Cinque crociere da fare in inverno: dalle Canarie agli Emirati, fino ai Caraibi

Dopo l’estate rovente, l’autunno è alle porte. E porta con sé ritorni al lavoro, riapertura delle scuole e, per chi può concedersi una pausa, l’occasione di fuggire verso climi caldi quando in Europa il termometro scende inesorabilmente.

MSC presenta cinque itinerari di crociera per l’inverno 2025/26, pensati sia per i repeater (i croceristi abituali), sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle crociere, tra cui, secondo le ricerche, molti millennial.

Abu Dhabi, Emirati Arabi

Gli itinerari spaziano dalle acque del Mediterraneo alle spiagge tropicali, fino al fascino futuristico degli Emirati Arabi. Dalle città d’arte alle spiagge paradisiache, dalle metropoli più moderne al Mediterraneo autentico, l’inverno 2025/26 in crociera rappresenta un’occasione per partire tra comfort e panorami indimenticabili.

Minicrociera da Genova

Il porto di Genova

Chi cerca una vacanza breve può scegliere una minicrociera di novembre con partenza da Genova e scali a Marsiglia, tra mercati provenzali e caffè sul porto, e a Barcellona, città cosmopolita che sorprende per arte, architettura e gastronomia. Un weekend lungo tra cultura, relax e momenti di piacere.

Otto giorni alle Canarie

La Palma

Gli amanti del sole e dell’oceano possono optare per un itinerario di otto giorni tra Madeira, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria. Vulcani, spiagge dorate, foreste subtropicali e giardini fioriti offrono esperienze uniche, dalle vedute spettacolari del Teide alle atmosfere vivaci di Santa Cruz, fino ai panorami mozzafiato di Madeira.

Il fascino degli Emirati

Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi

Chi cerca mete esotiche troverà negli Emirati Arabi un equilibrio tra lusso, tradizione e avventura, con scali a Dubai, Abu Dhabi, Doha, Bahrein e Sir Bani Yas Island. Grattacieli futuristici, moschee imponenti e antichi souk convivono con deserti, oasi naturali e spiagge incontaminate.

Oltreoceano: Caraibi e Antille

MSC propone anche rotte transoceaniche verso Caraibi e Antille. A San Juan di Porto Rico il fascino coloniale si unisce a spiagge da sogno, mentre in Repubblica Dominicana le acque turchesi alternano foreste tropicali rigogliose. Le crociere includono il Messico, con le rovine maya di Cozumel e le spiagge bianche di Costa Maya, la vivace Montego Bay e le cascate di Ocho Rios in Giamaica, e le atmosfere uniche di Aruba e Curaçao. Ogni itinerario prevede una sosta a Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola privata alle Bahamas trasformata in santuario marino, ideale per snorkeling e tramonti spettacolari.

I porti del Mediterraneo

Per chi preferisce restare nel Mediterraneo, cinque navi propongono crociere da 5 a 7 notti con partenze da Genova, Civitavecchia, Palermo, Bari, Barcellona, Marsiglia e Istanbul, toccando Grecia, Malta, Francia e Turchia. A Istanbul l’incontro tra Oriente e Occidente si percepisce visitando Santa Sofia e il Gran Bazar, mentre gli scali in Grecia, tra Mykonos e Santorini, permettono di ammirare alcuni dei tramonti più celebri del mondo.