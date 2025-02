Dubai, tra lusso e avventura: un viaggio per tutta la famiglia

Futuristica, cosmopolita, scintillante e sempre in movimento, Dubai è il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Circondata dal deserto e bagnata da un mare cristallino, questa città gode di un clima ideale per gran parte dell’anno. Si affaccia su chilometri di spiagge dorate e offre una miriade di attrazioni adatte a tutte le età, rendendola una destinazione perfetta anche per le vacanze in famiglia.

È la città dei record e delle meraviglie, dove ogni esperienza è sorprendente. Come salire sullo spettacolare Burj Khalifa, la torre più alta del mondo, oppure lasciarsi affascinare dalla silhouette inconfondibile del Burj Al Arab. Passeggiare lungo la vibrante Jumeirah Beach o immergersi nell’universo dello shopping di lusso al Dubai Mall, tra boutique esclusive e l’incredibile Acquario. Provare l’emozione di sciare sulla neve artificiale di Ski Dubai, nel cuore del deserto, oppure esplorare il fascino dei souk tradizionali, dove i profumi delle spezie e le luci delle lanterne creano un’atmosfera da "Mille e una notte". L’Alpiclub Centara Mirage Beach Resort Dubai di Alpitour è la scelta perfetta per un soggiorno all’insegna del comfort, con servizi esclusivi e un’atmosfera da favola.

Un sogno tra sabbia e skyline

Per chi ama l’architettura avveniristica e il design innovativo, Dubai è la meta ideale. Tra il deserto e il mare si innalzano autentiche meraviglie ingegneristiche, realizzate in vetro, acciaio e calcestruzzo. Grattacieli che non sono solo simboli di modernità, ma veri e propri capolavori che ridefiniscono lo skyline della città. Con i suoi 828 metri di altezza e 160 piani, il Burj Khalifa detiene il record di grattacielo più alto del mondo. La linea slanciata si ispira all’Hymenocallis, il fiore del deserto, e rappresenta oggi l’icona indiscussa di Dubai. Uno dei momenti più emozionanti per ammirarlo è al tramonto, quando ai suoi piedi prende vita lo spettacolo delle Fontane Danzanti. Ogni mezz’ora, dalle 17:45 alle 23:15, getti d’acqua si muovono a ritmo di musica, mentre il grattacielo si illumina con giochi di luce che cambiano in continuazione.

Non meno iconico è il Burj Al Arab, lussuoso hotel a sette stelle che si staglia sul mare con la sua inconfondibile forma. Progettato per evocare una vela spiegata al vento, l’edificio raggiunge i 321 metri di altezza e, dalla sua inaugurazione nel 1999, è diventato uno degli hotel più fotografati al mondo. Oltre alla possibilità di soggiornare nelle sue sfarzose suite, gli ospiti possono sperimentare il classico cappuccino italiano impreziosito da una spolverata di vero oro 24 carati all’UMA Outdoor Café. Per chi, invece, desidera godersi una vista mozzafiato sul grattacielo e rilassarsi ascoltando il suono delle onde, c’è una spiaggia libera nelle vicinanze, perfetta per una pausa di puro relax a costo zero.

Vista panoramica dello skyline del quartiere Business Bay di Dubai, Emirati Arabi Uniti

La città dalle possibilità infinite

Dubai non è solo una destinazione, è un’esperienza da vivere a 360 gradi. L’esclusività della città si respira anche a Palm Jumeirah, l’iconica isola artificiale simbolo dello sfarzo emiratino. Per chi ama il glamour e la vita notturna, imperdibile una passeggiata tra The Walk e Promenade, sul lungomare di Dubai Marina, dove, tra ristoranti esclusivi, locali trendy e yacht di lusso, si gode di una delle viste più spettacolari della città, con uno skyline che sembra uscito da un film di fantascienza. Per ammirare Dubai dall’alto si sale sull’Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo, che regala una prospettiva unica su questa città in continua evoluzione.

Bastakiya, il cuore storico di Dubai

L’anima più autentica di Dubai risiede nelle atmosfere senza tempo dei quartieri storici. Deira, Bur Dubai, Al Karama e Al Satwa conservano tutto il fascino del passato, tra i profumi avvolgenti dei souk, le bancarelle cariche di spezie e oro, e i vicoli silenziosi che si snodano lungo il Dubai Creek. Qui, le vele bianche e turchesi dei dhow, le tradizionali imbarcazioni in legno, scivolano lente sulle acque, rievocando un'epoca in cui il commercio marittimo era il cuore pulsante della città.

