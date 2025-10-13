Dove raccogliere castagne in Italia: i boschi più belli (e con i frutti più pregiati)

Tra ottobre e novembre, le montagne italiane si trasformano grazie alle intense sfumature del foliage, capace di destare sempre meraviglia: i fruscii, a tratti, interrompono il silenzio dei boschi, fra le foglie secche che cadono a terra, le noci e i primi ricci delle castagne.

L’autunno è il momento della raccolta delle castagne, un rito antico che unisce natura, tradizione e gusto. In molte regioni italiane è possibile partecipare alla raccolta libera o alle giornate organizzate nei castagneti, sempre nel rispetto delle regole locali.

La raccolta delle castagne è consentita nei boschi pubblici o in quelli dove i proprietari ne autorizzano l’accesso. In genere si possono raccogliere piccole quantità per consumo personale, evitando di usare rastrelli o strumenti che possano danneggiare il suolo. Se il terreno è recintato o segnalato da cartelli di divieto, significa che è privato e non accessibile. Nei parchi naturali è sempre consigliato chiedere informazioni all’ente gestore, poiché alcune aree sono protette e l’ingresso può essere regolamentato.

Tempo di castagne e marroni: dove è possibile la raccolta

Boschi e castagneti del Nord Italia

Nel Nord Italia la tradizione della castagna è parte integrante del paesaggio autunnale. In Piemonte, la Val di Susa e il Pinerolese custodiscono castagneti secolari che ogni ottobre diventano meta di passeggiate e sagre dedicate al marrone. Qui la raccolta è consentita solo nei boschi comunali o lungo i sentieri autorizzati dai Comuni, nel rispetto delle ordinanze locali.

A Villar Focchiardo, nel cuore della Val di Susa, si possono raccogliere castagne nei boschi che circondano il paese, in occasione della storica Sagra Valsusina del Marrone. Nei dintorni di Bibiana, nel Pinerolese, si trova il Sentiero del Castagno, un percorso ad anello che attraversa i boschi secolari del paese, nato per valorizzare la tradizione castanicola locale. Poco più in alto, in Val Pellice, si estende il Sentiero dei Castagneti, che collega Villar Pellice a Bibiana lungo antiche mulattiere tra borgate e boschi misti. I due itinerari si intersecano in alcuni tratti e offrono la possibilità di raccogliere castagne solo nelle aree pubbliche autorizzate e per quantità limitate.

Il Castanetum - Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte

Nel Roero, il Sentiero del Castagno di Montà fa parte dell’Ecomuseo delle Rocche, un itinerario che unisce natura e storia agricola. Anche nella Riserva Naturale del Bosco del Vaj, sulla Collina Torinese, si cammina tra castagni antichi: la raccolta è consentita solo in alcune zone autorizzate.

In Liguria, è possibile partecipare alla raccolta delle castagne lungo i percorsi del Parco del Beigua, tra Sassello e Arenzano, dove si trovano antichi castagneti gestiti dalle comunità locali. Il Sentiero del Castagno di Sassello è uno dei più frequentati: segue le vecchie mulattiere che un tempo collegavano i borghi dei boscaioli e offre alcuni punti di raccolta libera, per uso personale, permessa nei boschi comunali. In Val Bormida e nell’Alta Val di Vara, nell’entroterra spezzino, si organizzano ogni autunno giornate di raccolta guidata e feste dedicate ai marroni.

In Valle d’Aosta, i castagneti di Saint-Pierre e Introd, ai piedi del Parco del Gran Paradiso, offrono un ambiente incontaminato dove si può passeggiare tra i ricci caduti, mentre in Trentino, il castagneto di Drena, nella valle del Sarca, è uno dei più conosciuti e ospita ogni anno giornate dedicate alla raccolta e alla degustazione.

Campo dei Fiori

In Lombardia, tra le valli bergamasche, sono numerosi i percorsi immersi nei boschi di castagni, come il Sentiero del Castagno di Corna Imagna e quello di Rezzago, sul Lago di Como, dove la raccolta è permessa per uso personale nelle aree pubbliche. Inoltre, il Parco Regionale del Campo dei Fiori, a Varese, conserva boschi misti dove crescono castagni selvatici. La raccolta è libera esclusivamente in alcune zone, sempre per uso personale e nel rispetto della flora locale.

