Dieci cose da fare in autunno con il vino protagonista

E’ sicuramente uno dei protagonisti dell'autunno, tra degustazioni in cantina, escursioni dedicate, fiere e feste, vendemmie didattiche ma anche trattamenti wellness. Stiamo parlando del vino che in questa stagione ha molte storie da raccontare.

Ecco qualche proposta, se avete voglia di ascoltare, assaggiare o mettere le 'mani' sulle viti, o semplicemente di un momento di relax.

A Bolzano degustazioni, musica, bike & trekking a tema

Bolzano, wine tasting, ph. Alex Filz

Bolzano "città del vino" propone un calendario di eventi dedicati agli amanti di Bacco. A cominciare da Bacchus Urbanus, particolare trekking urbano lungo percorsi che attraversano le zone produttive dei due vini autoctoni di Bolzano, il Santa Maddalena e il Lagrein. Un’escursione a tema di circa 4 ore con visita e degustazione guidata presso alcune cantine produttrici del pregiato nettare. Su prenotazione. Ma Bolzano è anche una delle 12 tappe di "Melodie di vini lungo la strada del vino dell’Alto Adige". terza edizione della rassegna concertistica che dal 18 ottobre all'8 novembre, porterà in tenute, castelli e residenze storiche lungo una delle strade del vino più affascinanti d’Europa 12 concerti e altrettante degustazioni guidate per momenti armoniosi che uniscono perfettamente ricchezza culturale e territoriale. Il 3 novembre alla Casa della Cultura Walther von der Vogelweide l’americana Claire Huangci suonerà al pianoforte ballate di Chopin e brani di Gerschwin, mentre l’8 novembre il quintetto di fiati Lignum Quintett si esibirà alla Cantina Bolzano. "Wine&bike” è infine l’esperienza che unisce una piacevole pedalata lungo la ciclabile che attraversa i vigneti che lambiscono la città con un meritato wine tasting in una delle numerose cantine vinicole sparse sul territorio (65 € a persona con bici propria inclusa 1 visita alla cantina, piccola degustazione ed esperta bikeguide).

Altipiano del Renon: passeggiare tra i filari sul Sentiero del vino

Renon - Sentiero del vino Rebe ©Tourismusverein Ritten Foto Manuela Tessaro

Sull'altipiano del Renon, poco distante da Bolzano, c'è il Sentiero Rebe, un sentiero dedicato al vino. E' una piacevole passeggiata di circa 400 metri di dislivello che si snoda per circa un’ora e mezza tra i filari di Signato e Santa Giustina sino a Rencio lungo un itinerario artistico con installazioni ad opera del gardenese Philipp Doss Moroder. Fra un’opera e l’altra sono state inserite delle tabelle con la narrazione del paesaggio, dei vitigni tipici, delle zone di coltivazione DOC e dei siti culturali che lambiscono il sentiero. Una tappa obbligata per gli amanti di Bacco, compresa di sosta-degustazione nei vari masi che si incontrano sul percorso. Ad ottobre c’è sempre una degustazione speciale con i viticoltori del Renon e di Rencio: in cinque postazioni i viticoltori offrono un assaggio dei loro vini, dal corposo Lagrein all'aromatico Gewürztraminer fino allo speziato Kerner (sono ben 13 le varietà di uva che maturano lungo i 3,5 km del sentiero del vino Rebe!). A seguire, un accogliente chill-out presso la tenuta vinicola Ansitz Waldgries con prelibatezze culinarie e musica.

Langhe Monferrato Roero da gustare

L’autunno in Langhe Monferrato Roero è anche la stagione del vino, protagonista di eventi e percorsi che celebrano le grandi denominazioni e l’arte della viticoltura. Profumi intensi e dei sapori che raccontano l'anima più autentica di queste colline. Nel Monferrato, Rosso Barbera, il più grande banco d'assaggio dedicato al vitigno Barbera, giunta alla sua sesta edizione, si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre 2025 presso il Castello di Costigliole d’Asti che per l'occasione tornerà ad illuminarsi. L'evento rappresenta l'omaggio collettivo a uno dei vitigni simbolo del Piemonte, con degustazioni, incontri e momenti di festa che animano il borgo con spirito conviviale e popolare. A Diano d’Alba, domenica 19 ottobre, con "Di sorì in sorì", si possono scoprire i sorì, i pregiati vigneti esposti al sole, attraverso un itinerario di assaggi e racconti che intrecciano cultura enologica e paesaggio. Si tratta di una la passeggiata enogastronomica con 6 tappe in cui si potranno degustare i vini dei produttori in accompagnamento con piatti tipici. Per chi desidera vivere il vino in prima persona, la Vendemmia Didattica offre l’opportunità di entrare in vigna, partecipare alla raccolta dell’uva e conoscere da vicino le pratiche tradizionali dei vignaioli, trasformando il gesto antico della vendemmia in esperienza immersiva. Una giornata immerso nei colori e profumi della vendemmia, un rito che celebra un anno di lavoro partecipando alla raccolta dell'uva e alla pigiatura, scoprendo i segreti della vinificazione.

