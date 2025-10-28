Nei boschi di castagno dell’Appennino, sulle orme di Matilde di Canossa

Nell’Italia medievale, tra XI e XII secolo, un albero cambiò il destino delle montagne: il castagno. Per le popolazioni dell’Appennino rappresentava la vita, la capacità di sopravvivere alla fame e alle difficili condizioni dell’inverno; fonte di cibo, legno e calore.

A incoraggiare la diffusione del castagno fu Matilde di Canossa, potente nobildonna che governava un vasto territorio, dal Po fino alla Toscana. Nei secoli in cui carestie e guerre rendevano precaria la sopravvivenza, il castagno divenne “l’albero del pane”. Gestito in base a norme comunitarie, dai suoi frutti si otteneva una farina dolce e nutriente, in grado di sfamare interi villaggi.

I boschi di castagno e la storia di Matilde di Canossa

Chi era Matilde di Canossa?

Matilde di Canossa nacque nel 1046, probabilmente nel castello di Canossa, in provincia di Reggio Emilia, e morì nel 1115 a Bondeno di Roncore, vicino a Mantova. Ricordata come una delle figure più influenti del Medioevo europeo, la Grancontessa governò un territorio vastissimo che comprendeva gran parte dell’Italia centro-settentrionale, dal Po alla Toscana, e fu alleata del papato durante la celebre lotta per le investiture contro l’imperatore Enrico IV.

Matilde di Canossa

Matilde fu un’importante riformatrice: favorì la costruzione di monasteri, fece attuare numerosi lavori di bonifica dei terreni e promosse lo sviluppo di nuove colture, fra cui la diffusione dell’albero di castagno.

Nei feudi matildici, il castagno era considerato un bene comune e la sua cura era regolata da norme precise: non si potevano tagliare gli alberi senza permesso né danneggiare le radici. Inoltre, la raccolta dei frutti seguiva turni stabiliti dalle comunità. Le regole comunitarie garantivano la sopravvivenza dei boschi e la condivisione delle risorse tra monaci, contadini e famiglie del territorio, tutelandone la gestione collettiva.

L’albero del pane e la riforma agricola di Matilde

Le terre di Matilde di Canossa si estendevano dal Mantovano all’Appennino tosco-emiliano: la nobildonna di stirpe longobarda nei suoi territori promosse una vera riforma agraria coinvolgendo la popolazione insieme ai monaci benedettini e camaldolesi.

Nacquero i primi castagneti razionali: gli alberi vennero piantati in filari regolari, potati e selezionati per varietà e resa. Il castagno assicurava frutti anche nei terreni più poveri e in altitudine, dove i cereali non potevano crescere. Negli auspici di Matilde di Canossa, nessuno avrebbe dovuto conoscere la fame: il castagno, albero del pane, avrebbe garantito nutrimento anche a chi affrontava i lunghi inverni tra le montagne.

La farina di castagne, detta anche “farina dolce”, diventò la base dell’alimentazione montana. Si usava per fare polente, pane, zuppe e dolci. Nulla si sprecava: il legno serviva per costruire, il carbone per riscaldarsi, le foglie per il bestiame.

Nel cuore dei boschi sorsero i metati, piccole costruzioni in pietra dove le castagne venivano essiccate lentamente con il fuoco di legna. Molti dei metati che si incontrano ancora oggi lungo i sentieri appenninici risalgono proprio a quell’epoca.

Castagne messe a essiccare in un metato

Le terre matildiche e la Via del Volto Santo

Le terre di Matilde di Canossa comprendevano gran parte dell’Appennino reggiano e modenese, la Garfagnana, il Casentino e tratti della Lunigiana. Era un dominio ampio e strategico, tra il nord e il centro Italia, attraversato da valichi, pievi e percorsi di pellegrinaggio.

Uno dei percorsi che ancora oggi si può ripercorrere a piedi è la Via del Volto Santo, antico cammino che collegava Mantova e Reggio Emilia con Lucca, dove si venerava il celebre crocifisso ligneo del Volto Santo, una delle reliquie più note del Medioevo. Lungo la Via del Volto Santo transitavano pellegrini, mercanti e contadini, ma anche sacchi di farina di castagne, miele e formaggi: prodotti tipici delle montagne matildiche.

