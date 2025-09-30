Capo Verde, Boa Vista l’isola dell’estate senza fine, a un passo dall’Africa

Capo Verde sembra nato per confondere le coordinate. Un arcipelago vulcanico sospeso nell’Atlantico, a metà strada tra Europa, Africa e America Latina. Dieci isole, nove abitate, ognuna con un carattere distinto. A sole 500 miglia dal Senegal, questo lembo di Macaronesia racconta una storia di rotte oceaniche e mescolanze culturali: portoghese nell’architettura coloniale, africano nei ritmi musicali, cosmopolita per la sua vocazione di approdo internazionale.

Tra le sue isole, le più a nord-est sono le “isole sopravento”, come le chiamano i marinai dalla notte dei tempi, e tra loro Boa Vista è quella che più sorprende. È terra di contrasti: le dune sahariane spingono il loro respiro fino al mare, l’oceano si infrange su spiagge senza fine, il vento plasma il paesaggio e scandisce i giorni. Non a caso viene chiamata l’“isola dell’estate senza fine”: qui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi e la pioggia è un evento raro, una meta perfetta in ogni periodo dell’anno.

Boa Vista è anche santuario naturale. Tra giugno e ottobre le tartarughe Caretta Caretta risalgono la riva per deporre le uova. L’isola ospita la terza colonia mondiale di questa specie e assistere a una deposizione, nelle uscite notturne organizzate dalle guide, è un’esperienza che non si può descrivere.

Spiagge, musica e vita capoverdiana

L’isola parla la lingua del mare. Praia de Santa Monica, venti chilometri di sabbia bianchissima, è considerata una delle più belle spiagge dell’Atlantico. Più selvaggia e scenografica è Praia Varandinha, con grotte scolpite dal vento che si aprono sull’oceano. A Praia de Chaves, oltre al paesaggio, si scoprono fondali che rivelano i tesori dell’Atlantico già a pochi metri dalla riva.

All’interno, lo scenario cambia: il Deserto di Viana, con dune dorate interrotte da rocce vulcaniche nere, sembra un paesaggio lunare. Qui l’avventura assume mille forme: ci si muove in quad, a cavallo lungo la riva al tramonto, oppure a bordo di un 4x4 tra piste polverose e villaggi antichi.

Boa Vista custodisce un’anima autentica. Nel capoluogo Sal Rei si respirano i colori dei mercati brulicanti, le atmosfere delle botteghe artigiane e il fascino della chiesa di San Roque, la più antica dell’isola. Qui il tempo sembra rallentare, tra il profumo del pesce alla griglia e le note della morna, una musica intrisa di malinconia e di lontananza, che nelle notti ventose diventa il battito stesso di questa terra. È il genere simbolo di Capo Verde, reso immortale dalla voce di Cesária Évora. La sua celebre Sodade, capace di consacrarla al successo internazionale, racchiude l’essenza del popolo capoverdiano: una nostalgia struggente che parla di emigrazione, amore e mare. “La nostra musica è tradizionale: molto sentimentale, racconta le tristezze e le gioie del nostro popolo, il clima, il mare, l’emigrazione, l’amore”, spiegava Cesária. E a Capo Verde la musica è ovunque: è un linguaggio collettivo, un modo per stare insieme.

Bravo Praia de Chaves: il villaggio tra le dune

Affacciato sull’omonima spiaggia con una vista impagabile sull’oceano il Bravo Praia de Chaves è un’oasi di comfort in un contesto naturale straordinario, un hotel a 5 stelle in cui potersi lasciar conquistare dall’atmosfera di felicità e benessere di questo luogo incantevole. Immerso in 15.000 m² di giardini, conta 200 camere tutte luminose, molte con terrazza vista mare. Le giornate qui si dividono tra le tre piscine (due di acqua salata), la spa Sensation tra coccole nella vasca idromassaggio, massaggi e trattamenti rigeneranti per il viso e per il corpo, i cinque bar e i ristoranti che alternano cucina internazionale, piatti italiani e specialità locali.

Qui annoiarsi è praticamente impossibile, per adulti e bambini. L’animazione Bravo scandisce le serate con spettacoli e intrattenimento, mentre gli sportivi trovano un’ampia scelta di attività, oltre alla possibilità di praticare sport acquatici come il jet sky, il kitesurf e il windsurf, ormai attrazione di numerosi appassionati che da anni visitano l’isola per approfittare dei venti ottimali dell’Atlantico. Ma è soprattutto la posizione del Bravo Praia de Chaves a renderlo speciale: un promontorio che guarda l’Atlantico, punto di partenza ideale per esplorare l’isola.

Escursioni tra natura e villaggi

Scoprire Boa Vista significa spingersi oltre le spiagge. Le escursioni proposte dal Bravo Praia de Chaves in pick-up 4x4 o in quad portano dritti al cuore dell’isola, rivelando panorami e storie. Un itinerario classico conduce al Deserto di Viana, un Sahara in miniatura modellato dal vento, e al villaggio di Rabil, dove si visita la storica scuola di ceramica con i laboratori artigianali. Da qui la strada prosegue verso sud, fino a Povoação Velha, il borgo più antico dell’isola, con case colorate e atmosfera sospesa. Poco distante si apre la distesa di Praia de Santa Monica, venti chilometri di sabbia che incontrano le onde dell’Atlantico, e la selvaggia Praia de Varandinha, celebre per le grotte naturali.

Proseguendo verso la costa orientale si raggiunge Curral Velho, città fantasma di origine coloniale, oggi circondata da saline e riserve naturali. Qui si trova anche Ervatão, spiaggia protetta per le tartarughe, ideale per nuotare e fare snorkeling. L’escursione continua fino a Fundo das Figueiras, villaggio rurale dove fermarsi per un pranzo tipico e conoscere da vicino la vita quotidiana dei capoverdiani.

A nord, il percorso tocca il relitto del Cabo Santa Maria, nave mercantile spagnola incagliata nel 1968, oggi icona della memoria locale. Sullo sfondo si snoda la cosiddetta Route 66 di Boa Vista, una strada dritta che attraversa il deserto e regala scenari cinematografici.

Per chi ama le esperienze più dinamiche non mancano le uscite in quad e buggy per “surfare” le dune che ricordano il Sahara, in catamarano per avvistare delfini e tartarughe, la pesca d’altura o gli sport acquatici nelle baie più ventilate. Giornate indimenticabili che si chiudono al tramonto nei ristoranti sulla spiaggia di Estoril, con pesce fresco, ritmi capoverdiani e africani battuti su un djembe, e spettacoli di danza e di fuoco.