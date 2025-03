Canada, dal Québec all’Ontario: viaggio tra città cosmopolite e natura selvaggia

Québec e Ontario, due mondi vicini e diversi, che sembrano separarsi nella vastità dei paesaggi che li avvolgono. Il Québec è una provincia che porta con sé un’aria tutta sua, un’atmosfera che non ha pari nel resto del Canada. Qui, la lingua francese non è solo un tratto distintivo, ma un forte legame con una cultura ricca di sfumature. Montréal e Québec City sono il cuore pulsante della regione, città eleganti e vivaci, dove storia e modernità convivono in perfetta armonia. Le strade storiche di Québec City incantano con il loro fascino senza tempo, mentre Montréal, con la sua energia cosmopolita, è una combinazione irresistibile di cultura, musica, arte e gastronomia. Ma al di fuori di queste città, la natura del Québec svela la sua forza primordiale: la North Coast, con i suoi paesaggi selvaggi, è un luogo dove l’uomo sembra solo un ospite in un mondo dominato dalla natura.

Québec è una provincia che si estende tra le province di Terranova e Labrador, il Nuovo Brunswick, gli Stati Uniti e l’Ontario, raccontando storie antiche di Inuit e pionieri. Un territorio immenso, che si perde nell’orizzonte. Qui, la seconda nazione più grande del mondo, il Canada, rivela la sua anima più vera e incontaminata.

L’Ontario, d'altra parte, è vasto quanto Francia e Spagna messe insieme e ospita oltre il 40% della popolazione canadese, quasi tutta concentrata tra Toronto e Ottawa. Queste due metropoli cosmopolite sono vivaci centri culturali, ricchi di ristoranti raffinati, locali alla moda e festival internazionali. Ma basta allontanarsi dalle città per entrare in un regno selvaggio, dove foreste lussureggianti e laghi cristallini, quasi 250.000 in totale, custodiscono un quinto dell’acqua dolce del nostro pianeta.

Per vivere un’esperienza che unisce la bellezza delle metropoli a quella delle immensità naturali, Turisanda ha pensato al tour Voyager Canada. Un viaggio di 2130 chilometri da percorrere in 10 giorni, attraversando città e paesaggi spettacolari, passando dalle storiche località francofone del Québec fino a Toronto, con il suo imponente skyline, e le Cascate del Niagara. Una guida locale che parla italiano accompagna i viaggiatori attraverso un’esperienza indimenticabile, con 9 notti di soggiorno in luoghi che offrono un perfetto equilibrio tra il fascino delle metropoli e la potenza della natura.

Il viaggio inizia da Montréal

Si parte da Montréal, città in costante evoluzione, l’unica vera città bilingue del continente, con il Blvd St Lawrence a separare la parte francese da quella anglofona. La Vecchia Montréal, il Mount Royal, la Città Sotterranea e il Business District sono tappe fondamentali della visita. Il Vieux-Montréal, con le sue viuzze curve e acciottolate, conserva edifici in stile coloniale francese, tra cui la Basilique Notre-Dame e il Musée d’Archéologie et d’Histoire Pointe-à-Callière. Il Parc du Mont-Royal offre sentieri ideali per ciclismo, jogging e sci di fondo nei mesi invernali. Dai punti panoramici Kondiaronk e Observatoire de l’Est si gode di viste spettacolari sulla città. Da non perdere anche il Giardino Botanico di Montréal, il terzo più grande al mondo. Se capitate a luglio non perdete il Festival Internazionale del Jazz di Montréal, tra gli eventi musicali più prestigiosi del Canada.

Il viaggio prosegue verso la regione della Mauricie, dove la natura prorompente e un meraviglioso eco-resort saranno protagonisti assoluti, per poi partire alla volta di Chambord, con tappa nel suggestivo villaggio di Val-Jalbert, dove il tempo sembra essersi fermato agli anni '20. Questo borgo, nato attorno a una fabbrica di cellulosa, ha subito una raffinata ristrutturazione che consente di soggiornare nelle antiche abitazioni. Tra la bottega del macellaio e l’ufficio postale, sembra di rivivere nell’epoca passata. La cena viene servita all’interno della vecchia fabbrica, tra mura di pietra e a ridosso di una cascata imponente.

