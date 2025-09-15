Canyon, piscine fluviali e cascate: 5 acquapark naturali da non perdere in Italia

Niente scivoli artificiali o piscine di cemento: l’Italia custodisce un patrimonio unico di “acquapark naturali”. Canyon, cascate e piscine scavate nelle rocce che regalano esperienze autentiche, tra trekking, relax e paesaggi mozzafiato. Una guida per scoprire alcune delle destinazioni più suggestive, dal Nord al Sud del Paese.

1. Pozze di Tramonti di Sopra

Tra le Dolomiti Friulane si trovano alcune piscine naturali scolpite dal torrente Meduna, vicino a Tramonti di Sopra. Qui l’acqua ha scavato piccole cavità di roccia bianca, perfette per nuotare immersi in un paesaggio incontaminato. Questa spettacolare meta si raggiunge con un sentiero nel bosco ed è ideale per chi cerca un contatto diretto con la natura. In estate, quando il sole illumina i canyon stretti, i riflessi dell’acqua trasformano questa gola in una vera cattedrale naturale.

2. Pozze del Torrente Fer

In Valle d’Aosta, a pochi chilometri da Champorcher, il torrente Fer crea piscine naturali incastonate tra rocce alpine. Le acque sono fredde e cristalline, circondate da prati fioriti e pinete, perfette per rinfrescarsi dopo un trekking. È un luogo poco noto al turismo di massa, frequentato soprattutto da escursionisti e abitanti locali, che lo considerano un piccolo paradiso segreto. Ideale anche per famiglie, grazie alla presenza di vasche poco profonde.

3. Saturnia e i Bagni San Filippo

Terme di Saturnia

La Toscana è celebre per le sue terme naturali. A Saturnia le cascate del Mulino regalano un’esperienza unica: piscine calcaree alimentate da acqua sulfurea a 37 °C, accessibili liberamente tutto l’anno. Poco più a nord, i Bagni San Filippo offrono un paesaggio da cartolina, con le cascate che scorrono lungo formazioni di carbonato di calcio chiamate “balena bianca”. Qui il bagno non è solo rigenerante, ma un vero rituale di benessere che affonda le radici nella storia etrusca e romana.

4. Parco fluviale del Casentino

Cascata nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (foto Parco Foreste)

Nell’Appennino tosco-emiliano, lungo il torrente Bidente, l’acqua ha modellato con il tempo pozze e cascatelle che diventano piscine naturali ideali nelle calde giornate estive. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi custodisce angoli spettacolari, con sentieri che conducono a specchi d’acqua nascosti tra faggi, abeti e castagni secolari, creando scorci che sembrano sospesi nel tempo. Qui natura e spiritualità si intrecciano in maniera unica: non lontano si trova infatti l’Eremo di Camaldoli, fondato nel XI secolo, che ancora oggi rappresenta un luogo di silenzio e contemplazione.

5. Acquapark naturale di Cava Tortorone

Tra i paesaggi incontaminati del Siracusano, a pochi chilometri da Noto, si nasconde un vero acquapark naturale: Cava Tortorone. Qui l’acqua ha scavato con il tempo piscine di roccia e piccoli scivoli naturali, circondati da una vegetazione rigogliosa che ricorda, per colori e suggestioni, i tropici, tanto che una delle piscine naturali, per i suoi colori smeraldini, viene appunto chiamata la Laguna Blu. In estate il luogo diventa un rifugio perfetto dal caldo siciliano, grazie alle vasche fresche e ai giochi d’acqua che si formano lungo il canyon. Le pozze sono raggiungibili attraverso sentieri immersi nella natura e offrono un’esperienza che unisce trekking, relax e avventura, in un contesto ancora poco battuto dal turismo di massa.