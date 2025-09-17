Dupe Destination: 3 mete alternative che sfidano il turismo di massa

“Dupe” nasce dall’abbreviazione di “duplicate” e, dopo essere diventata virale nel mondo della moda e del beauty, è approdata anche nel turismo. L’idea è semplice: trovare luoghi che ricordano le mete più iconiche, ma senza folle, prezzi gonfiati e selfie di massa. Non repliche in serie, ma alternative autentiche.

Il fenomeno è esploso negli Stati Uniti, complice l’aumento dei voli post-pandemia. Expedia ha registrato un boom di ricerche per destinazioni alternative già nel 2023. Da allora la tendenza si è diffusa rapidamente, anche grazie a TikTok, e oggi è uno dei trend di viaggio più forti del decennio. La logica è chiara: le emozioni sono le stesse, se non superiori, ma i costi più accessibili e l’impatto ambientale più sostenibile.

Perché scegliere una “dupe destination”

Le “destinazioni clone” non sono copie perfette: hanno un’anima propria. Non sostituiscono le mete più famose, ma invitano a scoprirne di nuove con la stessa intensità emotiva. Per i viaggiatori consapevoli, rappresentano un atto di libertà: uscire dalle rotte prestabilite, esplorare luoghi meno conosciuti e contribuire a un turismo più equilibrato.

È questa la filosofia abbracciata anche da Viaggigiovani.it, che propone viaggi di gruppo in piccoli numeri e itinerari personalizzati. Tunisia, Guatemala e Senegal sono le tre punte di diamante della loro proposta.

Tunisia: la Santorini del Nord Africa

A poche ore dall’Italia, la Tunisia conquista per i contrasti e l’autenticità. Sidi Bou Said, con le case bianche e blu che ricordano Santorini, regala scorci spettacolari senza la folla dell’isola greca. Ma la Tunisia non si esaurisce qui.

Nei tour proposti si scopre Kairouan, città sacra dell’Islam, si entra in una casa troglodita ospitati da una famiglia berbera e si dorme in un campo tendato nel Sahara, circondati solo dal silenzio e dalle sfumature del tramonto. Un Paese che si rivela molto più di una meta balneare e che oggi sta vivendo un crescente interesse da parte dei viaggiatori italiani.

Guatemala: il Perù senza folle

Templi maya nascosti nella giungla, vulcani attivi e comunità indigene che mantengono vive tradizioni secolari. Il Guatemala concentra la stessa energia del Perù e del Messico, ma con un ritmo più intimo e prezzi decisamente più contenuti.

Il programma Guatemala Express, previsto per le festività natalizie 2025-2026, include la navigazione lungo il Rio Dulce fino ai Caraibi, il trekking sul vulcano Pacaya – con il terreno caldo sotto i piedi e l’odore di zolfo nell’aria – e i rituali delle comunità sulle rive del lago Atitlán. È disponibile anche come viaggio su misura da ottobre ad aprile, per chi preferisce tempi e modalità personalizzate.

Senegal: l’Africa che sorprende

Non è l’Africa degli stereotipi, ma quella dell’accoglienza e della creatività. Il Senegal affascina per i suoi paesaggi, la vitalità culturale e la ricchezza di incontri. È la destinazione perfetta per chi cerca autenticità senza rinunciare alla comodità di un viaggio ben organizzato.

Si visita la Maison des Esclaves sull’isola di Gorée, si passeggia tra le strade di Fadiouth – l’isola di conchiglie – e si naviga tra le mangrovie del delta del Saloum. Esperienze che raccontano un Paese ancora poco battuto dal turismo di massa, ma capace di sorprendere con la sua bellezza discreta.

Non chiamatele copie inferiori

Le “dupe destination” non sono seconde scelte, ma nuove prospettive. Ogni luogo ha la sua voce, i suoi profumi e le sue storie. Viaggiare verso una di queste mete significa ampliare lo sguardo, allontanarsi dalle rotte scontate e vivere esperienze che restano nella memoria. Più che duplicati, sono alternative preziose. E in un mondo che viaggia sempre di più, imparare a distribuire le rotte è una scelta di consapevolezza che arricchisce sia chi parte, sia i luoghi che accolgono.