Alla scoperta dei vini della Valtellina

Morbegno in cantina

Anche in Valtellina il calendario degli eventi che raccontano i suoi vini e il territorio sono tanti. Tra i più attesi "Morbegno in cantina" che torna per tre weekend consecutivi tra fine settembre e ottobre, il 27-28 settembre, 4-5 e 11-12 ottobre. In quest’occasione, il centro storico del paese apre le porte delle sue antiche cantine, trasformandole in luoghi d’incontro dove degustare vini valtellinesi d’eccellenza abbinati a prodotti tipici. Tra musica e performance dal vivo, i visitatori sono accompagnati alla scoperta del patrimonio architettonico e culturale del borgo grazie a quattro percorsi distinti, ognuno con una curata selezione di etichette. Il paese di Chiuro, nei dintorni di Sondrio, dal 19 al 28 settembre celebra la 42a edizione del Grappolo d'Oro che unisce la tradizione vinicola valtellinese a momenti di cultura, scoperta del territorio e intrattenimento. Il borgo medievale si anima con degustazioni dei migliori vini locali, tra cui il Nebbiolo delle Alpi e lo Sforzato, abbinati a piatti della cucina locale; dal centro storico, poi, sono previsti percorsi e passeggiate tra i vigneti, per scoprire in loco l’origine di queste eccellenze del territorio.

Un bagno gourmet a Selva di Valgardena

Tyrol bagno in tinozza

Vino da bere. Ma non solo. Nella spa Paravis dell'hotel Tyrol di Selva di Val Gardena si può provare un trattamento wellness che sfrutta i benefici della vinoterapia per regalare sensazioni di relax e benessere, anche in coppia: è un bagno inebriante al vino rosso ricco di polifenoli, antietà e antiossidante, che si fa completamente immersi in tinozze di legno, a cui segue un piacevole massaggio all'olio di vinacciolo dalle proprietà toniche e depurative. Ma al Tyrol il vino è anche e soprattutto il protagonista di esclusive degustazioni nella bellissima TyVin, la cantina che custodisce oltre 750 etichette tra cui numerosi biologici e biodinamici e tanto Alto Adige e Toscana: qui ci si può perdere in un percorso sensoriale e di gusto davvero unico, alla scoperta dei sapori nascosti dietro pregiate uve, dove ogni vino in degustazione viene accompagnato da un canapè creato per l'occasione dallo chef di casa Alessandro Martellini.

Impacco rigenerante con olio di vinaccioli, aloe vera e baobab

Al 5 stelle di Avelengo gli ospiti possono provare un rituale unico che sfrutta le proprietà antiossidanti dei vinaccioli per ridare alla pelle un aspetto compatto e luminoso. Ricco di vitamina E, acidi grassi e polifenoli che aiutano a stimolare il collagene, migliorare l'elasticità cutanea e combattere i radicali liberi, l’olio di vinaccioli abbinato all’aloe vera, antinfiammatoria e rigenerante, e al baobab, ricco di omega 6 e dalle proprietà emollienti, nutre intensamente e restituisce elasticità alla pelle stimolandone la rigenerazione. Sdraiati su un lettino galleggiante ci si lascia cullare dolcemente dall’acqua alla giusta temperatura senza che questa entri in contatto con la vostra pelle, mentre l’impacco grazie al calore dilata i pori e agisce in profondità (25 min., € 57). Per un effetto davvero wow è consigliato prima un peeling e a seguire un ottimo massaggio con olio aromatico.

Vendemmia turistico-didattica in Friuli Venezia Giulia

Vendemmia turistica

Raccogliere l’uva e conoscere i segreti che si celano tra i filari, guidati da mani esperte: in Friuli Venezia Giulia, la vendemmia diventa un’esperienza turistica e didattica aperta a tutti. L’iniziativa coinvolge nove aziende che aderiscono alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, custodi di un sapere che si tramanda da generazioni. Le proposte sono differenziate: alcune cantine hanno ideato percorsi pensati per le famiglie, con attività semplici e coinvolgenti adatte anche ai bambini, come la cantina Colutta della Doc Friuli Colli Orientali di Manzano (Udine) o la cantina Gelindo dei Magred a Vivaro (Pordenone). Altre offrono esperienze rivolte a esperti e appassionati di vino, con focus più tecnici sulla maturazione delle uve, le pratiche di vinificazione e la degustazione guidata di etichette selezionate. E' il caso della cantina Le Due Torri di Tricesimo (Udine), qui durante questa esperienza di vendemmia si potranno approfondire le conoscenze sulla parte agronomica ed enologica della vinificazione. A conclusione della giornata sarà possibile cenare nell’agriturismo della cantina. Altre cantine ancora hanno voluto puntare sull’aspetto conviviale della vendemmia, aprendo ai partecipanti la possibilità di prendere parte al classico pranzo di lavoro dei vendemmiatori.