Boschi e castagneti: centro Italia

Nel Centro Italia la castagna è parte integrante della cultura contadina e delle feste di stagione. In Toscana, i boschi del Mugello, di Marradi e Palazzuolo sul Senio sono celebri per il Marrone Igp, un frutto pregiato che si raccoglie a mano nei castagneti secolari. Le amministrazioni locali promuovono escursioni e giornate dedicate alla scoperta dei boschi comunali e delle antiche selve coltivate.

Più a nord, in Garfagnana, la cultura della castagna è stata per secoli al centro della vita dei borghi. Tra Capanne di Careggine e La Buca, alcune cooperative e agriturismi organizzano passeggiate nei castagneti e dimostrazioni legate alla filiera del marrone, dagli essiccatoi ai mulini. In questa zona, tuttavia, la raccolta libera non è sempre consentita, poiché molti castagneti sono di proprietà privata.

In Umbria, la tradizione della castagna è radicata intorno a Spoleto, dove i boschi di Montebibico e Vallocchia sono tra le principali aree di raccolta. Qui è possibile passeggiare tra i castagneti secolari e, in alcune giornate, accedere a raccolte organizzate nei terreni privati lungo la vecchia strada per Norcia. Nella stessa zona si producono ecotipi locali di grande qualità, come il marrone gentile della Vallocchia, il marrone di Pompagnano e quello di San Martino.

Nel Lazio, i Monti Cimini e i boschi di Soriano nel Cimino e Canepina restano un punto di riferimento per gli amanti della castagna: qui la raccolta è permessa nei fine settimana di ottobre e novembre, durante le giornate promosse dalle amministrazioni locali e dalle cooperative agricole.

La zona del Monte Amiata, tra Arcidosso e Castel del Piano, è uno dei distretti castanicoli più importanti della Toscana. I boschi comunali sono aperti in autunno per la raccolta regolamentata, e i castagneti storici, molti dei quali risalenti al Medioevo, ospitano ogni anno eventi dedicati al Marrone dell’Amiata IGP.

Sud e Isole: tradizioni che resistono

La raccolta delle castagne per secoli è stata un rito collettivo. In molti luoghi dell’Italia meridionale l’atmosfera di quelle pratiche sopravvive ancora oggi nei boschi e fra le comunità. Il territorio di Montella, Avellino, è celebre per la Castagna di Montella Igp: ogni anno le cooperative agricole e i consorzi locali organizzano operazioni di raccolta e apertura al pubblico nei castagneti che lo permettono, sempre nel rispetto del disciplinare. In Calabria, specie nei monti della Sila e del Pollino, la castanicultura è parte del paesaggio forestale e sono conosciuti diversi ecotipi locali. Nel comune di Sersale, in provincia di Catanzaro, la località Vecchiarello ospita il Centro per la conservazione della biodiversità del germoplasma castanicolo, dove ARSAC e Calabria Verde custodiscono oltre 60 varietà locali di castagno. In ambiti scientifici si fa riferimento anche a circa 90 varietà innestate su un ecotipo locale, parte di una collezione che funge da risorsa genetica per la salvaguardia e il miglioramento delle coltivazioni calabresi. Attenzione, come sempre la libera raccolta è consentita solo in aree pubbliche non protette: è sempre buona regola verificare i regolamenti locali e informarsi.

In Sicilia, tra Nebrodi, Madonie e boschi come quelli di Rocca Busambra e Ficuzza, sono segnalate zone dove i castagneti sono accessibili e sperimentabili per il raccoglitore. Le castagne convivono con querce e faggi, trasformando l’autunno in uno spettacolo dove passeggiare fra i colori.

Consigli utili per raccogliere castagne

Per raccogliere le castagne in modo sicuro e rispettoso, è importante seguire alcune regole semplici. Si possono raccogliere solo i frutti caduti a terra e già usciti dal riccio, evitando di colpire i rami o danneggiare le radici con bastoni o rastrelli. È consigliabile indossare guanti spessi e scarpe chiuse, per proteggersi dalle spine e camminare in sicurezza.

Prima di partire è bene informarsi presso il Comune o l’Ente Parco di riferimento: in alcune regioni la raccolta è regolamentata e può richiedere un permesso gratuito o indicare aree specifiche accessibili al pubblico.

La quantità consentita varia a seconda delle normative locali, ma in media non deve superare 1-2 chilogrammi al giorno per persona. È sempre vietato accendere fuochi, lasciare rifiuti o danneggiare la vegetazione.