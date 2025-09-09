Cambogia, tra Angkor e villaggi sull’acqua: un viaggio tra storia e spiritualità

Metropoli vivaci e campagne che sembrano sospese nel tempo, testimonianze millenarie di civiltà fiorite e un popolo che, pur segnato dalla storia, custodisce un’anima spirituale intensa. Questa è la Cambogia, terra di contrasti capace di sorprendere e ammaliare. Accanto ai templi che tolgono il fiato si incontrano città eleganti; fuori dai centri abitati, distese di risaie scintillanti e palme da zucchero che seguono il ritmo del vento. A sud, il litorale si apre su isole tropicali e piccole comunità di pescatori, mentre all’interno si ergono i Monti Cardamomi e scorre imponente il Mekong. Nel nord-est, invece, si entra in un territorio remoto di rilievi aspri e scenari incontaminati, dimora delle comunità etniche locali.

Un viaggio in questa Terra non è solo scoperta di monumenti e paesaggi, ma anche un confronto con la memoria, un’immersione nei sapori, nelle tradizioni e nella vita quotidiana. Otto giorni tra Phnom Penh e Siem Reap non possono restituire tutta la complessità del Paese, ma sono sufficienti per comprendere perché la Cambogia lascia un segno indelebile. Dai templi di Angkor ai villaggi sull’acqua, dalle pratiche spirituali alle lezioni di cucina tradizionale, ogni esperienza racconta un frammento di storia, natura e umanità. Un concentrato di emozioni in otto giorni, che il tour di gruppo Voyager Cambogia di Turisanda trasforma in un itinerario davvero mozzafiato.

Phnom Penh, la memoria e il presente

La Pagoda d’Argento, sul lato sud del Palazzo Reale di Phnom Penh, Cambogia

Phnom Penh è una capitale in bilico tra passato e futuro, caotica, raffinata e magnetica. Dopo decenni difficili, oggi mostra un volto vivace: il lungofiume tra i più suggestivi del Sud-est asiatico, alberghi alla moda, ristoranti gourmet e locali di tendenza che ne raccontano la rinascita. La città, però, non dimentica le ferite della storia. Il Tuol Sleng, ex prigione dei Khmer Rossi — il regime guidato da Pol Pot, che in soli quattro anni provocò la morte di un quarto della popolazione cambogiana — è una tappa che commuove, restituendo l’intensità di un periodo drammatico e oscuro. A pochi passi, la spiritualità pulsa ancora viva al Wat Ounalom, cuore del buddhismo theravāda e sede del Grand Venerable.

Poco distante, il Palazzo Reale con i tetti dorati e la Pagoda d’Argento incanta con il suo pavimento ricoperto da migliaia di piastrelle in argento massiccio. Per respirare l’anima local, basta lasciarsi guidare dal caos colorato dei mercati: il Centrale e il Russo, dove si intrecciano tessuti, spezie, gioielli e artigianato. Qui spicca il krama, la tipica sciarpa cambogiana che oggi è simbolo nazionale, indossata da tutti e utilizzata nei modi più diversi, ma che in passato i Khmer Rossi avevano trasformato in un segno di potere e terrore. Tra i ricordi più autentici da riportare a casa ci sono anche il celebre pepe di Kampot e la seta d’oro, antica arte tessile del Paese che, dopo anni di oblio, è tornata a nuova vita grazie all’impegno delle nuove generazioni.

Verso Siem Reap, tra campagne e siti pre-angkoriani

Il viaggio da Phnom Penh a Siem Reap prosegue e attraversa una Cambogia rurale che si svela tra case in legno, risaie e piccoli villaggi. Lungo il percorso si costeggia il Tonlé Sap fino a Skun, cittadina nota come capitale dei “ragni fritti”. Da qui si prosegue immersi nella vegetazione fino al santuario di Kuk Nokor, tempio khmer dell’XI secolo sorprendentemente ben conservato. Attraversando campagne rigogliose solcate dagli immissari del grande lago, si arriva a Kompong Thom. Poco oltre si trova Sambor Prei Kuk, importante sito archeologico pre-angkoriano avvolto dalla giungla, che conserva le tracce di un regno antico: qui la natura si fonde con le costruzioni in mattone in un’atmosfera sospesa nel tempo.

La città di Siem Reap, nata come punto di partenza per la visita dei templi di Angkor, è oggi una destinazione cosmopolita, con ristoranti di livello, caffè, bar e una vivace scena culturale fatta di mercati, boutique e gallerie d’arte. Nei dintorni non mancano esperienze per ogni gusto: dalle attività avventurose, come quad e zip-line, a quelle culturali, come i corsi di cucina tradizionale.

