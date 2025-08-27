Cipro Nord: spiagge dorate e città sospese nel tempo ai confini d’Europa

Un’isola tra due mondi. Cipro sulla mappa appare come un ponte proteso verso Oriente. È a un soffio dalla Turchia, ma le sue radici restano profondamente europee. Una posizione privilegiata che ha attirato nei secoli popoli e imperi: greci, romani, bizantini, veneziani, ottomani e britannici, tutti passando hanno lasciato tracce evidenti nel paesaggio e nella vita quotidiana. La parte settentrionale accoglie con un ritmo lento, strade che si snodano tra uliveti e coste selvagge, villaggi che sembrano fermi nel tempo e siti storici dal fascino intatto. È un viaggio nella parte meno turistica e più autentica dell’isola, dove l’anima turca si mescola ancora alla memoria veneziana e gotica.

Nicosia, l’ultima capitale divisa

Lontano dal richiamo delle spiagge, Nicosia si rivela come una città sospesa tra passato e presente. Cinta da mura veneziane perfettamente conservate, la città vecchia è un labirinto di vicoli stretti, botteghe di artigiani, caffè all’ombra di alberi secolari e musei che raccontano storie millenarie. Passeggiando su e giù per la città vecchia ci si imbatte in bazar di artigianato, opere di street art e musei, tra tutti, il CVAR (Centre of Visual Arts and Research), centro culturale dedicato alla storia di Cipro e la Fondazione culturale Makarios con preziose icone d’epoca bizantina dal valore inestimabile. Attraversando il checkpoint pedonale si entra nella parte nord, e in pochi passi cambiano i suoni, i colori e i profumi: la moschea Selimiye, antica cattedrale gotica, si staglia nel cielo, il caravanserraglio accoglie mercanti e viaggiatori, le stradine si animano di piccoli bazar. È un passaggio che non si dimentica: due mondi, separati da pochi metri ma con radici profondamente intrecciate.

Famagosta e Varosha, tra splendore e silenzio

A est, Famagosta racconta un passato glorioso e una ferita ancora aperta. E' l'ultima città veneziana caduta nelle mani degli ottomani nel XVI secolo. Protetta da possenti mura veneziane, ospita la Chiesa di San Giorgio dei Greci e la Moschea Lala Mustafa Pasha, un capolavoro gotico trasformato in luogo di culto musulmano dopo la conquista ottomana. La Torre di Otello ricorda la leggenda secondo cui Shakespeare avrebbe ambientato qui parte della sua tragedia. Le spiagge da cartolina, come in tutta l’isola, non mancano neanche qui, dove si trovano alcuni degli arenili più famosi dell’isola, come la spiaggia di Nissi e la splendida Fig Tree Bay, che deve il suo nome a un nodoso albero di fico che si erge a breve distanza dalla battigia. Ma è Varosha a colpire nel profondo. Negli anni ’60 e ’70 era la perla del turismo cipriota, meta di attori e star internazionali come Liz Taylor, Richard Burton e Brigitte Bardot. Oggi è una città fantasma: hotel lussuosi sventrati, insegne arrugginite, strade invase dalla vegetazione. Un silenzio irreale avvolge ogni cosa, spezzato solo dal fruscio del mare.

