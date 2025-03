Colombia, da Cartagena a Isla Barù: la magia di una vacanza sulla costa caraibica

Ci sono luoghi che custodiscono storie affascinanti da raccontare, la Colombia è tra questi. È l’unico paese del Sud America bagnato da due oceani: il Mar dei Caraibi a nord e l’Oceano Pacifico a ovest. Venezuela, Brasile, Perù, Ecuador e Panama ne disegnano i confini, racchiudendo un'incredibile varietà di paesaggi, dalle città vibranti alla natura incontaminata. La Colombia è un caleidoscopio di scenari incredibili, dove si alternano piantagioni di caffè, spiagge immense, acque cristalline e lussureggianti foreste tropicali. Qui, storia, cultura e natura si intrecciano tra le strade delle città storiche e le distese selvagge, sempre a un passo dal mare più blu che ci sia.

Cartagena incanta con il suo fascino coloniale. Il Castello di San Felipe de Barajas e la cittadella fortificata, patrimonio UNESCO dal 1984, raccontano il passato glorioso della città, un tempo uno dei porti più importanti delle Americhe. Santa Marta, invece, rappresenta l'anima genuina della costa colombiana caraibica, punto di accesso al Parco Nazionale di Tayrona, un'oasi di biodiversità con spiagge idilliache e foreste rigogliose. Qui la Sierra Nevada si innalza maestosa, punteggiata da piantagioni di caffè e cacao pregiato, mentre la "Città Perduta" conserva il mistero della civiltà tairona, con i suoi antichi terrazzamenti e sentieri lastricati.

Oltre alla natura e alla storia, la Colombia è un trionfo di sapori e tradizioni. Assaporare un Mojito in una cevichería con vista sul mare e lasciarsi trasportare dal ritmo della musica che anima ogni angolo di Cartagena rende l'esperienza ancora più indimenticabile. Una vera specialità della cucina colombiana sono i suoi succhi di frutta freschi. Venduti per strada, ma anche nei ristoranti più raffinati, questi succhi sono preparati con frutti come banana, curuba, maracuyá, feijoa o il lulo, noto per il suo sapore acidulo, tra i più diffusi in Colombia.

La Colombia è un viaggio di emozioni e contrasti, dove storia, cultura e bellezze naturali si intrecciano in un mix irresistibile. Un paese dal fascino autentico, arricchito da un mare spettacolare e dall’ospitalità calorosa della sua gente. Con i Bravo Esplora, si scopre l’anima più vera della Colombia, vivendo un’esperienza avvincente e ricca di sorprese. I tour in Colombia rappresentano l’ultima novità tra le tante destinazioni e proposte di Bravo: un’opportunità per lasciarsi affascinare dalla varietà e dall’energia di questa terra straordinaria.

Cartagena, Barranquilla e Santa Marta: tra storia, cultura e mare

Il tour Bravo Gioielli della costa colombiana è un’immersione nell’anima più autentica della Colombia, tra le atmosfere vibranti di Cartagena e Barranquilla e il relax sulle splendide spiagge di Isla Barù. Questo itinerario di sette notti include le ultime tre notti di soggiorno al Bravo Decameron Barù, dove comfort e servizi di qualità, buona cucina, divertimento e relax si uniscono all’ospitalità calorosa dello staff Bravo. Il villaggio è situato sulla splendida penisola omonima, a breve distanza dalla celebre Playa Blanca e a pochi chilometri da Cartagena, circondato da spiagge incontaminate, incorniciate da formazioni rocciose, angoli di pura tranquillità dove l’unico suono che si sente è quello delle onde. Qui, si può vivere la Colombia in modo ancora più speciale, alternando il relax a bordo piscina a emozionanti escursioni.

Il viaggio inizia da Cartagena, gioiello coloniale immerso nella storia e nella cultura colombiana. Perdetevi senza timore tra i vicoli del pittoresco e coloratissimo centro storico, la famosa città fortificata patrimonio UNESCO, e tra le strade dell’antico quartiere bohémien di Getsemaní, un’esplosione di colori, street art e vivaci locali. Per ammirare la città dall’alto, salite fino al maestoso Castello di San Felipe, una fortezza coloniale eretta dagli spagnoli sulla collina di San Lázaro, a oltre 41 metri sul livello del mare. Cartagena non è solo storia, ma anche energia pura: al mercato Bazurto, potrete assaporare i piatti della tradizione colombiana, ricchi di influenze regionali e indigene, mescolate a quelle della cucina spagnola, africana e, più recentemente, asiatica. Di sera, ci si immerge nella nightlife più vivace del paese, sorseggiando un drink all'Alquímico, uno dei bar più rinomati al mondo. Il tutto è accompagnato dalla champeta, il ritmo travolgente della musica locale, che conquista dal primo all’ultimo giorno.

