Creta terra di mare, montagne, antiche civiltà e resort per ogni stile di vacanza

A poche ore dall’Italia, ma quanto basta per cambiare completamente scenario, la Grecia è la meta ideale per una lunga estate tra spiagge incantevoli, tranquillità e sapori autentici. Un Paese ricco di luoghi straordinari, tra la terraferma e le sue innumerevoli isole. Tra queste, spicca Creta, perfetta sintesi di bellezze naturali, antiche civiltà e tradizioni culturali.

Litorali frastagliati, interrotti da calette di sabbia chiara, baie nascoste e un mare tra i più limpidi d’Europa: Creta si allunga nel cuore del Mediterraneo, più a sud della stessa Tunisia, e rappresenta una delle mete più affascinanti della Grecia. Le sue spiagge colpiscono per la straordinaria varietà di paesaggi. Visitare l’isola è sempre una scelta che conquista, soprattutto per chi cerca il mare autentico, il contatto con la natura e tante occasioni di svago a portata di mano. Ogni spiaggia ha un fascino unico, ma tutte lasciano senza fiato.

Chi sogna una vacanza che unisca cultura e mare, trekking e cucina tipica, qui trova la risposta ideale. Per non disperdere energie in viaggio e usarle tutte per godersi l’isola, il modo migliore è partire con Alpitour e soggiornare in resort sul mare, partecipare alle suggestive escursioni per andare alla scoperta dei luoghi più iconici dell’isola e godersi tutto il relax che si desidera.

Viaggio tra mito, archeologia e sapori locali

Le coste irregolari di Creta custodiscono spiagge dorate, sabbie rosa, calette nascoste e lagune dai riflessi tropicali. Una vacanza su quest’isola è un invito a lasciarsi guidare dalle strade panoramiche che seguono il profilo del mare, scoprire villaggi dal fascino autentico, nuotare in acque cristalline e chiudere la giornata con una cena all’aperto, tra aromi di spezie e pesce appena grigliato. Per chi ama l’avventura, non mancano trekking tra gole spettacolari, snorkeling, kayak ed escursioni via mare o nell’entroterra. Chi sogna, invece, il riposo può abbandonarsi alla tranquillità dei resort, sorseggiare una bibita a due passi dalla riva o passeggiare nei giardini fioriti.

A scoprire le meraviglie di Creta si comincia tra le rovine del Palazzo di Knossos, la capitale dell’antica civiltà minoica, riportata alla luce grazie al lavoro dell’archeologo inglese Arthur Evans. Le ricostruzioni, non sempre ortodosse ma di forte impatto visivo, restituiscono una dimensione immersiva e suggestiva, che aiuta a immaginare il mito del Minotauro e il labirinto.

A breve distanza sorge Heraklion, la movimentata capitale cretese: tra le architetture veneziane, i musei archeologici e le viuzze animate da botteghe e locali, è il punto di partenza ideale per esplorare l’isola. La sera, l’atmosfera si scalda tra i tavolini dell’Ippokambos Ouzeri, dove si gustano piatti locali come il tzatziki, il pesce fresco e i formaggi tipici, accompagnati da ouzo o tsikoudia, la grappa cretese. Altra tappa imperdibile è la remota Itanos, sulla costa orientale, dove si trovano tre baie incontaminate affacciate su un mare verde smeraldo, accanto ai resti di un’antica città. Qui, la natura domina con ciuffi di sparto pungente e scenari silenziosi.

Un’escursione consigliata porta a Spinalonga, l’isola-fortezza nella baia di Mirabello: un tempo presidio veneziano, poi colonia di lebbrosi, oggi luogo sospeso tra memoria e bellezza. E per chi sogna un’escursione speciale, imperdibile la mini crociera a Santorini, un luogo da visitare almeno una volta nella vita. Il panorama della caldera, il cratere vulcanico formatosi dopo una gigantesca esplosione circa 3.500 anni fa, è semplicemente unico. Le rocce scure, che sfumano dal rosso al bruno e sono ricoperte di pomice grigia, le isole emerse nel punto in cui un tempo ribolliva il vulcano, l’intensità del mare profondo e blu, i villaggi imbiancati aggrappati alla scogliera: tutto contribuisce a comporre uno scenario che rimane impresso negli occhi e nel cuore.

Spiagge e paesaggi indimenticabili

Creta è una delle isole europee con la maggior varietà di spiagge: Balos, nella provincia di Chania, è una laguna che sembra uscita da un sogno, con sabbia chiarissima e acque turchesi. Elafonissi, poco più a sud, incanta per i riflessi rosati della sabbia e il mare calmo, attraversabile a piedi per raggiungere l’isoletta con la chiesetta di Agia Irini.

La costa sud regala sorprese come Triopetra, con le sue due spiagge separate da tre enormi scogli, e Agios Pavlos, piccola baia perfetta per un bagno rilassante e una pausa gastronomica vista mare.

Verso est, Vai accoglie con il suo palmeto naturale: sembra una spiaggia tropicale, ma è una meraviglia tutta cretese. Ottima per chi pratica sport acquatici o semplicemente desidera un angolo ombreggiato dove leggere e ascoltare le onde. A ovest, Falassarna stupisce con un’ampia distesa dorata, tramonti spettacolari e sabbia lievemente rosata, protetta da un progetto ambientale.

Non ultima, Preveli, alla foce del fiume Kourtaliotis: una baia nascosta tra alte scogliere, punteggiata di palme e dominata da un antico monastero. La spiaggia, dove il fiume incontra il mare, mescola sabbia e ciottoli e si distingue per le acque color smeraldo.

Due location ideali per relax, divertimento ed esplorazione dell’isola

Immerso nel verde e affacciato su una bellissima spiaggia mista di sabbia e ciottoli, l’Alpiclub Annabelle Beach Resort è una struttura cinque stelle circondata da giardini rigogliosi e alberi secolari. Bungalow e aree comuni si estendono su una collina che scende verso il mare. Poco distante dal vivace centro di Hersonissos, meta animata per aperitivi e passeggiate serali, e a circa 25 km dall’aeroporto di Heraklion, il resort è un ottimo punto di partenza per esplorare l’isola. Quattro piscine (due per bambini), centro fitness, campi da tennis, sport nautici e ristorante con specialità greche e mediterranee, anche con angolo pasta curato da uno chef italiano, rendono il soggiorno ideale per famiglie e coppie.

E se si vuole cambiare località, a pochi metri dalla spiaggia sabbiosa di Stalida, c’è l’Alpiclub Cactus Beach, un resort che ricorda un piccolo villaggio tradizionale. Recentemente rinnovato, è pensato per chi cerca un ambiente informale e familiare. Si trova lungo la passeggiata del borgo, a circa 4 km da Hersonissos, con la fermata dell’autobus a soli 250 metri. Due piscine principali, una con area bimbi, e un mini acquapark con scivoli e galeone dei pirati assicurano il divertimento dei più piccoli, mentre gli adulti possono godersi il relax o partecipare alle attività proposte dal team Alpiclub. Perfetto per le famiglie, l’Alpiclub Cactus Beach unisce atmosfera locale, buon cibo e intrattenimento, in una delle zone più vivaci della costa nord di Creta.

Scoprire Creta con Alpitour significa lasciarsi cullare dal blu del Mediterraneo, perdersi tra villaggi bianchi e tramonti infuocati, e vivere ogni giorno con quella leggerezza che solo una vacanza ben organizzata sa regalare.