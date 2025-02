A Castel Monastero vacanza fa rima con benessere grazie alla Longevity Week

Benessere e longevità sono i due cardini della vacanza proposta dal Castel Monastero in Toscana. Un castello incantevole a Castelnuovo Berardenga, immerso nella splendida campagna senese, è il luogo perfetto dove poter trascorrere una vacanza dedicata al relax: un’esperienza immersiva che unisce la bellezza del territorio toscano a insegnamenti innovativi sulla salute.

Castel Monastero circondato dalle campagne senesi

Il Castello è un resort di lusso che sorge tra le mura di un antico monastero medievale che dall’1 al 6 aprile offre un percorso dedicato al benessere e alla longevità: il programma Longevity Camp “La dolce vita toscana” unisce la bellezza del territorio toscano a insegnamenti innovativi sulla salute, un tributo al piacere di vivere in connessione con la natura.

Le attività del progetto

Alla base del progetto, creato da Andrea Longinotti Buitoni e Claudio Sattin, il Longevity Camp si basa su cinque pilastri fondamentali: respirazione e meditazione, allenamento mentale, nutrizione, attività fisica e sonno rigenerante. Il programma propone un approccio olistico che combina sessioni indoor e attività outdoor, sempre in un’atmosfera conviviale e di condivisione. Ogni attività sarà guidata da un team di esperti: scienziati, medici, atleti e professionisti con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso metodologie mirate e personalizzate. Gli elementi chiave del Longevity Camp includono sessioni di yoga, meditazione e mindfulness, per il benessere di corpo e mente; trattamenti detox e anti-età nella Spa del resort che offre piscine interne con acque saline, sauna, Hammam, percorso Kneipp e sale per trattamenti personalizzati. Sono anche proposte passeggiate rigeneranti tra le colline e attività all’aria aperta, esperienze culinarie con ingredienti stagionali e locali e workshop con esperti mirati alle tecniche di longevità.

La piscina di Castel Monastero

Il programma

Il programma ideato dagli organizzatori prevede l'arrivo degli ospiti il primo aprile, attesi per una vacanza di benessere.

Martedì 1 aprile: accoglienza e benvenuto. Dopo l’arrivo e la sistemazione, gli ospiti vivranno un momento di convivialità per conoscere il team e i partecipanti. A seguire la cena, servita al ristorante stellato del resort.

accoglienza e benvenuto. Dopo l’arrivo e la sistemazione, gli ospiti vivranno un momento di convivialità per conoscere il team e i partecipanti. A seguire la cena, servita al ristorante stellato del resort. Mercoledì 2 aprile: la giornata viene dedicata allo sviluppo dell’atteggiamento mentale positivo, alla consapevolezza e alla capacità di gestire stress ed emozioni per stimolare momenti di riflessione e crescita personale. A seguire una visita al borgo di Duddova con degustazione di prodotti locali. Il pomeriggio sarà dedicato alla dieta mediatica insieme a sessioni di yoga.

la giornata viene dedicata allo sviluppo dell’atteggiamento mentale positivo, alla consapevolezza e alla capacità di gestire stress ed emozioni per stimolare momenti di riflessione e crescita personale. A seguire una visita al borgo di Duddova con degustazione di prodotti locali. Il pomeriggio sarà dedicato alla dieta mediatica insieme a sessioni di yoga. Giovedì 3 aprile : longevità e respirazione. La giornata inizierà con una colazione dedicata ai fondamenti della longevità e proseguirà con una passeggiata primaverile immersa nella natura, attraverso vigneti, uliveti e boschi, fino al suggestivo Castel di Montalto. Il pomeriggio sarà dedicato al relax.

: longevità e respirazione. La giornata inizierà con una colazione dedicata ai fondamenti della longevità e proseguirà con una passeggiata primaverile immersa nella natura, attraverso vigneti, uliveti e boschi, fino al suggestivo Castel di Montalto. Il pomeriggio sarà dedicato al relax. Venerdì 4 aprile : attività fisica. La mattina comincerà con una sessione soft training: esercizi dolci come stretching, yoga o pilates, praticati sul prato di Castel Monastero, per risvegliare corpo e mente immersi nella bellezza della natura. Per chi lo desidera, il pomeriggio proseguirà con un tour in e-bike tra i paesaggi mozzafiato delle colline toscane, o con il relax nello spa del Resort.

: attività fisica. La mattina comincerà con una sessione soft training: esercizi dolci come stretching, yoga o pilates, praticati sul prato di Castel Monastero, per risvegliare corpo e mente immersi nella bellezza della natura. Per chi lo desidera, il pomeriggio proseguirà con un tour in e-bike tra i paesaggi mozzafiato delle colline toscane, o con il relax nello spa del Resort. Sabato 5 aprile : la giornata sarà dedicata alla scoperta dell’alimentazione consapevole partendo dai principi base della nutrizione. Il pomeriggio si propone un tour con visite a cantine, frantoi e piccoli produttori locali, veri custodi delle tradizioni toscane. La tappa include la visita al magnifico centro storico di Siena.

: la giornata sarà dedicata alla scoperta dell’alimentazione consapevole partendo dai principi base della nutrizione. Il pomeriggio si propone un tour con visite a cantine, frantoi e piccoli produttori locali, veri custodi delle tradizioni toscane. La tappa include la visita al magnifico centro storico di Siena. Domenica 6 aprile: l'ultimo giorno è dedicato all'elaborazione della routine quotidiana degli insegnamenti appresi durante la Longevity week.

Iscrizioni: scrivere a [email protected] richiedendo l’apposito modulo da compilare.

Castel Monastero

Circondato da 4 ettari di vigneti e boschi di castagni, in un'oasi di pace e tranquillità. Castel Monastero è un hotel 5 stelle hotel conta 70 eleganti camere e suite. C’è poi Villa Lavanda, una dimora esclusiva di 160 metri quadrati arredati combinando armoniosamente mobili antichi ed elementi di design. Disposta su due piani, la villa propone tre camere da letto, un soggiorno ampio e luminoso e un giardino privato con jacuzzi.

La ristorazione di Castel Monastero, curata dall’executive chef Davide Canella con ilsous chef Vittorio Petrillo, è declinata in due proposte: Contrada, con un’offerta fine dining gourmet, basata su ingredienti e lavorazioni semplici con tocchi innovativi e grande attenzione alla carta dei vini; Cantina, legata invece all’autentica cucina toscana, intensa nei sapori, fedele alle tradizionali ricette, e collocata nelle storiche cantine del monastero. All’interno del resort anche il Chigi Bar,e il nuovo Aqva Pool Bar, perfetto per cocktail e aperitivi con vista panoramica a bordo piscina.

Castel Monastero, benessere e massaggi

Il Monasterii Spa, situato all'interno del resort, offre invecde una gamma completa di trattamenti benessere, tra cui terapie dimagranti, detox e anti-età, massaggi professionali e corsi di yoga. Oltre alle sale per trattamenti di bellezza, il Monasterii include due piscine interne, una delle quali offre un effetto detox grazie all'alta temperatura e all'elevata concentrazione salina. Inoltre, il centro benessere dispone di una sauna finlandese, una bio-sauna, un percorso Kneipp, un Hammam, una piscina con idromassaggio e docce multisensoriali.