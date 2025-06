Dolomiti, a San Vigilio la montagna fuori stagione con lo sconto

Parapendio, rafting, zip line, escursioni sotto le stelle: San Vigilio - Dolomites è una delle poche destinazioni alpine che non deve aspettare la metà di giugno per dare la via alla montagna in versione estiva. ui la bella stagione inizia prima e per invogliare a scoprire le gioie della montagna fin da maggio, la Cooperativa turistica San Vigilio – Dolomites ha in serbo 20 strepitose attività a prezzi scontati o gratuite.

Questo territorio, immerso in un contesto dolomitico che comprende due Parchi Naturali (il Parco Fanes - Senes -Braies e il Parco del Puez-Odle), offre tante proposte per trascorrere in modo attivo una vacanza alpina: la Cooperativa Turistica San Vigilio / San Martin Dolomites ha creato pacchetti speciali che fino a fine giugno consentono di praticare numerosi sport come rafting, parapendio, zip line, a prezzi scontati.

Completamente gratuite sono altre proposte, come le escursioni guidate, l'ingresso al parco dei gufi, lo yoga.

Il “Parco del Gufo San Vigilio” ospita più di 80 rapaci di 30 specie diverse, tra gufi, civette ed allocchi. Sono esemplari nati in attività o recuperati da altre strutture. La guida Mario Kelemina spiega le diverse caratteristiche di ogni specie: dove vivono, di cosa si nutrono, le abitudini sociali e come la loro presenza costituisce un anello importante nella catena alimentare. Nel Parco naturale Fanes-Senes-Braies vivono in libertà più di 10 specie diverse di uccelli rapaci: l'”Owl Park” permette di vederli da vicino.

Osservazione della volta celeste

Accompagnati dalle guide Julian Rigo e Enrico Bonfante si raggiunge un luogo circondato dall'oscurità più totale, ormai raro da trovare. In assenza di luci artificiali, stupisce per la ricchezza di stelle che punteggiano la notte. L'appuntamento è ogni giovedì.

Yoga per gli appassionati ma anche i principianti, una lezione di yoga in un ambiente originale: un'autentica yurta mongola che crea un'atmosfera calma e rilassata.

Escursioni

Ogni martedì, l'escursione conduce ai Prati di Medaglia, nel Parco Naturale Puez – Odle, parte del Patrimonio Unesco delle Dolomiti.

Il mercoledì è in programma un'escursione un po' più impegnativa che porta al Sas dla Para, sopra il rifugio Fodara Vedla da dove il panorama abbraccia anche la conca di Cortina d'Ampezzo.

Uscita in bicicletta

Guidati dai maestri della Bike School, si pedala su strade poco frequentate, dove gli affascinanti masi ladini storici nei dintorni di San Vigilio si svelano tra pascoli e ruscelli. Chi preferisce l'asfalto, può scegliere tra le escursioni in bici da corsa che percorrono i più scenografici passi alpini. Organizzazione e bike guide sono gratuiti, l'eventuale noleggio della bici prevede uno sconto di 20 euro. Masso Il centro di arrampicata di Brunico offre gratuitamente una parete di boulder e sfida i principianti e gli avanzati a salire tra le prese.

Zip line

Sono gratuiti anche tutti i mezzi di trasporto altoatesini, treni regionali compresi. La Holidaypass Card permette di muoversi per tutto il territorio della provincia di Bolzano: si può raggiungere dunque anche il Museum Ladin Ursus Ladinicus di San Cassiano (il cui ingresso è compreso nel pacchetto “Speciale Primavera”). Altro museo con ingresso gratuito è il Museum Ladin Ciastel de Tor di San Martino in Badia, che custodisce le tradizioni artigiane, i manufatti, la storia, la tradizione e la lingua ladina (tutt'ora parlata da circa 40mila persone).

Adrenalina con lo sconto

Sconto da 10 a 20 euro per le altre attività, per esempio sulla Zip line più lunga d'Europa: sospesa a 100 metri d'altezza, si “corre” sospesi ad un filo fino a raggiungere gli 80 chilometri all'ora.

Parapendio: dalla cima del Plan de Corones ci si lascia trasportare dalle correnti ascensionali fino a salire ancora più in alto del punto di partenza. Non è la velocità a fare battere il cuore, ma la sensazione di avere letteralmente le ali.

Rafting sul fiume: tra rocce e piccole rapide, il rafting è un'esperienza per i temerari che colgono l'occasione di guardare la natura da un altro punto di vista.