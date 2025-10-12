È tempo di castagne: le migliori feste del 2025 in giro per l'Italia

L’autunno in Italia ha un suono preciso: quello delle castagne che scoppiettano sulla brace e del vino novello che accompagna i primi freddi. Non è solo un frutto di stagione, ma un rito collettivo che da nord a sud richiama piazze, borghi e vallate intere.

Le feste dedicate alla castagna non sono semplici sagre di paese: sono occasioni in cui tradizione, orgoglio locale e turismo si intrecciano, trasformando un cibo “povero” in protagonista assoluto. Ogni comunità rivendica la propria varietà, la propria ricetta, il proprio modo di celebrare l’autunno. E così, tra caldarroste fumanti, dolci di farina di castagne e vecchie leggende, il calendario delle feste diventa una mappa golosa e culturale per scoprire l’Italia con un sapore diverso.

Canepina celebra l’autunno con le “Giornate della Castagna”

Non un semplice weekend ma un intero mese dedicato al frutto simbolo di questa stagione: dal 3 ottobre al 2 novembre 2025 Canepina (VT) ospita le “Giornate della Castagna”, una rassegna che intreccia enogastronomia, folklore e cultura. Le strade del borgo si animano con caldarroste offerte gratuitamente, stand e mercatini, mentre le cantine storiche tornano ad aprirsi per proporre piatti della tradizione, con protagonisti assoluti i celebri Maccaroni Canepinesi (Fieno di Canepina).

Attorno al cibo ruota un ricco programma di spettacoli musicali, mostre ed eventi itineranti, che rendono la manifestazione non solo una festa popolare ma anche un racconto vivo dell’identità della Tuscia.

Rivottoli di Serino festeggia la regina d’Irpinia: la Castagna Igp

Dal 10 al 12 ottobre 2025 il borgo di Rivottoli di Serino (AV) è la sede dalla “Sagra della Castagna di Serino Igp,” la più antica dell’Irpinia e punto fermo del calendario autunnale locale. Nata quasi mezzo secolo fa, la manifestazione rende omaggio a una delle eccellenze più note del territorio, la castagna serinese, proposta in molteplici varianti e affiancata dalle altre specialità enogastronomiche irpine.

Tra stand, piatti tipici, vino e rievocazioni storiche, la sagra non è solo occasione di gusto ma anche un’immersione nella cultura contadina che ha reso celebre questo prodotto ben oltre i confini della Campania.

Combai, un mese di festa per il Marrone IGP

Per quasi un mese, dal 10 ottobre al 2 novembre 2025, Combai (TV) celebra con la sua storica “Festa dei Marroni” il frutto che da secoli identifica le Prealpi Trevigiane: il Marrone di Combai IGP.

L’evento anima il borgo con un mercatino di artigianato e marroni freschi, stand gastronomici che propongono piatti tipici e originali a base di castagna e dei suoi derivati, fino al miele di castagno. A completare il programma ci sono laboratori, giochi e attività per bambini, in un’atmosfera che intreccia convivialità e identità locale, rendendo questa manifestazione una delle più longeve e sentite del Veneto.

Bracca accende la 59ª “Festa delle Castagne”

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 Bracca (BG) ospita la 59ª edizione della “Festa delle Castagne”, appuntamento nato nel 1967 e divenuto un classico dell’autunno bergamasco. Il borgo della Val Serina si prepara a due giornate dense di eventi: stand gastronomici con caldarroste e specialità locali, bancarelle artigianali, giochi per bambini e adulti, oltre alla tradizionale “ruota della fortuna”.

Sabato sera spazio alla musica con DJ Sira e DJ Vavi e allo spettacolo di fuoco e danza aerea “Belfagor”, mentre domenica il programma prevede pranzo conviviale, animazione con la “Compagnia del Re Gnocco” e la spettacolare finale del “Campionato del Palo della Cuccagna”. L’ingresso è libero e la festa si svolgerà anche in caso di pioggia grazie alla tensostruttura allestita.

Tra Sibillini e caldarroste: la castagna fa festa a Pievebovigliana

A Pievebovigliana (MC) l’autunno si riconosce dal profumo di legna e castagne che invade le vie del borgo: domenica 12 ottobre 2025 torna la “Sagra della Castagna”, giornata che intreccia gusto, folklore e natura. Tra mercatini di prodotti tipici e artigianato, stand gastronomici con ricette locali e specialità a base di castagne, musica dal vivo e animazioni, il paese diventa un un punto di ritrovo per chi ama la convivialità semplice e autentica.

E per chi vuole andare oltre la festa, c’è la possibilità di camminare nei castagneti dei Sibillini, in cui il paesaggio completa l’esperienza con i colori intensi della stagione.

Cuneo in festa: il Marrone torna protagonista

Profumo di caldarroste, artigianato locale e piazze animate da musica e spettacoli: la "Fiera Nazionale del Marrone” è molto più di una semplice sagra. L’evento, in scena dal 17 al 19 ottobre, trasforma la città di Cuneo in un crocevia di sapori e tradizioni, con centinaia di espositori, laboratori culinari, show cooking e stand gastronomici dedicati al celebre marrone cuneese, affiancato da dolci, vini e altre specialità tipiche.

Grazie ad attività per famiglie, eventi culturali e persino una tradizionale Randonée del Marrone, la manifestazione offre un’immersione completa nella cultura alpina e nella convivialità autunnale, celebrando il frutto simbolo della stagione in tutte le sue sfumature.

Sant’Agata di Esaro: la castagna che racconta la Calabria

Dal 5 al 9 novembre 2025, Sant’Agata di Esaro, piccolo borgo in provincia di Cosenza, si anima con la “Sagra della Castagna”, un appuntamento che sa di autunno vero. Per cinque giorni le strade del paese si riempiono del profumo delle caldarroste appena arrostite e delle marmellate fatte in casa, tra stand gastronomici, mercatini di artigianato e specialità locali.

A disposizione dei visitatori anche spettacoli itineranti e giochi per i più piccoli: ogni angolo del borgo racconta storie di tradizione e sapori autentici, rendendo la festa un’esperienza capace di far sentire chiunque parte della vita di questo piccolo pezzo di Calabria.

Castanea Expo 2025 a Firenze

Per la prima volta in Italia, la castagna diventa la vera protagonista di una fiera nazionale. Dal 12 al 14 dicembre 2025, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la Castanea Expo 2025, un’occasione unica per scoprire tutto ciò che ruota attorno a questo frutto autunnale: dai dolci e le caldarroste, alle farine, ai prodotti innovativi e persino all’uso sostenibile del legno.

Tra laboratori, show cooking e incontri con esperti, i visitatori potranno assaporare, imparare e immergersi nella cultura e nelle tradizioni delle comunità montane italiane, vivendo l’autunno attraverso gusto, storia e sostenibilità.