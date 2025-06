Da Bari a New York senza scali: decolla la nuova rotta diretta di Neos

Neos accorcia ancora le distanze tra Italia e Stati Uniti. Dopo Milano Malpensa e Palermo, dal 3 giugno la compagnia aerea del gruppo Alpitour World ha inaugurato un nuovo volo diretto da Bari al JFK di New York. Una partenza settimanale, ogni mercoledì, operata con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, pensata per offrire ai viaggiatori del Sud Italia un collegamento rapido e confortevole verso la costa est americana.

A bordo, due classi disponibili: Premium (28 posti) ed Economy, arricchita dalle opzioni Economy Extra Plus (36 posti) ed Economy Extra (18 posti). Il comfort è una delle priorità della compagnia aerea, che ha recentemente introdotto a bordo dei Dreamliner un sistema wi-fi di ultima generazione. Un'aggiunta concreta, che consente ai passeggeri di restare connessi durante il volo, affiancando l’intrattenimento classico con la possibilità di navigare online da smartphone, tablet o laptop.

Con questa nuova tratta da Bari, Neos amplia la propria rete intercontinentale e garantisce oggi una copertura settimanale completa verso New York da tre aeroporti italiani. Una mossa che rafforza la presenza della compagnia sul lungo raggio, in un periodo in cui la Grande Mela si prepara a vivere una stagione estiva particolarmente intensa.

Neos, ancora una volta, investe nel potenziamento delle rotte, incrementando in modo costante l’attività di linea e continuando a garantire elevati standard di ospitalità e accoglienza a bordo. I voli sono disponibili sul sito www.neosair.it per il mercato italiano, www.usneosair.com per il mercato americano

A 401 anni dalla sua fondazione, New York è sempre una delle città più evocative al mondo: magnetica, frenetica, cosmopolita, dinamica e sorprendente. Dai festival culturali ai concerti all’aperto, dalle mostre agli eventi di quartiere, la città è un palcoscenico in continuo movimento, dal Bronx a Brooklyn, in ogni stagione dell’anno.

Cosa vedere (e riscoprire) a New York

New York City, skyline

New York è un riferimento globale per arte, musica, architettura e multiculturalità. Una città in perenne trasformazione, capace di rinnovarsi senza rinunciare ai suoi luoghi simbolo. Nonostante l’incredibile varietà gastronomica (con oltre 365 ristoranti selezionati dalla Michelin tra stellati, Bib Gourmand e altre categorie), l’hot dog continua a essere uno dei simboli più amati e riconoscibili di New York, servito ovunque: dai chioschi lungo la Fifth Avenue ai food truck di Coney Island.

Simbolo di creatività e sperimentazione, la città ha ispirato registi, fotografi e scrittori di ogni epoca. Secondo il database Imdb, è stata scelta come ambientazione per oltre 280mila film e serie tv, da Il Padrino a Friends. Central Park, l’Empire State Building, la Statua della Libertà, Ellis Island, il Ponte di Brooklyn e Times Square sono solo alcune delle location più iconiche e riconoscibili, ormai parte dell’immaginario collettivo globale.

Il 2025 è un anno con tante novità anche sul fronte culturale. Nel Lower East Side, il New Museum si prepara a inaugurare l’atteso ampliamento firmato dallo studio OMA di Rem Koolhaas: 60.000 piedi quadrati in più e una mostra d’apertura dal titolo “New Humans: Memories of the Future”. Intanto ha riaperto le porte, dopo un importante restauro, anche la storica Frick Collection, con nuovi spazi visitabili e ingresso gratuito per i giovani tra i 10 e i 18 anni.

Per chi ama l’arte contemporanea, il Whitney Museum celebra il decimo anniversario nella sede del Meatpacking District con una serie di eventi gratuiti. Musica e cultura animano anche il Perelman Performing Arts Center a Lower Manhattan, dove fino al 28 giugno si tengono concerti gratuiti nella lobby. L’11 luglio, invece, è in programma un Family Day con laboratori creativi, performance e street food. In una città che sorprende a ogni passo, ogni angolo è l’occasione per scoprire qualcosa di inaspettato o ritrovare i luoghi che ne hanno scritto la storia.

