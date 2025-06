Borghi di velluto: i 9 gioielli nascosti della Val Mivola, la collina a pochi passi dal mare

Si parte dalla celebre ‘Spiaggia di velluto’ di Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche, che deve il nome alla sabbia finissima e dunque ‘morbida’, e si risale la Val Mivola, nell’entroterra, con diverse escursioni a tappe, che evocano, appunto, la raffinatezza dell’arenile.

Sono i ‘Borghi di velluto’ che nel pomeriggio, lasciato il mare, richiamano i turisti tra le dolci colline marchigiane, offrendo esperienze altrettanto piacevoli e ricercate, avvolgenti e di gusto quanto un prezioso velluto. Si tratta di piccoli gioielli per lo più racchiusi nello scrigno di mura medioevali, ricchi di storia e di scorci, tra i castelli di Arcevia e i mosaici di una domus romana, in grado d offrire anche degustazioni di prodotti tipici, feste ed eventi peculiari come la Notte Nera, la Notte bianca dei bambini, o la Rievocazione Millenaria.

Ma ‘Borghi di Velluto’ è anche il nome del progetto di promozione territoriale che da luglio a settembre coinvolgerà i nove suggestivi comuni della Val Mivola, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli. Si tratta di una serie di iniziative gratuite, un calendario di escursioni in autobus, con partenza nel pomeriggio da Senigallia e rientro in tarda serata, pensate per far vivere al visitatore un’autentica vacanza esperienziale tra cultura, natura, tradizione ed enogastronomia. Ogni escursione prevede visite guidate nei borghi storici, degustazioni di prodotti tipici, feste ed eventi locali e momenti di intrattenimento. A carico dei partecipanti ci sarà solo l’eventuale costo delle degustazioni-cene, in caso di adesione. Il progetto sarà inoltre accompagnato dalla presenza di content creator specializzati in viaggi, che racconteranno la loro esperienza attraverso foto, video, storie social e la creazione di itinerari condivisibili online.

I Borghi di velluto, lontani dai grandi e affollati circuiti turistici, sono visitabili in ogni occasione dai turisti che scelgono le Marche come meta. Con un facile circuito con partenza da Senigallia e ritorno sulla costa è possibile visitarli tutti, a tappe. Ecco dunque cosa vedere nei Borghi di vello marchigiani. In questo contesto vengono proposti seguendo le date del calendario delle escursioni gratuite in bus, pur restando fruibili in ogni occasione.

Sabato 5 luglio nus gratuito per Barbara, borgo costituito dal Castello, il centro duecentesco circondato da mura fortificate e delimitato da Porta Roma e dalla Porta dell’arco di Santa Barbara. La visita si snoda tra i torrioni del Castello, circondato da una cinta muraria esagonale, munita di quattro fortificazioni d’angolo culminante in un imponente mastio sopraelevato, e le chiese, tra cui spicca la parrocchiale di Santa Maria Assunta. Nei locali sottostanti è esposta la statua in legno di raffigurante Santa Barbara, attribuibile agli ultimi decenni del ‘400. La visita guidata del centro storico prevede inoltre un evento dedicato ai più piccoli, La Notte Bianca dei Bambini – 14ª edizione, con laboratori per bambini, gonfiabili, una cena a base di prodotti tipici e intrattenimento musicale.

Trecastelli in Val Mivola

Si prosegue giovedì 17 luglio a Trecastelli, comune che, nato dalla fusione dei Comuni di Ripe, Castel Colonna e Monterado, sorge a pochi chilometri dal mare, in un territorio collinare ricco di attrattive. La visita guidata prevede una tappa al Museo Nori De’ Nobili dove sono esposte circa settanta opere della pittrice Eleonora “Nori” De Nobili (1902-1968) che ripercorrono il suo percorso artistico e la sua tormentata esistenza, una passeggiata nel Nucleo Castellano, visita alla Chiesa di San Pellegrino e una cena con piatti della tradizione, seguita da spettacolo serale al Villino Romualdo.