Angkor, l’anima del viaggio

Antichi volti scolpiti in pietra del tempio Bayon, Angkor, Cambogia.

Siem Reap è la porta d’ingresso a uno dei siti archeologici più straordinari al mondo: Angkor. Qui i superlativi non bastano a descrivere la grandezza dei suoi templi, che si esplorano in tuk tuk tradizionali durante un’intera giornata di visita. L’esperienza inizia all’alba, con una sosta suggestiva per un caffè tra le rovine ancora immerse nel silenzio.

Angkor è la più vasta area archeologica del pianeta e custodisce capolavori assoluti dell’architettura khmer. Primo fra tutti Angkor Wat, con i suoi raffinati bassorilievi, considerato il più grande edificio religioso del mondo. Poi Ta Prohm, dove le radici degli alberi secolari avvolgono le pietre millenarie, creando scenari da fiaba. E ancora Angkor Thom, con il maestoso Bayon e le sue enigmatiche facce scolpite nella pietra, testimoni della potenza e della raffinatezza di una civiltà unica. Visitare Angkor significa lasciarsi rapire da un’atmosfera a metà tra storia e leggenda, che si ritrova tanto in un pranzo in una casa tradizionale quanto nella suggestiva cena a lume di candela tra le rovine del parco archeologico, illuminate in tutta la loro maestosità.

Esperienze sul Tonlé Sap

Tempio Pre Rup, ostruito nel 961 ed eretto al centro di un baray (laguna) oggi prosciugato, Cambogia

Un’escursione indimenticabile conduce sulle rive del Grande Lago Tonlé Sap, dove la foresta allagata si fonde con i villaggi galleggianti, svelando un lato autentico e sorprendente della Cambogia. A bordo di piccole barche in legno si scivola silenziosi tra comunità che vivono seguendo il respiro dell’acqua: case, scuole e mercati si spostano con le piene, in un equilibrio delicato che racconta resilienza e armonia. Qui, nel cuore pulsante della vita rurale, ogni gesto quotidiano sembra dividersi tra natura e tradizione.

La mattina trascorre tra piattaforme galleggianti e una sosta alla Porta Nord per un momento intimo e suggestivo di spiritualità buddhista. Poi un’ultima immersione nell’archeologia khmer, tra i templi del Grande Circuito. Il Mebon Orientale, costruito nel 952 su un isolotto artificiale al centro dell’antico bacino del Baray, colpisce per la sua imponenza e la solidità delle strutture in laterite e mattoni. Poco dopo, il Pre Rup, tempio-montagna dai riflessi caldi e dorati, racconta la grandezza del sovrano Rajendravarman. Il percorso continua verso il grandioso Preah Khan, uno dei complessi più vasti di Angkor, e si conclude al suggestivo Neak Pean, santuario circolare su un’isola artificiale, un tempo luogo di purificazione spirituale. La giornata si chiude davanti a una tazza di tè in una casa locale, momento di quiete dal sapore autentico.

Incontri e tradizioni, sapori da portare a casa

Il tour è ricco di momenti che superano la dimensione turistica e si avvicinano profondamente alla cultura locale, come la benedizione di un sacerdote buddhista a Siem Reap, un pranzo condiviso con i monaci, la visita a una scuola di villaggio per incontrare gli studenti. Un’altra tappa significativa è il centro APOPO, dove topi addestrati sono in grado di individuare mine antiuomo: un progetto che unisce scienza e solidarietà, simbolo di un Paese che guarda al futuro senza dimenticare le proprie ferite.

La cucina diventa poi un filo conduttore del viaggio. L’Asia a tavola è sempre una festa, ma la Cambogia sorprende per la ricchezza dei suoi sapori, spesso meno noti rispetto a quelli della vicina Thailandia o del Vietnam. La specialità nazionale è l’amok, pesce al forno con citronella, peperoncino e cocco, a cui si affiancano piatti di pesce e frutti di mare, come i celebri granchi di Kep insaporiti con il pepe di Kampot. Non manca lo street food, che spazia dai noodles (mee) e dal bobor (una sorta di porridge di riso) fino a proposte insolite come tarantole fritte e grilli arrostiti.

La cucina khmer sarà protagonista anche in una lezione che inizia tra i banchi del mercato, tra spezie e ingredienti freschi, e continua ai fornelli. Preparare e gustare piatti tipici insieme è un modo per chiudere il viaggio portando con sé non solo immagini e ricordi, ma anche sapori da ritrovare a casa.