl Johan Street, tra negozi eleganti e caffè, si respira l’anima della città. Per chi ama la storia, il Museo delle Navi Vichinghe svela antiche imbarcazioni che un tempo solcavano i mari del mondo conosciuto, mentre la fortezza di Akershus racconta secoli di battaglie e leggende.

La scena gastronomica è varia, a Oslo si mangia bene: dai ristoranti stellati Michelin alle bancarelle di gamberetti freschi, ogni angolo della città offre sapori autentici. Il Sentralen Restaurant, con il suo stile informale e i piattini di degustazione, è il luogo perfetto per scoprire la cucina new nordic. E per chi sogna l’avventura, il Frammuseet, con la sua leggendaria nave polare, è testimone delle grandi esplorazioni artiche.

Lasciata Oslo, il viaggio continua lungo un percorso ferroviario panoramico fino a Flåm, incastonata tra le acque del fiordo. Una crociera porta a Balestrand, un angolo di pace affacciato sul Sognefjord, prima di navigare verso Bergen, la "porta dei fiordi". Qui, il quartiere anseatico di Bryggen, con le sue case di legno colorate, racconta secoli di storia mercantile, mentre il mercato del pesce è un’esperienza da non perdere.

Proseguendo verso sud, Stavanger, con la sua atmosfera intima e marinara, diventa il punto di partenza per una delle esperienze più emozionanti del viaggio: l’ascesa al Pulpit Rock. Da questa scogliera che sfida il cielo, la vista sul Lysefjord è semplicemente mozzafiato: un’ultima emozione indimenticabile in una delle terre più incantevoli e suggestive del mondo.