Alla scoperta di Saguenay, Tadoussac e Québec City

Old Quebec city, Quebec, Canada

Dopo Saguenay e Tadoussac, con la possibilità di ammirare le balene, il viaggio raggiunge Québec City con una sosta alle Cascate Montmorency, alte 83 metri e persino più imponenti delle Niagara Falls. Québec City, gioiello UNESCO, sorprende con i suoi scorci pittoreschi, le brasserie e le vie acciottolate che evocano l’atmosfera della vecchia Europa. Vieux-Québec, la città vecchia, ha più di 400 anni, bastioni in pietra e cattedrali dalle guglie scintillanti. Il modo migliore per esplorarla è girovagare tra le sue viuzze e fermarsi per una pausa gastronomica in una locanda per gustare un piatto di poutine (patatine fritte con sugo di carne e formaggio fuso). Nel Quartier Latin, si trova uno tra gli hotel più fotografato al mondo, lo storico Château Frontenac e la Terrasse Dufferin, passeggiata panoramica affacciata sul fiume San Lorenzo.

Dalle meraviglie del Québec a quelle dell’Ontario

Il percorso tocca Ottawa, con le sue eleganti attrazioni come Parliament Hill, Byward Market Rideau Hall e la Supreme Court of Canada, per poi proseguire fino a Rockport sul fiume San Lorenzo. Qui una navigazione di circa un'ora permette di esplorare le Mille Isole, un paesaggio incantevole punteggiato di minuscole abitazioni adagiare su altrettanto minuscoli isolotti. Questo luogo chiamato dagli indiani “giardino del grande spirito” sancisce il confine tra Canada e Stati Uniti.

A Toronto si visitano i punti principali come Bay Street, Financial District, City Hall, Parliament of Ontario, University of Toronto, CN Tower, Yonge Street e l’Eaton Center, una delle principali attrazioni della città. Il viaggio si conclude alle maestose Cascate del Niagara, con un'escursione in battello che permette di ammirarle da vicino, immersi in un senso di libertà e immensità che va oltre ogni immagine.

Altre esperienze da vivere lungo il viaggio

A Le Baluchon Eco-Villegiature, un angolo incantato nel cuore della Mauricie, si soggiorna in un eco-resort pionieristico, membro del Green Key Program dal 2016. La struttura adotta politiche di sostenibilità che comprendono il riciclo dei materiali, la riforestazione, il risparmio energetico e la purificazione delle acque. Immerso tra foreste e cascate, questo luogo magico si fonde con la natura lussureggiante del Québec.

Un'esperienza indimenticabile è quella di salire a bordo di una canoa rabaska, tradizionalmente utilizzata dalle popolazioni indigene per il trasporto di merci e pellicce: un’immersione in un paesaggio di straordinaria bellezza. La visita allo Zoo Sauvage de Saint-Félicien, creato per preservare la natura e gli animali boreali, offre la possibilità di esplorare, a bordo di veicoli speciali, un vasto territorio protetto e di avvistare esemplari di bisonte, alce, lupi e cani della prateria.

A Tadoussac, invece, piccolo villaggio sulle rive del fiume Saguenay, una crociera di tre ore vi condurrà alla ricerca delle balene. Grazie alla ricchezza delle acque locali, il bacino ospita numerose specie di cetacei. Con un po' di fortuna, si possono avvistare beluga, megattere, balenottere e balene blu. Infine, proprio nel luogo in cui viene prodotto il pregiato Icewine, una speciale degustazione di Wine & Cheese a Niagara-on-the-Lake.

Quando andare in Canada

Ogni stagione svela un volto unico del Québec e dell'Ontario. Da dicembre a marzo, si possono godere le rinomate stazioni sciistiche, mentre settembre e ottobre regalano lo spettacolo fiammeggiante del foliage autunnale. La primavera e l'inizio dell’estate sono ideali per chi cerca clima temperato. Il tour Voyager Canada ha partenze settimanali tra giugno e settembre e offre un itinerario che fonde storia, cultura e paesaggi mozzafiato in ogni stagione. Tra metropoli vibranti e immersioni nella natura, questo viaggio nell'est canadese è un'esperienza che può trasformare ogni scoperta in un viaggio interiore.