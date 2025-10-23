Colombia, viaggio tra due oceani, colori e meraviglie

L’aria profuma di mango e caffè. Sui balconi fioriti sventolano panni, mentre dalle finestre esce una melodia che invita a danzare, la stessa risuona anche lungo le spiagge paradisiache. È impossibile non farsi contagiare dal ritmo di questa terra che vibra in ogni angolo. La Colombia è un intreccio di anime e paesaggi. Dal Mar dei Caraibi alle cime andine, dalla giungla amazzonica ai villaggi coloniali, nulla qui è mai monotono, tutto è vita in movimento.

Salsa, champeta e cumbia accompagnano ogni passo tra le strade accese di Cartagena, dove le mura coloniali custodiscono il respiro di secoli di storia. Dalla “città fortificata”, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, alle coste del Mar dei Caraibi e dell’Oceano Pacifico, passando per le Ande e la foresta amazzonica, la Colombia racchiude un patrimonio naturale unico al mondo. Tra i modi migliori per conoscere il Paese, ci sono i tour Bravo Esplora e le novità della programmazione Francorosso, proposte di viaggio che uniscono avventura e comfort senza lasciare nulla al caso. Si va alla scoperta delle località incantevoli della Colombia caraibica e si verrà travolti e stupiti dal fascino di questo Paese dalle molteplici sfaccettature.

Tra storia e costa colombiana

Con Bravo, la vacanza diventa un modo di entrare in contatto con il mondo. Non solo un soggiorno in riva al mare, ma un’esperienza che intreccia sapori, incontri e scoperte. Con i tour Bravo Esplora, ogni viaggio si trasforma in un racconto vissuto in prima persona. Tra le proposte più affascinanti, il “Viaggio tra storia e paradiso colombiano” condensa l’essenza del Sudamerica in otto giorni e sette notti tra terra e mare. Si parte da Cartagena, città che sembra disegnata dai colori. Le sue piazze assolate e le mura patrimonio UNESCO raccontano secoli di storia e orgoglio. Nei vicoli acciottolati del centro e nel quartiere bohémien di Getsemaní, i murales si mescolano ai suoni della cumbia. Dalla collina di San Lázaro, il Castello di San Felipe de Barajas veglia sulla baia, testimone del tempo dei galeoni e dei conquistadores.

Poi la rotta si sposta verso la costa, dove il ritmo rallenta al Bravo Smart Decameron Barú, a 35 chilometri da Cartagena. Immerso nella vegetazione tropicale della penisola, il villaggio è un piccolo angolo caraibico: spiagge incontaminate e tramonti che incendiano il cielo, il tutto arricchito dalla formula Bravo con sapori della cucina italiana, attività sportive, animazione e tanto relax. Le cevicherie sul litorale diffondono profumi di lime e coriandolo, mentre all’orizzonte si stende l’arcipelago delle Islas del Rosario, 28 isole coralline dove il turchese del mare sfuma nell’oro della sabbia.

Tra un’escursione e un bagno, il tempo assume un ritmo nuovo. Sport, relax, attività e divertimento, ristoranti à la carte con specialità italiane, orientali e di pesce, serate di musica e convivialità: ogni giorno ha il suo sapore. Le cene di Natale e Capodanno, già incluse, aggiungono un tocco di festa a un soggiorno pensato per sentirsi ovunque a casa.

Un’altra esperienza straordinaria inclusa nel tour è l’escursione notturna alla Baia di Portonaito, dove il mare si illumina di plancton bioluminescenti: un tuffo tra riflessi blu e scie luminose, e sembra di nuotare tra stelle sommerse.

Chi vuole spingersi oltre può scegliere il tour “Bravo Esplora Gioielli della costa colombiana”, un viaggio tra i simboli della regione caraibica. Anche in questo caso, un viaggio tra emozioni e mare. Si parte da Cartagena, poi la rotta conduce verso Barranquilla, la “Porta d’Oro” del Paese, patria di uno dei carnevali più vivaci del mondo. Nelle sue strade si respira un’energia contagiosa: mercati galleggianti, street food e architetture contemporanee come la celebre Finestra sul Mondo, il monumento più alto del paese.