Passeggiare nella città vecchia di Cartagena è un piacere per gli occhi: edifici coloniali dai colori vivaci, balconi fioriti, piazze e gallerie d’arte si intrecciano tra strade acciottolate che raccontano secoli di storia. Non lasciate la città senza aver assistito a uno spettacolo di salsa al Café Havana.

Il viaggio prosegue verso Barranquilla, la “Porta d’Oro della Colombia”, situata tra il Mar dei Caraibi e il Rio Magdalena. Qui si visita la vecchia Cattedrale, il Parco Bolívar e il vivace Mercado gastronómico Caimán del Rio, un mercato galleggiante sulle acque del fiume, dove poter assaporare altre specialità locali. Imperdibile una sosta alla Ventana al Mundo, il monumento più alto della Colombia, per uno scatto memorabile.

Infine, si raggiunge Santa Marta, la città più antica del Paese e punto di partenza per meraviglie naturali straordinarie. Il Parque Tayrona, un paradiso tropicale che racchiude spiagge bianche, barriere coralline e una biodiversità impressionante, regala panorami mozzafiato come il leggendario “mare dai sette colori”. Salire su una tipica barca a motore è il modo più piacevole per raggiungere Playa Cristal e Playa Blanca, dove gustare un delizioso pranzo a base di pesce fresco, prima di un bagno rigenerante in acque cristalline.

Dopo una mattinata di relax, nel tardo pomeriggio partenza per la Baia di Portonaito, una delle aree con la più alta concentrazione di plancton della regione: il bagno notturno qui diventa un’esperienza surreale, tra riflessi bioluminescenti che sembrano magia pura. L’ultima tappa del tour è l’incantevole arcipelago delle Islas del Rosario, un paradiso corallino di 28 isole caratterizzate da mezzelune di sabbia bianca, acque turchesi e foreste di mangrovie. Il posto perfetto per concludere il viaggio con snorkeling, bagni rilassanti e la bellezza incontaminata del Caribe colombiano.

I Caraibi colombiani: tra storia, natura e avventura

Tra le novità Bravo Esplora ci sono altri due tour, entrambi pensati per unire la magia della scoperta al relax del Bravo Decameron Barù.

Il tour Viaggio tra storia e paradiso colombiano include tappe straordinarie come Cartagena, con il suo centro storico patrimonio UNESCO, gli edifici colorati, le strade acciottolate e un’atmosfera sempre coinvolgente. Islas del Rosario, un arcipelago perfetto per immersioni, snorkeling e gite in barca, e Playa Blanca, tra le spiagge più belle della Colombia, regalano panorami indimenticabili. Imperdibile anche l’Aviario Nacional de Colombia, il più grande del Sud America, custode di specie tropicali rare. Un'esperienza memorabile è l'escursione notturna alla Baia di Portonaito, dove il fenomeno della bioluminescenza trasforma il mare in un incredibile gioco di luci sotto le stelle.

Scegliendo invece la proposta Bravo Storia e natura dei Caraibi colombiani si parte per un viaggio che mescola cultura e bellezze naturali. Un itinerario che tocca Cartagena, Barranquilla con il suo celebre Carnevale, Santa Marta e le meraviglie della costa caraibica colombiana. Il tour si spinge anche nell’entroterra per esplorare luoghi autentici e ricchi di fascino. Una delle tappe più suggestive è San Basilio De Palenque, la prima comunità di schiavi liberati delle Americhe, oggi riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale per le sue radici afro-colombiane, la lingua creola unica e le vivaci espressioni musicali. Il viaggio continua a Mompox, gioiello coloniale affacciato sul fiume Magdalena, con le sue chiese storiche e le piazze che sembrano sospese nel tempo. La sua architettura e il legame con il poeta Candelario Obeso, autore nel 1877 dell'opera più significativa della poesia afrocolombiana del XIX secolo, Canzoni popolari della mia terra, l'hanno consacrata come un’altra delle perle riconosciute dall'UNESCO. Per concludere in bellezza, un'escursione in catamarano tra le isole dell'arcipelago di Rosario, tra acque cristalline, snorkeling e puro relax immersi nella meraviglia caraibica.