Il Cammino di Dante Senese, storia e poesia per il VianDante: le 4 tappe e i versi dedicati

Quattro tappe lungo la Via Francigena per unire paesaggio, storia e poesia. È il Cammino di Dante Senese, inaugurato a fine agosto come anteprima del Festival Dantesco Fiorentino 2025, che si terrà il 26, 27 e 28 settembre e il 3, 4 e 5 ottobre a Firenze con il titolo “SeTuSeguiTuaStella”, dedicato al legame tra Dante, i giovani e il futuro.

L’itinerario, lanciato da Inside Factory con un viaggio inaugurale dal 28 al 31 agosto 2025, si snoda per 50 chilometri tra San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni e Siena, in un percorso che non si limita al trekking ma si propone come esperienza di comunità, con momenti di convivialità e la declamazione delle terzine della Divina Commedia nei luoghi evocati dal poeta.

Quattro tappe per ciascun VianDante

Cammino di Dante Senese

Ogni VianDante può affrontare una singola delle 4 previste o l’intero percorso sui luogi reali del vissuto del Sommo Poeta, munito del Credenziale del Cammino di Dante Senese, un passaporto simbolico che viene timbrato a ogni sosta e che conserva la memoria del viaggio tra le terre toscane e i versi del Sommo Poeta. “Non è un trekking, è un cammino, un viaggio” spiega Simone Terreni, promotore del Cammino e del Festival Dantesco Fiorentino.

Il cammino, parte della Francigena, è fruibile liberamente ma, durante i tour organizzati, si vive appieno anche l’aspetto più culturale e poetico dell’itinerario. Guide Dantesche, conoscitrici dell’opera, si trasformeranno nei personaggi della Commedia in carne ed ossa, raccontando aneddoti curiosi. Ma vengono organizzati anche viaggi per le scolaresche e per eam aziendali. Un nuovo appuntamento lungo le stesse tappe della Via Francigena è in programma dal 16 ottobre al 19 ottobre ed altri ne seguiranno (le informazioni sul sito ilcamminodidantesenese.it). Ma per chi vuole incamminarsi, ecco le quattro tappe con relative citazioni tratte dalla Divina Commedia (tutte da Purgatorio e Inferno).

1. San Gimignano, le torri e la Regina Bianca

Cammino di Dante Senese

San Gimignano è la città delle torri medievali, patrimonio Unesco, che ancora oggi domina la campagna toscana con il suo profilo inconfondibile. Le stradine lastricate, le piazze raccolte e le memorie dantesche fanno di questa località il punto di partenza ideale del cammino.

"Ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno l’anguille di Bolsena e la vernaccia". Purgatorio XXIV, 22-24

Il ricordo del passaggio di Dante si lega al 7 maggio 1300, quando il poeta giunse a San Gimignano come ambasciatore di Firenze. Nel Palazzo Comunale si conserva la Sala di Dante, affrescata da Azzo di Masetto e teatro del celebre discorso del poeta, accanto alla Maestà di Lippo Memmi. Qui, nel Purgatorio, la Vernaccia di San Gimignano viene evocata come simbolo della gola del papa Martino IV, noto per l’abitudine di cucinare anguille di Bolsena affogate in questo vino. Il viandante può immergersi in questa memoria gustando oggi un calice della Regina Bianca, come Dante stesso l’ha immortalata.

2. Colle di Val d’Elsa, la città del cristallo

Il borgo medioevale di Colle di Val d'Elsa

Adagiato su un promontorio che domina la valle, Colle di Val d’Elsa unisce atmosfere medievali a tradizioni artigiane uniche, come la lavorazione del cristallo. Passeggiando per “Colle Alta”, racchiusa nelle altiche mura e dalla quale si gode di una vista spettacolare sulla valle sottostante, il visitatore si trova immerso in un borgo dal fascino antico.

"Eran li cittadin miei presso a Colle in campo giunti co' loro avversari, e io pregava Iddio di quel ch'e' volle". Purgatorio XIII, 22-24

Dante ricorda la battaglia di Colle del 1269, quando i senesi furono sconfitti dai fiorentini. Nel canto XXXIII, un’altra citazione rimanda direttamente al fiume che attraversa queste terre: "E se stati non fossero acqua d’Elsa li pensier vani intorno a la tua mente, e ’l piacer loro un Piramo a la gelsa, ..”. Qui è Beatrice che paragona i pensieri confusi di Dante alle incrostazioni che si formano nell’acqua dell’Elsa, invitandolo a purificare la sua mente. Chi percorre il cammino potrà sostare lungo il fiume dalle tonalità turchesi, scoprendo le stesse suggestioni che il poeta rese eterne nei suoi versi.

Passeggiata lungo il fiume Elsa, citato da Dante

3. Monteriggioni, il borgo corona di torri

Poche immagini medievali sono suggestive quanto quella di Monteriggioni, borgo fortificato circondato da mura circolari con quattordici torri ancora oggi perfettamente conservate. Costruito nel XIII secolo, accoglie i viandanti con un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo.

"Però che, come su la cerchia tonda Monteriggion di torri si corona, così la proda del pozzo circonda torreggiavan di mezza la persona però che, li orribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancora quando tuona". Inferno XXXI, 40-45

Le torri di Monteriggioni colpirono Dante, che le scelse come immagine potente per descrivere i giganti incatenati attorno al pozzo infernale. Ogni estate il borgo celebra la propria storia con la Festa Medievale, animata da cavalieri, artigiani e spettacoli. Per il VianDante, il passaggio a Monteriggioni diventa così l’incontro con una visione architettonica che unisce la realtà storica alla forza evocativa della Commedia.

4. Siena e l’edificio della Consuma

Con i suoi vicoli, i palazzi in mattoni e la straordinaria Piazza del Campo, Siena è una delle città più affascinanti della Toscana, seconda solo a Firenze per numero di riferimenti nella Divina Commedia. Patrimonio Unesco e cuore pulsante della vita civile medievale, custodisce ancora oggi i segni del passaggio del poeta.

"E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: Lano, sì non furo accorte le gambe tue a le giostre del Toppo!". Inferno XIII, 119-121

Lano, scialacquatore senese, è solo uno dei tanti personaggi evocati. Nel canto XXIX, Dante cita la brigata dei dissipatori che sperperò immense ricchezze, riunita nell’edificio della “Consuma”, tuttora visibile in via Garibaldi. Indimenticabile è anche Pia de’ Tolomei, che nel Purgatorio rivolge al poeta la celebre invocazione: "Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato de la lunga via, ricorditi di me, che son la Pia; Siena mi fé, disfecemi Maremma: salsi colui che ’nnanellata pria disposando m’avea con la sua gemma". Purgatorio V, 130-136

Il cammino senese si completa con Provenzan Salvani, grande condottiero senese celebrato e criticato, che Dante ricorda per il gesto di umiltà compiuto nella stessa Piazza del Campo.