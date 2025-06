Estate nel Sud più vero: Sardegna, Sicilia e Puglia sulle rotte della bellezza mediterranea

Una vacanza in Italia è una certezza: mare, clima perfetto e quella sensazione rassicurante e piacevolissima di sentirsi a casa, senza rinunciare al piacere della scoperta. Scegliere i Villaggi Bravo significa vivere tutto questo in alcune delle località più belle del Sud, tra giornate scandite da sport, musica, intrattenimento e lunghi momenti di relax sotto l’ombrellone. Le strutture, direttamente sul mare, offrono grandi spazi per muoversi, divertirsi, socializzare e rigenerarsi. Comfort e cura dei dettagli accompagnano ogni momento, dai servizi alle attività. Anche la cucina è un elemento centrale dell’esperienza: nei ristoranti dei Villaggi Bravo i piatti italiani sono sempre protagonisti, preparati dagli chef con ingredienti freschi e ispirati alle tradizioni regionali. Ma la vacanza non si esaurisce all’interno del villaggio. Le destinazioni che ospitano i Bravo sono veri gioielli del Mediterraneo. In Sardegna, sulla costa nord-orientale, il mare si apre tra crespe di sabbia, pinete e trasparenze turchesi. In Salento si susseguono scogliere selvagge, spiagge dorate e distese di ulivi. In Sicilia sud-orientale, nel cuore della Val di Noto, si passeggia tra città barocche, siti UNESCO e paesaggi intrisi dell’atmosfera inconfondibile evocata nei romanzi di Camilleri, lungo le orme di Montalbano.

Nel nord-est della Sardegna, baie e mare limpido

La Sardegna non finisce mai. Anche quando pensi di conoscerla, ti sorprende con angoli meno battuti, dove la bellezza è più intima e selvaggia. Come succede a Budoni, che si ritaglia un posto speciale tra la Costa Smeralda e il Golfo di Orosei. Qui il litorale si estende per 18 chilometri, tra baie rocciose, lingue di sabbia chiara, stagni e alture sabbiose punteggiate di vegetazione. Cala Ottiolu, con il suo porticciolo e i profili morbidi delle collinette sabbiose, è una delle spiagge più conosciute. Ma basta allontanarsi un po’ per scoprire posti ancora più selvatici, come Li Cucutti, che si apre su una pineta fresca e ombreggiata, rifugio naturale durante l’estate. Salamaghe, invece, è il regno degli amanti del birdwatching: alle sue spalle si estende una zona umida dove si incontrano fenicotteri, aironi e una fascia protetta di dune. La spiaggia di Sant’Anna è perfetta per chi viaggia con bambini: sabbia morbida, fondali bassi e una lingua di terra che separa il mare da uno stagno tranquillo. Più appartata, amata dai surfisti, è Portu Ainu, dove la limpidezza dell’acqua e la presenza delle posidonie testimoniano un ecosistema ancora integro. Alle spalle delle spiagge, la macchia mediterranea è un invito a camminare tra i profumi di rosmarino, a esplorare in bici o a cavallo. Un turismo lento, rispettoso, che qui trova terreno fertile anche grazie alla vicinanza dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, riconosciuta dall’Unesco come Riserva della Biosfera.

Bravo Budoni, tra dune e acque cristalline

Sulla costa nord-orientale della Sardegna, dove le pinete profumano l’aria e il mare disegna orizzonti turchesi, il Bravo Budoni è la scelta giusta per chi vuole esplorare il volto più autentico dell’isola. A pochi minuti dal parco marino di Tavolara e dalle spiagge di San Teodoro, il villaggio è incastonato in un ambiente naturale straordinario: la Baia di Budoni, con le sue dune, gli stagni costieri e una fauna che include fenicotteri e aironi.

La spiaggia, ampia e di sabbia chiara, è perfetta per le famiglie e chi ama nuotare in acque limpide. Il villaggio propone attività per tutti: dal padel alla canoa, dal beach volley ai percorsi benessere. Non mancano le escursioni: dal porto turistico di Ottiolu si salpa in barca alla scoperta di calette nascoste, mentre l’entroterra invita a esplorare borghi galluresi, mercatini artigianali e la cucina tipica. Per chi cerca una Sardegna autentica, Budoni rappresenta il punto di partenza ideale.

Dal nord al profondo sud, nel cuore della Puglia

Attraversare l’Italia fino alla sua punta più estrema è come catapultarsi in un altro mondo. Il Salento è fatto di paesaggi che sorprendono a ogni curva: lungo la costa tra Lecce e Otranto, la macchia mediterranea si alterna a distese di sabbia chiarissima, con tratti dove le rocce si tuffano nel mare. A San Cataldo, il porto conserva il volto autentico dei borghi marinari, con le barche dei pescatori che scandiscono ancora le giornate. Da qui parte un itinerario costiero fatto di spiagge libere, lidi curati, profumo di pino e il suono continuo delle cicale. La riserva naturale delle Cesine è un’oasi di biodiversità, con percorsi che si insinuano tra sabbia e specchi d’acqua dolce. Più a sud, Frigole, Torre Chianca e Spiaggiabella raccontano l’anima più genuina del litorale. Poi la costa si fa scenografica, con gli archi e le scogliere di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, fino a esplodere nei colori turchesi della Baia dei Turchi, dove la sabbia bianca incontra pinete e natura selvaggia. Poco lontano, i Laghi Alimini, il Piccolo e il Grande, sono ideali per escursioni a cavallo o per godersi il tramonto con vista sull’acqua. E infine Otranto, che chiude (o forse apre) il viaggio salentino con il suo borgo affacciato sul mare, le mura aragonesi, la Cattedrale con il celebre mosaico pavimentale e il castello che racconta secoli di storie e conquiste.