Kyrenia e l’incanto di Bellapais

Veduta sullo storico Monastero di Bellapais a Kyrenia, Cipro Nord

Affacciata su un porto veneziano che sembra uscito da una cartolina, Kyrenia è una delle gemme di Cipro Nord. Le montagne fanno da sfondo, le case in pietra ospitano taverne e caffè, mentre il castello custodisce un relitto navale di epoca ellenistica, testimonianza dei legami millenari dell’isola con il mare. Sul lungomare, gli alti edifici in pietra in cui un tempo venivano commercializzate le carrube oggi ospitano taverne e ristoranti dove gustare l’autentica cucina cipriota. Il suo piccolo porto in stile veneziano su cui si affacciano ristoranti e localini, le mura imponenti, le moschee, le vie dello shopping e il litorale ne hanno fatto una località turistica di prim'ordine. Pochi chilometri più in alto, Bellapais è un borgo di montagna che regala una vista spettacolare sulla costa. Il meraviglioso monastero gotico, fondato nel XII secolo da monaci in fuga da Gerusalemme, si erge tra giardini fioriti e archi eleganti. Lawrence Durrell, che vi abitò negli anni ’50, descrisse Bellapais come un luogo dove il tempo si dilata e l’aria profuma di pietra calda e limoni.

La penisola di Karpaz, paradiso incontaminato

Bellissima e suggestiva la sottile penisola settentrionale di Karpaz, con resti di antiche chiese, insenature e spiagge incontaminate, è il regno della natura più selvaggia. All’estremità orientale dell’isola questa lingua di terra dorata circondata da acque limpide. Qui il turismo è ancora discreto e la natura domina incontrastata. Spiagge infinite si alternano a piccole calette nascoste, dune modellate dal vento si specchiano nel mare, e gli asinelli selvatici e curiosi si avvicinano ai visitatori in cerca di una carota o di una mela. È un luogo che invita a rallentare, a camminare a piedi nudi sulla sabbia.

Cipro oltre il mare

Chi si spinge nell’entroterra scopre un’isola verde, punteggiata di borghi in pietra, foreste di cedri e monasteri bizantini patrimonio UNESCO. Nei monti Troodos, il monastero di Kykkos custodisce un’icona della Vergine attribuita all’Apostolo Luca e regala panorami mozzafiato. Le riserve naturali proteggono spiagge dove le tartarughe depongono le uova, e il lago salato di Larnaca in inverno si tinge di rosa con l’arrivo dei fenicotteri. Cipro è famosa anche per la sua eccellente gastronomia e per le taverne tradizionali, che sono una gioia per occhi e palato. Da provare i meze, piccoli antipasti a base di carne, pesce o verdure che, serviti insieme, costituiscono un vero e proprio pasto. Tra questi, meritano particolare attenzione quelli con pescato del giorno, l’halloumi - formaggio tipico cipriota ricavato da latte di capra e pecora e aromatizzato con foglie di menta — il polpo grigliato, gli spiedini di carne, le zucchine ripiene, le frittelle lukumades e, per concludere, il caffè forte. Il modo migliore per terminare il pasto è un bicchierino di raki, bevanda alcolica tradizionale simile alla grappa, un rito da non perdere.

Dormire con vista: Alpiclub Kaya Artemis Resort

Per vivere Cipro Nord con tutti i comfort di un cinque stelle, l’Alpiclub Kaya Artemis Resort di Alpitour, situato nella baia di Famagosta, la più orientale dell’isola, rappresenta un punto di partenza ideale. Questa perla nella zona turistica di Bafra conquista al primo sguardo. Il corpo centrale richiama l’antico tempio di Artemide, mentre le palazzine dai colori pastello della zona Holiday Village si affacciano su ampi giardini e su una spiaggia dorata lambita da acque cristalline con accesso digradante. Le camere, accoglienti, dispongono di terrazzo o balcone privati.

Cinque piscine, due centri benessere con sauna, bagno turco e idromassaggio garantiscono momenti di totale relax, completati da massaggi e trattamenti estetici, ideali dopo una giornata al mare. Un acquapark offre divertimento per tutta la famiglia o con gli amici. Il centro abitato più vicino è Bogaz, a circa 15 km, mentre dall’aeroporto di Larnaca la struttura dista 94 km. E’ possibile prenotare escursioni tra archeologia e scenari unici verso Famagosta, Kyrenia, Karpaz e la suggestiva città fantasma, un’occasione perfetta per alternare giornate di scoperta a momenti di puro relax. La sera, una cena in terrazza con vista sul mare regala l’ultimo tocco di magia.