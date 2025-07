Cina: tra meraviglie imperiali, metropoli futuristiche e paesaggi incantati

Negli ultimi decenni, la Cina ha aperto le sue porte al mondo, e l’Occidente continua ad attraversarle. Due secoli dopo la celebre profezia di Napoleone, il “gigante addormentato” si è risvegliato: un Paese vasto, complesso, impossibile da cogliere con un solo sguardo. Terza nazione al mondo per estensione e prima per numero di abitanti, la Cina è un mosaico di climi, paesaggi e civiltà, che si estende dalle cime dell’Himalaya alle metropoli futuristiche, dai deserti del Gobi all’altopiano del Tibet, fino alle coste del Mar Cinese Meridionale e Orientale. Con i suoi 56 siti Unesco, il Paese custodisce una cultura millenaria fatta di pietra, leggende e spiritualità. Anche la cucina è una scoperta: autentica, sorprendente e ben lontana da ogni imitazione occidentale.

Viaggiare in Cina significa lasciarsi stupire, spogliarsi di preconcetti e ascoltare un racconto che si dipana tra templi, grattacieli, deserti e giardini. Un racconto che, come ogni vero viaggio, comincia con un solo passo. Ecco tre tour di gruppo Voyager che racchiudono tutto quello che si può vedere per avvicinarsi all’anima più autentica del Paese.

Pechino tra storia imperiale e futuro tecnologico: viaggio nella capitale cinese

Pechino è una metropoli in corsa, ma capace di custodire la propria anima antica. Al centro si erge la maestosa Città Proibita, con quasi mille edifici che raccontano lo splendore delle dinastie Ming e Qing, introdotta dalla Porta della Pace Celeste che si affaccia sulla simbolica Piazza Tienanmen, dove convivono storia e politica contemporanea. A pochi passi, il quartiere di Qianmen conserva l’atmosfera della “vecchia Pechino”, tra hutong (strette stradine o vicoli, formati da file di tradizionali abitazioni a corte chiamate siheyuan), botteghe e scene di vita quotidiana. Il Tempio del Cielo e il Tempio del Lama aggiungono un’aura spirituale, con architetture armoniose e statue monumentali. Ma il presente vibra altrove: nel distretto di Chaoyang e soprattutto nel quartiere 798, ex zona industriale trasformata in cuore pulsante della creatività cinese, tra murales, gallerie e spazi espositivi.

Anche il gusto qui potrà essere soddisfatto: nelle vie centrali si scoprono antichi rituali culinari, come l’anatra laccata preparata secondo la tradizione imperiale o i sapori intensi della “via dei diavoli”, dove lanterne rosse illuminano insegne d’altri tempi.

A nord-ovest, il Palazzo d’Estate offre una parentesi bucolica tra la cosiddetta “Collina della longevità” e il lago Kunming, mentre appena fuori città il tratto meno affollato della Grande Muraglia a Mutianyu è un incontro autentico con la storia, immerso nel silenzio della natura.

Tramonto a Pechino, Cina

Shanghai tra icone verticali e quartieri creativi

Shanghai, seconda metropoli cinese per numero di abitanti, incastonata tra il Mar Cinese Orientale e il fiume Huangpu, è una città dal volto verticale, scandita dai grattacieli di Pudong, dove la Shanghai Tower domina lo skyline con i suoi 632 metri. Ma basta attraversare il fiume per ritrovarsi nel Bund, il lungofiume storico che racconta un’altra epoca, tra edifici coloniali e vedute sull’avanguardia architettonica della città. La modernità si misura anche lungo Nanjing Road, arteria commerciale tra le più affollate della Cina, e negli spazi avveniristici del Centro Espositivo per la Pianificazione Urbanistica, dove si ripercorrono le trasformazioni della città attraverso plastici e modelli digitali. Da qui, il salto nel futuro è immediato: il MagLev, treno a levitazione magnetica, collega l’aeroporto a Shanghai in meno di otto minuti, toccando i 430 km/h.

Accanto alla metropoli che guarda avanti, resiste quella più intima e creativa. Tianzifang, ex quartiere operaio salvato dalla demolizione, oggi è un dedalo di vicoli con atelier, boutique e locali indipendenti. I Giardini Yuyuan, risalenti al XVI secolo, e il Tempio del Buddha di Giada, ancora oggi frequentato dai fedeli, restituiscono invece l’anima tradizionale della città. Per rallentare, basta una sosta al Parco Fuxing: tra anziani che praticano tai chi e musicisti che suonano all’aperto, Shanghai si mostra sotto una luce ancora diversa.

Da Xi’an a Hong Kong, passando per Guanxi

Xi’an, antica capitale dell’Impero Cinese, affonda le radici in oltre tremila anni di storia. Punto di partenza della Via della Seta, custodisce una delle scoperte archeologiche più straordinarie del Novecento: l’Esercito di Terracotta. Oltre seimila statue a grandezza naturale formano una vera armata, schierata a difesa del mausoleo del primo imperatore, Qin Shi Huangdi, lo stesso che ordinò la costruzione della Grande Muraglia. Un sito riconosciuto dall’Unesco e simbolo della potenza imperiale.

Da qui si vola a Hong Kong, metropoli affacciata sul Mar Cinese Meridionale, dove si mescolano tradizione cinese e retaggi britannici. È uno dei porti più attivi del mondo e uno snodo finanziario tra i più dinamici dell’Asia. Al calar del sole, il Victoria Harbour si anima con la “Symphony of Lights”, lo spettacolo notturno che illumina i grattacieli della città. Da non perdere una salita al Victoria Peak, il punto panoramico più alto dell’isola, e una passeggiata tra le bancarelle del mercato notturno di Temple Street. Per chi cerca il lato più mondano, Lan Kwai Fong è il cuore della vita notturna, tra bar, ristoranti e locali alla moda.