Dopo aver esplorato lo sfarzo moderno, è ancora più affascinante immergersi nei sikka, i vicoletti acciottolati di Bastakiya, uno dei siti storici più suggestivi di Dubai. Questo quartiere, oggi noto come Al Fahidi Historical District, custodisce edifici in gesso e corallo finemente restaurati, un tempo abitazioni di ricchi mercanti persiani. Da visitare il Dubai Museum, che racconta la trasformazione della città nel corso dei secoli, e le torri del vento, autentici capolavori di ingegneria tradizionale. Alte tra gli 8 e i 15 metri, queste strutture architettoniche furono costruite quasi un secolo fa per incanalare la brezza fresca dall’alto verso l’interno delle case, una soluzione ingegnosa contro il caldo torrido mediorientale.

Deserto, mare e isole incontaminate

Dubai non è solo una città di grattacieli e lusso sfrenato, ma anche una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna del mare e del relax. Affacciata sulle acque calde e cristalline del Golfo Persico con spiagge dorate, isole incontaminate e resort esclusivi, Dubai è la meta ideale per ogni tipo di soggiorno.

Tra questi spicca l’Alpiclub Centara Mirage Beach Resort Dubai, un’oasi da favola, ispirata alla magia dell’architettura araba. Un family resort di recente costruzione situato sul lungomare dell’isola di Deira, è il luogo ideale per una vacanza che unisce comfort, divertimento e panorami mozzafiato. Il resort vanta un grande parco acquatico con scivoli, lazy rivers e giochi d’acqua per bambini; la spiaggia privata invita a lunghe passeggiate tra sabbia bianca e palme. Mentre i più piccoli si divertono negli scivoli e nelle piscine, gli adulti possono godersi il relax o esplorare i dintorni, tra cui la città vecchia, il Dubai Creek e i suggestivi souk come il Madinat Jumeirah e il Golden Souk, il celebre mercato dell’oro.

Per gli amanti dello sport, l’Alpiclub Centara Mirage Beach Resort Dubai offre una palestra panoramica aperta h24, un diving center ed un centro per sport acquatici. Sempre a disposizione anche una Day Lounge, perfetta per chi arriva in anticipo o ha un volo in tarda serata. Il fiore all’occhiello è la SPA Cenvaree, con una lunga serie di trattamenti per il benessere degli adulti, mentre i più piccoli possono rilassarsi nella divertente SPA Candy, pensata appositamente per loro.

Dubai per i bambini: tante avventure e divertimento

Le famiglie troveranno a Dubai un’infinità di attrazioni dedicate ai più piccoli. IMG Worlds of Adventure, il più grande parco tematico coperto del mondo, e il Dubai Parks and Resorts, con Legoland e Bollywood Parks, sono luoghi di puro divertimento. Per chi ama l’acqua, il magico Aquaventure Waterpark è il paradiso degli scivoli mozzafiato e delle piscine con le onde. Anche il Burj Khalifa, con il suo ascensore ultraveloce, e il Dubai Mall, che ospita un gigantesco acquario popolato da squali e razze, sono esperienze indimenticabili. Ma il vero spettacolo inizia nel deserto: un’avventura in 4x4 tra le dune, una cena sotto le stelle in un accampamento beduino, o un’escursione in cammello per assaporare il fascino della tradizione. Tra le esperienze più divertenti spicca il sandboarding, da praticare scivolando giù per le dune su una tavola, proprio come nello snowboard, ma in versione desertica. E per chi cerca scenari da cartolina, il Fossil Rock regala tramonti spettacolari su un mare di sabbia dorata.

Sole e mare tutto l’anno

Dubai non è solo una città da visitare, ma un luogo dove tutto è possibile. Il suo mix di lusso, innovazione e tradizione la rende una destinazione irresistibile in ogni stagione. L'inverno qui significa sole e mare, una perfetta occasione per sfuggire al freddo e immergersi nelle mille sfaccettature di questa metropoli scintillante. E per scoprirla in modo unico, basta scegliere la propria prospettiva: dall'alto di un grattacielo, tra le dune del deserto o a bordo di un dhow che solca le acque cristalline del Golfo Persico.