Bravo Alimini, l’anima autentica del Salento

Circondato da pinete e affacciato su due spiagge dorate bagnate dall’Adriatico, il Bravo Alimini racconta il Salento più luminoso e selvaggio. A breve distanza da Otranto e dai laghi Alimini, in un’area protetta dove volano cicogne, fenicotteri e aironi, il villaggio è immerso nella natura e offre un’esperienza che combina energia e quiete. Le giornate si alternano tra sport, relax e buona cucina, con piatti locali, street food sotto le stelle e cene di gala. L’area benessere con piscine sensoriali, bagno turco e trattamenti completa l’esperienza. I più piccoli si divertono tra le attività Super Bravo Bimbo, mentre per tutti ci sono le Special Academy dedicate al padel, alla musica, e ai social per stare sempre in attività e sperimentare. Bravo Alimini è anche base perfetta per escursioni nei dintorni: dalle atmosfere barocche di Lecce alle scogliere di Castro Marina, passando per trulli, masserie e borghi sospesi tra terra e mare.

Tra pietra, luce e mare: la Sicilia orientale

In Sicilia si ritorna, più e più volte. Perché ogni volta sa raccontare qualcosa di nuovo, specialmente nella sua parte orientale, tra il basso siracusano e i Monti Iblei. Il cuore del barocco siciliano, un itinerario che ti fa innamorare tra pietre scolpite e scorci di mare. Noto è la prima tappa: città di luce e meraviglia, con chiese, palazzi e piazze che sembrano scolpiti nella sabbia dorata. Da vent’anni è patrimonio dell’Umanità Unesco, e passeggiare tra le sue vie, attraversando la Porta Reale, significa perdersi in un’eleganza architettonica che non ha rivali.

Poco più a sud, Modica è una visione: un presepe incastonato nella roccia, diviso tra la parte bassa, vivace e piena di vita, e quella alta, che sale fino al Duomo di San Giorgio, maestoso simbolo barocco. Le parole di Quasimodo sembrano ancora echeggiare tra le sue scalinate. La città custodisce tesori come la Chiesa di San Pietro e l’antico chiostro di Santa Maria del Gesù, mentre la sera, la Torre dell’Orologio accende la vallata come in una fiaba.

Il percorso si snoda fino a Ragusa Ibla, scenografica e teatrale, con i suoi vicoli, cortili, belvedere. Il Duomo di San Giorgio e i Giardini Iblei sono i suoi luoghi-simbolo, insieme al Circolo di Conversazione. È qui che il regista Sironi ha ambientato molte scene di Montalbano, portando sullo schermo l’anima di questa terra. Ma basta allontanarsi dai centri storici per ritrovarsi in un paesaggio che alterna spiagge dorate, scogliere e campagne profumate di origano e macchia. Tra muretti a secco, ulivi, carrubi e orizzonti aperti sul mare.

Marzamemi, Sicilia

Bravo Conte di Cabrera, la Sicilia barocca in riva al mare

A due passi da Pozzallo, immerso nella bellezza della Sicilia sud-orientale, il Bravo Conte di Cabrera si affaccia sulla baia di Maganuco, tra dune morbide e acque calme. Il villaggio, circondato dalla campagna iblea, è un punto di incontro tra natura e cultura, perfetto per esplorare i tesori barocchi di Noto, Modica, Ragusa Ibla, Scicli, fino a Marzamemi. La struttura, accogliente e curata, ha due piscine, un centro benessere con hammam e idromassaggio, e una spiaggia attrezzata a uso esclusivo degli ospiti. La cucina? Riflette l’anima dell’isola, con sapori e ricette che sanno di mare e di terra. Chi ama le attività all’aria aperta può scegliere tra SUP, canoa, acqua bike o tiro con l’arco. Da qui partono escursioni imperdibili anche alla scoperta della Valle dei Templi, del Castello di Donnafugata. E per gli appassionati della fiction, ci sono i luoghi simbolo di Montalbano: una gita in barca da Marina di Ragusa regala scorci da set cinematografico, tra il blu del mare e la pietra calda del Barocco.

Spunti per vivere una vacanza indimenticabile

Che sia in Sardegna, in Puglia o in Sicilia l’estate nei Villaggi Bravo, scorre al ritmo del mare, della natura e del benessere. Una vacanza perfetta per condividere esperienze in famiglia, con amici o in coppia. I villaggi sono sempre immersi in un’atmosfera semplice e coinvolgente, dove la giornata può iniziare con una sfida sportiva e chiudersi tra risate e musica, ballando con i piedi che affondano nella sabbia. Dalle Special Academy per tutti ai laboratori creativi per i più piccoli, ogni proposta è fatta per sorprendere chiunque. Mentre i ragazzi vivono nuove avventure nel club B.Free, pensato su misura per loro, i più piccoli si divertono tra giochi, sport e spettacoli. Lo staff Bravo, sempre presente ma mai invadente, accompagna ogni giornata con entusiasmo e tante attività pensate per tutta la famiglia. Con Bravo ogni giorno è senza pensieri: l’all inclusive e l’ospitalità del team ti fanno sentire coccolato, come a casa.