Una cantina in quota a San Vigilio di Marebbe

Anche se a San Vigilio non ci sono vigneti, la cantina Elfenberg, situata nel centro del paese, affina il vino a 1.200 metri di altitudine, con basse temperature invernali e fresche giornate primaverili, in grado di esaltare la purezza e l'eleganza dei vini. La produzione è limitata e l’attenzione alla qualità garantisce queste bottiglie uniche. I suoi vigneti, distribuiti in diverse zone dell'Alto Adige, beneficiano di un clima alpino-mediterraneo e di terreni unici che conferiscono ai vini caratteristiche distintive. Tra una camminata e un’escursione in bicicletta ammirando i colori autunnali si può fare tappa presso la cantina (previa prenotazione) per un’interessante degustazione. Inoltre, per la stagione autunnale, San Vigilio di Marebbe propone “Autumn Special” che permettono di soggiornare in tante strutture alberghiere aperte fino a inizio novembre e scegliere tra oltre 15 esperienze per un valore di oltre 250€, in gran parte gratuite o comunque con importanti sconti.

Alla Reggia di Caserta l’eccellenza enologica locale

Terre di Caserta Masterclass

Tre giorni per scoprire, assaporare e raccontare l’anima di un territorio attraverso i suoi vini: dall’11 al 13 ottobre, la Reggia di Caserta ospita la quarta edizione di Terra di Lavoro Wines, l’evento che celebra le eccellenze vitivinicole della provincia casertana. Promosso dal Consorzio Tutela Vini Caserta – Vitica in collaborazione con il Museo Reggia di Caserta, Terra di Lavoro Wines fa parte di un progetto di valorizzazione delle identità locali. Terra di Lavoro Wines è un omaggio alle cinque denominazioni tutelate dal Consorzio Vitica – Aversa Asprinio DOP, Falerno del Massico DOP, Galluccio DOP, Roccamonfina IGP e Terre del Volturno IGP – che racchiudono secoli di tradizione, cultura e saperi agricoli. Nel cortile del Palazzo reale per tre giorni è possibile partecipare a degustazioni guidate, banchi d’assaggio e incontri tematici dedicati all’universo del vino. Non solo calici, ma anche contenuti: si parlerà di sostenibilità e innovazione in cantina, enoturismo ed esperienze sensoriali, nuovi linguaggi e trend di consumo, mercati emergenti e strategie di comunicazione. La manifestazione si inserisce nelle attività promosse dalla Reggia di Caserta in attuazione del Piano di Gestione del Sito Unesco per rafforzare il legame tra patrimonio culturale e sviluppo locale. Un appuntamento da non perdere per chi vuole conoscere da vicino la vera essenza della Terra di Lavoro.

L’eccellenza del vino è di casa a Verona

C'è un luogo 'simbolo' a Verona dove è custodita e salvaguardata la tradizione enologica italiana: è l'Antica Bottega del Vino che quest'anno ha ottenuto per il ventiduesimo anno consecutivo il Grand Award di Wine Spectator, l’onorificenza che dal 1981 viene assegnata dalla celebre rivista statunitense alle wine list più complete e ricercate del mondo, che offrono un'ampia selezione di produttori di punta, una speciale profondità di annate, una selezione di bottiglie di grandi formati in ottima armonia con il menu ed una presentazione di alta qualità. Merita il viaggio: con una carta dei vini che supera le 4.000 etichette e una cantina che custodisce circa 22.000 bottiglie, la Bottega è una meta imprescindibile per wine lover e viaggiatori del gusto. "La Bottega è sempre più un'istituzione nel mondo del vino, ed è percepita così non soltanto dai clienti, ma anche dagli stessi produttori. I grandi nomi del vino Italiano, e non solo, ci mettono a disposizione bottiglie rare, spesso annate ormai irreperibili sul mercato - commenta Simone Isoli, Head Sommelier dell’Antica Bottega del Vino. La squadra è composta da un team di grandi appassionati, ognuno dalle diverse competenze e qualificato in ambiti specifici: si studia continuamente, ci si aggiorna, ma soprattutto si viaggia per toccare con mano le realtà territoriali. Si "camminano le vigne", come diceva Veronelli, per immergersi nella cultura di un luogo e per poter trasmettere al cliente non solo crude nozioni tecniche, ma anche sfumature di vissuto". Di proprietà di dieci soci di Famiglie Storiche, custodi della tradizione enologica dell’Amarone – Allegrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi e Zenato –, l’Antica Bottega del Vino è un baluardo della tradizione e della cultura del vino in città.