L’estate in ogni distretto

Carica di immaginari, aspettative e curiosità, New York è spesso vista dall’Italia come una meta inarrivabile. In realtà, diverse iniziative ne rendono la visita più accessibile. Ce lo suggerisce anche la programmazione di eventi annuali e stagionali promossi dal New York City Tourism, che invita newyorkesi e visitatori a scoprire attività gratuite o a basso costo nei cinque distretti della città, anche durante l’estate.

Nel Bronx torna BRIC Celebrate Brooklyn!, il più longevo festival open air di arti performative. Il 26 luglio 2025 in programma una proiezione speciale di The Wiz, omaggio a Quincy Jones. A Brooklyn, il Brooklyn Bridge Park compie 15 anni con eventi fino a ottobre, dalla Metropolitan Opera alle lezioni di kayak, dalle installazioni artistiche alla celebre rassegna cinematografica Movies with a View.

La storica compagnia di crociere Circle Line celebra gli 80 anni con ingressi omaggio per chi è nato nel 1945. Chi ama la musica dal vivo potrà seguire concerti e jam session in tutta la città, mentre il 29 giugno si terrà la NYC Pride March, una delle sfilate LGBTQ+ più grandi e partecipate al mondo.

E poi c’è la cucina. La NYC Restaurant Week, la prima mai istituita al mondo, torna dal 21 luglio al 17 agosto con menù fissi a prezzi accessibili in centinaia di ristoranti, dai bistrot di quartiere agli indirizzi stellati. Le prenotazioni aprono il 15 luglio.

New York tra mare, sport e spazi all’aperto

New York non è fatta solo di grattacieli e parchi urbani: con oltre 520 miglia di costa (circa 837 chilometri), la città vanta un’estensione balneare superiore a quella di Miami, Boston, Los Angeles e San Francisco messe insieme, secondo i dati ufficiali del Comune. Non sorprende, dunque, che tra le destinazioni più frequentate in estate ci sia Rockaway Beach, nel Queens, nota per le sue onde ideali per il surf e per un’offerta gastronomica vivace, come quella di Tacoway Beach, punto di riferimento per una pausa informale. La spiaggia è facilmente raggiungibile con la linea A della metropolitana (2,90 dollari) o con il NYC Ferry (4 dollari), che collega Manhattan alla costa con un servizio regolare.

Per una vista spettacolare sulla baia e sulla Statua della Libertà, il traghetto gratuito per Staten Island resta un grande classico. In più, chi vuole vivere un’autentica giornata americana può assistere a una partita degli Staten Island FerryHawks: il pacchetto Family Fun Four Pack (105$) include quattro biglietti e un menù completo di hot dog, nuggets, patatine e bibite.

Tra le iniziative più apprezzate c’è anche il festival Summer on the Hudson, con spettacoli, concerti e attività tra la 59ª e la 153ª strada lungo il Riverside Park.

Infine, da giugno a luglio si giocheranno le partite della prima FIFA Club World Cup anche nell’area metropolitana di New York. Anche senza biglietti, l’atmosfera in città sarà coinvolgente: molti bar e ristoranti trasmetteranno i match in diretta.

Come muoversi una volta atterrati

Dall’aeroporto si può raggiungere facilmente Manhattan con taxi, bus, treni della Long Island Railroad o metropolitana, che è attiva 24 ore su 24 ed è il mezzo più veloce per muoversi tra i quartieri.

Neos permette così di raggiungere New York in modo diretto, comodo e senza scali anche dal Sud Italia. Una nuova via d’accesso, non solo per arrivare a una destinazione iconica, ma per viverla davvero, dal primo passo fuori dal JFK fino all’ultimo bagel prima del rientro.