Mentre poco più a nord, Santa Marta appare come un sogno tra mare e montagna. È la città più antica della Colombia, protetta dal maestoso Sierra Nevada de Santa Marta, una delle catene più alte del pianeta a tuffarsi direttamente nell’oceano. Da qui si accede al Parco Tayrona, un santuario naturale dove la foresta tropicale incontra baie segrete e spiagge dorate. Un luogo che riassume lo spirito di questo viaggio: autentico, vitale, pieno di meraviglia.

Tra il ritmo di Cartagena e la luce di San Andrés

Le nuove rotte firmate Francorosso accendono la mappa con itinerari che uniscono storia e mare, tradizione e modernità. L’inTour Cartagena e San Andrés: ritmo e mare è un viaggio tra due anime della Colombia: la vitalità coloniale di Cartagena, con le sue mura dorate, i balconi fioriti e i vicoli che profumano di spezie, e la calma luminosa di San Andrés, isola dove il mare sembra un caleidoscopio di colori, dal turchese allo smeraldo. Dopo aver respirato l’energia della città caraibica, un breve volo porta in questo paradiso naturale, dove la vita scorre lenta tra palme, sabbia candida e acque cristalline.

Al Decameron Isleño, affacciato sulla spiaggia di Spratt Bight, il soggiorno diventa un’esperienza completa: camere spaziose, piscine, Spa e ristoranti à la carte, con la possibilità di gustare piatti locali o internazionali, per un tuffo nei sapori dei Caraibi. Le giornate si alternano tra relax in spiaggia e immersioni tra la ricca fauna marina.

Le escursioni in barca verso i cayos di Haynes Cay, Rose Cay, conosciuto come acquario naturale, e Johnny Cay rivelano baie appartate, coralli brillanti e banchi di pesci. Per chi cerca l’avventura sono disponibili tour in minibus, catamarano o camion safari attraverso mangrovieti, foreste e scorci nascosti, mentre gli amanti del mare possono esplorare baie segrete e piscine naturali di acqua turchese.

Il ritorno a Cartagena per l’ultima notte riporta al fascino storico della città: passeggiate tra le stradine acciottolate, musica dal vivo nelle piazze e la magia del centro storico, con i suoi locali e ristoranti. Una cena al San Pedro, nel cuore della città, suggella il viaggio, con i colori vividi di un Paese che sa sorprendere ad ogni passo.

Medellín, il volto moderno della Colombia

Per respirare l’anima contemporanea della Colombia, l’inTour Cartagena e Medellín: un viaggio a colori di Francorosso propone un itinerario che unisce città storiche, arte urbana e paesaggi naturali mozzafiato. Cartagena accoglie con il suo fascino senza tempo: vicoli, piazze animate e il profumo del caffè che si mescola alla brezza marina raccontano una città dove il passato coloniale convive con un presente dinamico. Medellín, simbolo di rinascita e innovazione, sorprende con la Comuna 13, quartiere trasformato in un museo a cielo aperto di murales e musica, tra caffetterie e boutique che testimoniano il percorso di resilienza della città.

A pochi chilometri dalla metropoli, Guatapé si presenta come un gioiello di case vivaci e artigianato locale. La salita dei 740 scalini della Piedra del Peñol regala una vista spettacolare sul bacino artificiale e sulle colline circostanti, mentre le stradine del borgo invitano a perdersi tra botteghe e colori. Santa Elena e le piantagioni di caffè completano l’esperienza, mostrando la cultura legata alla bevanda più iconica del Paese, dalla lavorazione alla sorprendente degustazione finale.

Il ritorno a Cartagena restituisce il fascino coloniale della città: nel quartiere bohémien di Getsemaní, murales punteggiano le facciate, la musica riempie le piazze e i vicoli acciottolati conservano l’energia e la storia di secoli. L’arcipelago delle Islas de Rosario, con le spiagge di sabbia chiara e le acque cristalline di San Pedro de Majagua, offre una pausa di pura bellezza, tra bagni rigeneranti e escursioni in barca che rivelano angoli nascosti del Mar dei Caraibi. Tra il maestoso Castillo de San Felipe de Barajas, il panoramico Convento de la Popa e i mercati gastronomici locali, il viaggio permette di scoprire la Colombia nelle sue contraddizioni: città vibranti e natura incontaminata, arte urbana e tradizioni autentiche, sapori locali e panorami mozzafiato, tutto a portata di passo.