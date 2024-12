Capodanno in montagna: idee last minute tra sci, relax ed esperienze uniche

Salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo in montagna. Ecco qualche idea last minute, trascorrere il Capodanno ad altra quota all'insegna dello sci, ma anche del relax e di esperienze davvero uniche.

Gita in slitta trainata dai cavalli sulle Dolomiti

Austria: escursioni in Tirolo

Anche a Capodanno, le baite in quota sono un invito ad accomodarsi nel tepore delle "stuben" per assaggiare i piatti tipici e a brindare al Nuovo Anno. Tra le numerose proposte in Tirolo, segnaliamo una semplice escursione che parte dalla strada forestale di Hög, nella regione di Serfaus-Fiss-Ladis, ed è stata creata pensando alle esigenze delle famiglie. Il facile tour, della durata di quasi due ore, inizia all’imbocco della pista da sci di fondo di Hög e attraversa il bosco di Bödenwald e i sentieri escursionistici 12a o 11 fino a Serfaus. Al punto di partenza, potete fare una sosta alla malga Seealm Hög, qui oltre ai classici della cucina tirolese, ci sono anche piatti di pesce e ottimi piatti vegani o vegetariani. Vi consigliamo il filetto di salmerino tirolese fritto su purea di verdure grigliate con funghi Serfaus di stagione. Nella regione del Parco Naturale di Reutte, c'è invece un'escursione invernale che attraversa il bosco montano della Valle delle Alpi e porta senza grandi difficoltà e dopo circa un’ora di cammino su un sentiero forestale ben curato alla malga Vilser Alm, a 1.226 metri. Qui è possibile gustare piatti rurali interpretati in chiave moderna e conditi con erbe di montagna.

La Thuile: la meta ideale per le famiglie

Escursione con le ciaspole a La Thuile

La Thuile offre una varietà di eventi e attività pensate per le famiglie. Il lato wild del Monte Bianco, con il suo comprensorio Espace San Bernardo, i 152 km di piste è il posto migliore per avvicinare allo sci i più piccoli in totale sicurezza. I bambini fino a 8 anni sciano gratis se il biglietto viene acquistato contestualmente ad un giornaliero adulto o ‘young’ pagante (in caso contrario, viene applicata la tariffa promozionale di 14 euro, con accesso illimitato a tutti gli impianti del comprensorio), ma anche i principianti hanno a disposizione oltre 13 km di piste facili e skipass giornalieri a prezzi vantaggiosi. Per chi non scia, La Thuile mette a disposizione una nuova pista per il pattinaggio su ghiaccio. C'è anche il museo Maison Berton che è un ottimo punto di partenza per esplorare la cultura e la storia della valle (per informazioni, costi e prenotazione, consultare www.maisonberton.it). A partire dal 27 dicembre 2024 ci sono alcune promozioni per le famiglie. La Thuile ha una storia 'dolce' legata al cioccolato. Qui è possibile sperimentare alcune specialità che le hanno permesso nel 2009 che essere insignita del titolo di Città del Cioccolato da parte di Chococlub, l’Associazione Italiana Amatori Cioccolato. Nella Pasticceria Cioccolateria Chocolat, del mâitre chocolatier Stefano Collomb, mostrando il biglietto di ingresso al pattinaggio e l’attività realizzata a Maison Berton, potrete gustare la sua deliziosa cioccolata da asporto al prezzo scontato di 4,00 euro. Dove dormire? L’intrattenimento per famiglie è il cuore dell’accoglienza al TH La Thuile Planibel Hotel & Residence. Durante la vostra vacanza in famiglia, divertimento ogni giorno in compagnia dei ragazzi del team di animazione.