Nella provincia di Hunan, il paesaggio cambia radicalmente. Qui si trova il Parco Forestale Nazionale di Zhangjiajie, celebre per le sue torri di roccia svettanti nella nebbia. Pilastri di arenaria quarzitica che sembrano sospesi nel vuoto e che hanno ispirato le ambientazioni del film Avatar, il capolavoro del regista James Cameron. Un luogo surreale, dove la natura disegna architetture che paiono impossibili, tra sentieri panoramici, funivie vertiginose e passerelle di vetro a picco sul vuoto.

Nel cuore del sud della Cina, al confine con il Vietnam, si trova Guilin, città immersa in uno dei paesaggi di colline più suggestivi del paese. Qui, grattacieli naturali di roccia calcarea svettano verticali tra laghi artificiali, cascate e bambù, modellando uno skyline surreale che ha ispirato anche il set di Star Wars. A rendere tutto ancora più scenografico è il fiume Li, che attraversa placidamente questa regione della provincia del Guangxi, riflettendo le vette carsiche e le nuvole nel suo specchio d'acqua. Simbolo iconico di Guilin è la Collina della Proboscide dell’Elefante, una formazione rocciosa che si protende nel fiume come un elefante intento ad abbeverarsi. Alla base della collina si apre la Grotta della Luna sull’Acqua, che nelle notti di luna piena regala riflessi poetici celebrati nei versi degli antichi poeti cinesi. Più in alto, la Grotta dell’Occhio d’Elefante regala un’inquadratura perfetta sul panorama. Non a caso, un antico detto cinese afferma che “i paesaggi di Guilin sono i più belli sotto il cielo”. Un'affermazione condivisa anche da National Geographic, che ha inserito il fiume Li tra le meraviglie acquatiche più affascinanti al mondo.

Guilin, Cina

Cosa mangiare in Cina

Nessun viaggio in Cina è completo senza un'immersione nei suoi sapori. La cucina cinese si suddivide in quattro grandi tradizioni regionali, ciascuna con caratteristiche distintive. Al Nord prevalgono gusti decisi e semplici, con piatti a base di grano come tagliolini tirati a mano e pane cotto al vapore; l’anatra laccata, simbolo della gastronomia imperiale, è uno dei piatti più iconici. Al Sud, dove domina il riso, la cucina è più leggera e aromatica, con verdure croccanti e carni saltate nel wok. Le zone di Shanghai e Nanchino si distinguono per le preparazioni a base di pesce e crostacei, spesso arricchite da salse dolci o agrodolci. Le regioni di Sichuan e Hunan, invece, sono note per i sapori intensi e piccanti, con largo uso di peperoncino e pepe di Sichuan.

Tra le specialità più insolite figurano il serpente, presente nella cucina cantonese, e alcuni insetti come scorpioni e cavallette, proposti solo in locali selezionati. Immancabili sulle tavole i dim sum – ravioli al vapore, involtini croccanti e bocconcini assortiti – insieme a piatti molto amati come il pollo alle mandorle, il riso fritto e la frutta caramellata.

Tre itinerari per scoprire la vera Cina

Viaggiare in Cina richiede tempo, attenzione e un’organizzazione esperta. I tour di gruppo Voyager di Turisanda offrono itinerari curati nei minimi dettagli, con gruppi ristretti, guide in italiano e hotel di alto livello. Ogni tappa è pensata per unire autenticità e comfort, senza rinunciare alla profondità culturale. Ecco tre proposte per scoprire la vera Cina, tra passato imperiale e futuro ad alta velocità.

Il tour Voyager Cina racchiude in sette notti l’essenza di un Paese vasto e affascinante. Si parte da Pechino, cuore politico e culturale, dove la maestosità della Città Proibita e la solennità della Grande Muraglia convivono con l’energia del distretto artistico 798. A Xi’An, culla della civiltà imperiale, si ammira l’imponente Esercito di Terracotta, si impara l’arte della scrittura cinese e si scoprono i sapori locali con i tradizionali ravioli. Il viaggio si conclude a Shanghai, metropoli proiettata nel futuro, tra i parchi dove si pratica tai chi, il fascino rétro del Bund, i padiglioni del Giardino Yu e la vivacità creativa di Tian Zi Fang. Il rientro avviene a bordo del Maglev, il treno a levitazione magnetica simbolo di una Cina in corsa verso il domani.

Il Voyager Imperial, 11 giorni tra storia e natura, amplia lo sguardo con un itinerario più articolato. Dopo Pechino e Xi’An, si raggiunge Guilin, cuore paesaggistico del tour, con una suggestiva crociera sul fiume Li tra colline carsiche e villaggi fluviali. A Yangshuo ci si emoziona con lo spettacolo “Impression Sanjie Liu”, messo in scena direttamente sulle acque. Ultima tappa, di nuovo Shanghai, raggiunta con il Maglev, dove tradizione e modernità si fondono.

Il tour di gruppo più completo dei tre è il Voyager Complete, 14 giorni e 12 notti per esplorare tutte le anime del Paese. Da Pechino con l’anatra laccata gustata nella pittoresca “Via dei Diavoli” a Xi’An e Yangshuo, fino alla Shanghai contemporanea, il viaggio si spinge ancora oltre, toccando due perle del sud: Hangzhou, con la Pagoda Leifeng e le acque incantate del Lago Xihù, e Suzhou, la “Venezia d’Oriente”, dove si navigano i canali di Tonglì, si esplorano giardini classici, mercati e antiche pagode. Un’esperienza profonda e sorprendente, per conoscere la Cina in tutte le sue sfumature.