Ancora oggi, tra Canossa, Carpineti e Frassinoro, i boschi di castagni raccontano la memoria di quel paesaggio feudale. I monasteri, come quello di Frassinoro, erano centri di gestione agricola e spirituale: qui i monaci coltivavano i castagni, producevano legna e custodivano le varietà più pregiate.

La Garfagnana e il commercio della castagna

Sul versante toscano dell’Appennino, la Garfagnana conserva ancora oggi un patrimonio di castagneti secolari. Già nel Medioevo i suoi villaggi, allora legati ai Canossa e alle abbazie camaldolesi, erano noti per la produzione e il commercio delle castagne.

Il territorio montano, povero di grano ma ricco di boschi, trasformò la castagna nella base dell’economia locale. I frutti venivano essiccati nei metati e ridotti in farina, che si commerciava verso la pianura padana e le città toscane. Lungo le vie di transito si svilupparono piccoli mercati e scambi stagionali che univano contadini, mulattieri e artigiani.

Accanto alla castagna, la Garfagnana divenne anche una delle principali aree di coltivazione del farro, un cereale antico che ancora oggi caratterizza la cucina locale: zuppe, minestre e insalate di farro raccontano la continuità di una tradizione agricola rimasta viva nei secoli.

L'autunno su Isola Santa, in Garfagnana - Crediti Lucrezia Lunardi

Oggi la Garfagnana è una delle mete dove praticare trekking e immergersi nelle atmosfere di un tempo, fra boschi e borghi come Trassilico, Lupinaia, Cascio e Capanne di Careggine. I sentieri si snodano sotto alberi centenari e conducono a vecchi essiccatoi restaurati. È qui che nasce la Via del Castagno, itinerario turistico e culturale che racconta la storia di un albero antico e delle comunità che nei secoli gli sono cresciute intorno.

La Via della Castagna: un progetto per il futuro

In via di espansione, il progetto della Via della Castagna intende collegare le antiche terre castanicole dal nord al sud Italia, fino alla Sardegna e alla Sicilia. L’obiettivo è riscoprire il valore ambientale e culturale del castagno, albero simbolo di resilienza e sostenibilità.

Castagna, a lungo fonte di sopravvivenza in Appennino

Il percorso si inserisce nel sistema degli itinerari pensati secondo la filosofia del viaggio lento: mira a valorizzare il turismo naturalistico e le economie locali legate alla farina di castagne, alla gastronomia e all’artigianato del legno. Un modo per ricordare l’eredità di Matilde di Canossa e delle comunità che, un millennio fa, trovarono nel castagno il segreto della loro sopravvivenza.

Sulle tracce di Matilde: i luoghi da visitare oggi

Ripercorrere la storia del castagno significa viaggiare nelle terre che custodiscono memorie di epoche antiche, in grado di raccontare la storia d’Italia. Dalle colline reggiane fino alla Garfagnana, il paesaggio conserva i segni delle vicende di chi visse e trasformò le terre di Matilde.

Lo spettacolare foliage della Garfagnana - Crediti Paolo Becarelli

A Canossa, tra i resti della rocca che fu teatro dell’incontro tra l’imperatore Enrico IV e papa Gregorio VII, il panorama si apre su vallate di boschi che un tempo appartenevano ai feudi matildici. Nei dintorni di Carpineti, l’antico castello e il complesso monastico raccontano la potenza spirituale e politica della contessa, mentre l’abbazia di Frassinoro, fondata dalla madre Beatrice e sostenuta da Matilde, rappresenta una delle testimonianze più vive del legame con i monaci e con la gestione dei boschi di castagni.

Proseguendo verso la Garfagnana, i castagneti secolari accompagnano i viaggiatori tra borghi di pietra e pievi romaniche: luoghi dove ancora oggi si essiccano le castagne nei vecchi metati e si macina la farina dolce secondo i metodi tradizionali.

Tra la rocca di Trassilico, le valli di Careggine e i cammini che attraversano il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano, la memoria di Matilde sopravvive nel ritmo lento della natura, nei profumi del legno e nella cultura del cibo semplice che lei contribuì a diffondere. È un viaggio nel tempo, dove la storia medievale si intreccia ai sentieri del turismo lento e alla forza dei boschi che oggi nutrono l’anima di silenzio e pace.