Sulla slitta nei boschi di San Vigilio

Gita sulla slitta trainata dai cani

Se volete cominciare l’Anno Nuovo all'insegna dell'adrenalina, al Passo delle Erbe, ai piedi della vetta Sas de Pütia, è possibile prenotare l’esperienza con gli huskies siberiani che trainano la slitta. In questo contesto completamente innevato, al confine del Parco Naturale Puez-Odle, con la guida dell’esperto e dopo qualche prova e un 'minicorso', si imparano i rudimenti per guidare la slitta. Diventare 'musher' è un’avventura stimolante e indimenticabile sia per il legame che si stabilisce con i propri cani, con cui si diventa parte di un team, sia per i panorami invernali che si attraversano: il Sas de Pütia sa essere affascinante e ammaliante. In inverno, i 6 piccoli borghi della Val Badia intorno a San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia, diventano un paesaggio da fiaba immerso nella coltre di neve. L’antidoto al caos cittadino è qui dove sono tante le proposte sportive da praticare sulla neve: oltre allo sci da discesa, si può optare per lo sci di fondo sui 120 chilometri di discese adatti per tutti, gli esperti possono scegliere "Erta' la pista nera che si trova sul versante del Piz de Plaies, con vista su San Vigilio di Marebbe. Ed ancora si possono fare camminate, ciaspolate, sceggliere la slitta trascinata dai cavalli oppure la visita all’Owl Park di San Vigilio per osservare da vicino più di 30 specie differenti di gufi, civette e allocchi. Potete dormire a San Martino, a pochi chilometri dal passo delle Erbe, nello chalet Pradel Dolomites propone appartamenti da due, quattro o sei persone per una vacanza tranquilla.

Info: www.pradeldolomites.it

Luxury Day Spa a Merano

Festeggiare il primo giorno dell’anno immersi nelle acque calde di una piscina all’aperto guardando le montagne innevate? Il Capodanno all’Hotel Chalet Mirabell, elegante 5 stelle di Avelengo, sopra Merano, è senza dubbio il luogo giusto. Potete concedervi una Day Spa (€ 135 a persona) e abbandonarvi al totale relax in un ambiente di grande fascino. Ci sono 6.000 mq di area benessere con 7 saune, bagni di vapore, docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, vasca rinfrescante, fontana di ghiaccio, immense piscine indoor/outdoor riscaldate e Ice Pool panoramica, cinema con sdraio a infrarossi, whirpool esterna e outdoor lounge con caminetto. Oltre alla possibilità di utilizzare la sala fitness panoramica e partecipare al programma di attività Body & Mind.

Dj Party al Tyrol di Selva

In Val Gardena all'Hotel Tyrol di Selva, accogliente “casa” di montagna e punto di riferimento dell’hôtellerie, il Capodanno si festeggia sempre a suon di musica. Dopo una cena esclusiva preparata dallo chef Alessandro Martellini (1 stella Michelin appena riconfermata), con buffet di aperitivi, terrine di fois gras, piatti gourmet e dolci della tradizione, si aspetta la mezzanotte tra flûte di champagne, chiacchiere e DJ set in attesa di brindare con i proprietari Bibiana, Maurizio e il figlio Emanuele ad un brillante 2024. E dopo la mezzanotte, non possono mancare, cotechino e lenticchie rigorosamente home made.

La mattina del 1 gennaio occasione esclusiva per gli ospiti, quella di poter essere i primi a lasciare il segno sulle magnifiche piste della Dantercepies al sorgere del sole con l’offerta “Early Morning Skiing” (dalle 7.30 alle 9.00, € 27 a persona incluso un maestro di sci per ogni 8 persone).

Info: www.tyrolhotel.it

Fiaccolata sugli sci ad Arabba

Fiaccolata sugli sci ad Arabba

Ad Arabba, il 2024 si saluta sulle piste con la tradizionale fiaccolata di fine anno che vede i maestri della Scuola Sci e Snowboard di Arabba e della Scuola Sci e Snowboard Rèba affrontare insieme ad allievi e a tutti gli amanti dello sci l’ultima discesa dell’anno illuminata dalle fiaccole. Un evento suggestivo e molto atteso: lungo la pista che da Monte Burz porta ad Arabba, due lunghe file di fiaccole si ricongiungeranno appena sopra il paese per portare il saluto agli ospiti illuminando la notte in segno di buon auspicio. L’ultima corsa con la seggiovia per partecipare alla fiaccolata è alle ore 16.30, mentre dalle ore 17 gli spettatori potranno ammirare le scie luminose scendere a valle. E la mattina dopo non c’è modo migliore per inaugurare il Nuovo Anno se non quello di essere i primi a lasciare il segno del proprio passaggio sulla neve appena battuta: qui gli oltre 62 km di piste lunghe e tecniche (ma ben 480 km se consideriamo i collegamenti sci ai piedi con le valli vicine, senza dimenticare gli oltre 1200 km del Dolomiti Superski di cui Arabba fa parte!), sono un vero Paradiso per vivere autentiche e indimenticabili emozioni sulla neve.