Venerdì 25 luglio il tour guidato della Val Mivola porta ad Avacelli, uno dei meravigliosi castelli di Arcevia, che conserva dell’antica struttura difensiva trecentesca la porta d’ingresso con rivellino e parte della cinta muraria in pietra. La visita comprende il borgo storico, la Chiesa di San Lorenzo con il prezioso dossale in terracotta del XVI secolo, e si conclude con un “Aperitivo d’autore”, una degustazione di prodotti tipici locali.

Giovedì 31 luglio sarà la volta di Ostra, un borgo fortificato con una suggestiva cinta muraria medievale protetta da nove torrioni e vicoli pittoreschi. Cuore del paese è la suggestiva piazza dei Martiri. La visita guidata include il centro storico e il teatro La Vittoria dove il senigalliese Vincenzo Nini, dimorando per sei mesi consecutivi all’interno del teatro, mise a punto un macchinario di scena composto da sette ruote di legno manovrabili da soffitto tutt’ora funzionante. Proprio in tale occasione avrà luogo “Stragusto”, evento durante il quale il paese si anima con punti enogastronomici e musicali diffusi in tutto il centro.

Si continua giovedì 7 agosto a Castiglioni, un altro dei castelli di Arcevia che conserva una struttura medievale integra con due porte fortificate e cinta muraria. La visita guidata prevede l’ingresso alla Chiesa di Sant’Agata, con opere del Ramazzani e un crocifisso ligneo del XV secolo. Infine, sarà possibile partecipare alla “Festa d’Estate” con una cena con specialità locali e intrattenimento musicale.

L'antico borgo di Corinaldo

Sabato 16 agosto visita Corinaldo, tra i “Borghi più belli d’Italia” (e bandiera arancione del Touring club), famoso per le sue mura quattrocentesche di 912 metri con una suggestiva passeggiata e l’armonia architettonica del centro storico, arroccato in posizione strategica tra la Marca di Ancona e lo Stato di Urbino. Corinaldo è anche Città Natale di Maria Goretti, venerata come santa e martire dalla Chiesa Cattolica. La visita comprende musei e teatro storico, degustazioni di prodotti locali e la partecipazione alla Rievocazione Storica Millenaria, rievocazione medievale con scene di vita dell’epoca.

Ostra Vetere, antico borgo circondato da mura

Martedì 19 agosto a Ostra Vetere, borgo medievale anticamente denominato Montenovo, con impianto urbanistico a terrazze collegate da vicoli e scalinate dominato dalla Chiesa neogotica di Santa Maria di Piazza. L’escursione prevede la visita guidata al borgo e all’area archeologica “Le Muracce”, che sorge a circa tre chilometri dall’attuale Ostra Vetere. Seguiranno degustazioni e intrattenimento musicale con la “Festa dell’Oca”.

Sabato 23 agosto sarà la volta di Serra De’ Conti, centro storico medievale tra i meglio conservati della provincia di Ancona. Tappa imperdibile il Museo “Le Stanze del Tempo Sospeso”, con un percorso teatrale audioguidato. Il borgo si animerà con musica, spettacoli e piatti tipici in occasione della “Notte Nera”.

Castellleone di Suasa (foto di Franco Simoncini)

Infine, sabato 6 settembre si chiuderà con Castelleone di Suasa, borgo collinare con panorama sul Catria e sulla valle del Cesano, fino all’Adriatico. Al centro si erge il palazzo Della Rovere, magnifico esempio di architettura civile tardo rinascimentale che attualmente ospita il Museo della Città di Suasa. La visita include anche il Parco Archeologico con mosaici della Domus dei Coiedii, resti del foro e anfiteatro. L’esperienza si completa con piatti tradizionali proposti nei punti ristoro allestiti per l’imperdibile “Festa della Cipolla”.