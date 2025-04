Bayahibe, gioiello caraibico che incanta gli italiani

Sabbia bianca, mare turchese e l’atmosfera autentica della Repubblica Dominicana. A Bayahibe, sulla costa sud dell’isola, ogni giornata ha il sapore di una nuova scoperta. Bayahibe non è solo una cartolina perfetta. È un piccolo villaggio della provincia di La Altagracia che conserva intatto lo spirito di una comunità di pescatori, vivace e colorata. Le case blu e gialle si affacciano su vicoli profumati di frutta esotica e spezie. Il merengue vibra nell’aria, tra una bancarella di mango e ragazzi che si sfidano a domino. Qui la Repubblica Dominicana si rivela nella sua essenza: un mosaico di storie, profumi e suoni.

Appena fuori dal centro, la natura prende il sopravvento. Il Parco Nazionale dell’Est custodisce grotte, sentieri e foreste tropicali. Lungo le rive del fiume Chavón o tra le colline coltivate a canna da zucchero e caffè, lo scenario cambia continuamente. La “Rosa de Bayahíbe”, specie di cactus endemica, colora i campi con i suoi petali rosa. E la barriera corallina di Isla Saona, a pochi minuti di barca, è uno dei tesori sottomarini più spettacolari dei Caraibi.

Tra immersioni e partite di golf

Chi è in cerca di movimento trova a Bayahibe un vero paradiso tra immersioni spettacolari e green curatissimi. La località è avvolta da fondali cristallini, relitti leggendari e pareti sottomarine che precipitano fino a 50 metri di profondità. Ogni immersione si trasforma in un’esplorazione vibrante tra stelle marine, castagnole, pesci fucilieri, barracuda, pesci angelo, murene e gorgonie che danzano nella corrente. Non a caso, Bayahibe è considerata la capitale delle migliori escursioni subacquee della Repubblica Dominicana, con quasi venti siti ufficiali tra barriera corallina e relitti sommersi. Chi preferisce rimanere all’asciutto può puntare sul golf: la Repubblica Dominicana è la prima destinazione golfistica dei Caraibi e dell’America Latina, e a pochi minuti dal villaggio si aprono alcuni dei campi più scenografici dell’intera regione.

Tramonto in spiaggia a Punta Cana, Repubblica Dominicana

Spiagge da Bandiera Blu

Tra le spiagge più amate c’è Playa Bayahibe, dove l’acqua si colora di smeraldo e le palme si specchiano sulla sabbia chiara. Riconosciuta con la Bandiera Azzurra Internazionale, è la porta d’accesso alla barriera corallina locale. Poco distante, Playa Dominicus è più curata, con resort mimetizzati tra i giardini tropicali, un suggestivo faro a strisce e tanti ristoranti e negozi a due passi dal mare.

Per chi cerca tranquillità c’è Playa Magallanes, un angolo silenzioso e appartato, ideale per godere della pace più totale e di una barriera corallina da esplorare in libertà. Playa Palmilla, raggiungibile in catamarano, è invece il regno del divertimento: musica, bar sulla spiaggia e acque limpide dove si festeggia dal mattino al tramonto. Infine, la Reserva Padre Nuestro regala sentieri immersi nella natura incontaminata, perfetta per chi ama l’escursionismo.

Saona e Catalina: due gioielli nel Mar dei Caraibi

Dal porticciolo di Bayahibe partono ogni giorno catamarani e motoscafi verso le isole di Saona e Catalina. Catalina, paradiso per i sub, ospita il celebre Catalina Wall, una parete che scende fino a 50 metri punteggiata da coralli e pesci tropicali. Saona, più ampia e selvaggia, è perfetta per un pranzo a base di aragosta sotto le palme. Le spiagge di Palmilla e Canto de la Playa sono orlate di mangrovie, le acque poco profonde pullulano di stelle marine giganti e il tempo scorre lentamente, in armonia con la natura.

Vivere Bayahibe tra esperienze e relax

Bayahibe è la località di vacanza dominicana più amata dagli italiani. Qui ogni giornata può prendere una piega diversa: adrenalina e contemplazione si alternano con naturalezza. Le immersioni, le gite in buggy, il golf, le escursioni nella giungla o nei villaggi rurali regalano scorci unici della Repubblica Dominicana. E quando cala la sera, la musica latina accende bar e ristoranti: salsa, merengue e bachata accompagnano cene romantiche sulla spiaggia o serate di festa sotto le stelle.

Due resort Francorosso per vivere il sogno caraibico

Per una vacanza all’insegna del comfort e dell’eleganza, Francorosso propone due strutture d’eccellenza, tra cui il SeaClub Catalonia Bayahibe. Immerso in un parco tropicale, questo resort combina lo stile caraibico con l’energia vibrante di Playa Bayahibe, offrendo un'atmosfera unica. I villini colorati si affacciano su spiagge premiate con la Bandiera Blu, dove gli ospiti possono godere del mare cristallino e della sabbia finissima. I ristoranti del resort offrono un'ampia varietà di piatti che spaziano dalla cucina locale a quella internazionale, soddisfacendo ogni palato. Ogni giornata è caratterizzata da una ricca offerta di attività sportive, spettacoli serali e momenti di benessere, garantendo un’esperienza completa. Inoltre, il SeaClub Catalonia Bayahibe è il punto di partenza ideale per escursioni indimenticabili, come quella all’isola Saona, con una sosta a Palmilla, o alla pittoresca penisola di Samaná, famosa per i suoi paesaggi lussureggianti. Gli amanti dell’avventura possono anche partecipare al tour in Camion Safari, esplorando le piantagioni di canna da zucchero e i villaggi locali, per un’immersione totale nella cultura e nella natura dominicana.

Il SeaClub Style Dreams Dominicus La Romana è il rifugio ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del lusso e del relax, grazie alla formula “Unlimited Luxury”. Il resort offre tre piscine, una lunga spiaggia di sabbia bianca, ristoranti à la carte e una moderna spa, il tutto integrato perfettamente nel paesaggio tropicale. L’architettura elegante crea un’atmosfera raffinata, perfetta per chi desidera vivere momenti di tranquillità senza rinunciare a esperienze uniche, come le escursioni organizzate da Francorosso che permettono di scoprire la capitale Santo Domingo e le bellezze naturali di Samaná. La sera, gli ospiti possono gustare una cena romantica in uno dei ristoranti del resort, assaporando frutti di mare freschi con i piedi nella sabbia fine e impalpabile. Se si preferisce un'atmosfera più vivace, i bar sulla spiaggia offrono cocktail tropicali e musica dal vivo, creando un'atmosfera perfetta per concludere ogni serata in modo speciale. Il SeaClub Style Dreams Dominicus La Romana è il luogo ideale per una vacanza che unisce lusso, natura e divertimento, offrendo un'esperienza indimenticabile.