Info: www.arabba.it

Capodanno sugli sci in Friuli Venezia Giulia

Il fascino del Monte Lussari

Le montagne del Friuli Venezia Giulia offrono tante occasioni per trascorrere il Capodanno sulla neve, a seconda delle proprie passioni e del livello di preparazione. Per esempio a Piancavallo ci sono 14 chilometri di aree sciabili, un ampio snow park che offre ai freestyler la possibilità di cimentarsi tra jump e rail, la pista di boardercross e skicross per snowborder e sciatori. Anche i fondisti si possono divertire con 12 chilometri di piste di cui un anello illuminato di 1,5 chilometri. La stazione di Forni di Sopra offre 13 chilometri di piste nel comprensorio del Varmost, dove si scia lungo discese impegnative, ma anche su tracciati adatti a tutti. Alcuni percorsi di sci alpinismo collegano le casere in quota, dove si possono degustare piatti tipici. Sauris è un incantato borgo alpino, nominato dalle Nazioni Unite Best tourism village, con due tracciati dedicati ai campi scuola e una pista da discesa blu, ideali per chi inizia a muovere i primi passi sugli sci, oltre a una rossa e una nera, la Zheile. Infine Sella Nevea con piste in quota tra i 1100 e gli oltre 2100 metri d’altitudine è un autentico paradiso naturale, dove si svolgono numerosi eventi di Coppa Europa, Fis e delle discipline veloci. Affacciata sul versante sloveno delle Alpi Giulie, è una località attrattiva grazie all’alto livello tecnico dei suoi 10,5 chilometri di tracciati, per gli amanti dell’adrenalina e per chi pratica le specialità più veloci dello sci alpino.

Mercatini e fiaccolata a Bormio

Fiaccolata sulle piste da sci di Bormio

Nel comprensorio di Bormio, sotto i monti imbiancati del Parco Nazionale dello Stelvio, il Capodanno sulle piste, è un’esperienza indimenticabile. Prima o dopo lo sci sono anche tanti mercatini di Natale dove acquistare oggetti di artigianato e concedersi gustose pause a base di prelibatezze valtellinesi, da Santa Caterina a Valdidentro, tutti accompagnati da appuntamenti da musica, spettacoli, feste. A Bormio, per gli amanti degli sport invernali, prima della festa di Capodanno c'è lo spettacolo del 'circo bianco': sabato 28 dicembre con lo sci alpino e il 29 dicembre con il Super-G. E per chi non può perdersi nemmeno l’attesa del Capodanno in pista, ci sono le fiaccolate del 31 dicembre. L'appuntamento come da tradizione e dalle ore 17.00 sulle piste Stelvio di Bormio, Cevedale di Santa Caterina e Doss Alt di Valdidentro per scendere tutti insieme e godersi lo spettacolo dei giochi pirotecnici che illuminano di bagliori colorati le maestose montagne imbiancate.

Capodanno nel tepore dell'acqua termale

Aquadome

Se il vostro Capodanno ideale è all'insegna dell'assoluto relax Aqua Dome, le terme più futuristiche dell'arco alpino, sono l'indirizzo giusto per voi. Situate nel cuore della natura, all’interno della Valle Ötztal, hotel a 4 stelle Superior è un luogo dove ritrovare la serenità interiore e nuova energia. Per questo periodo Aqua Dome propone uno speciale pacchetto di “coccole” e benessere puro nell'acqua termale che sgorga a 40 ° C da una fonte naturale che si trova a ben 1.865 metri di profondità nei pressi della struttura. Le 12 piscine interne e esterne con acqua calda a 34 - 36 ° C sono riempite con questa acqua benefica. Il caldo vero e proprio, è nell’area saune, chiamata "Gletscherglühen": qui ci sono saune per tutti i gusti, con gettata di vapore o accompagnamento musicale, con effetti di luce o aromi speziati. Nella della SPA 3000 ci sono le vasche gemelle con l'originale acqua termale di Längenfeld e una sauna finlandese con vista panoramica sulle cime innevate delle montagne circostanti. Relax, ma non solo. Nell'area sciistica attorno Sölden ci sono 150 km di piste, 34 moderni impianti di risalita e innevamento. Si parte da quota 1.350 m per salire fino a 3.250 m sulle nevi perenni dei ghiacciai di Rettenbach e Tiefenbach.