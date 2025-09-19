Baglioni Maldives: lusso autentico e meraviglie naturali nell’atollo di Dhaalu

Nell’atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau, il Baglioni Maldives Luxury All-inclusive porta l’eleganza italiana in uno degli scenari più suggestivi delle Maldive. Il concetto di lusso “a piedi nudi” unisce comfort e raffinatezza al rispetto dell’ambiente, tra sabbia bianca, mare cristallino e vegetazione tropicale. Le sistemazioni spaziano dalle palafitte sospese sull’acqua alle ville fronte spiaggia con piscina privata, fino alle soluzioni pensate su misura per le famiglie, tutte progettate secondo criteri di responsabilità ambientale. Raggiungere Maagau è già parte dell’esperienza: quaranta minuti di volo in idrovolante da Malé permettono di ammirare dall’alto lagune e barriere coralline che disegnano la doppia catena di atolli maldiviani. Una volta messi i piedi nella sabbia, staccate completamente la spina e preparatevi a vivere esperienze indimenticabili, tra immersioni in reef incontaminati e momenti di puro benessere tra spa e ristoranti gourmet.

Nei piatti l’anima italiana

Il resort è l’ideale per chi ama la natura e lo sport, senza rinunciare a un soggiorno all’insegna dell’eleganza e dell’esclusività. I diversi ristoranti del resort mescolano sapori internazionali a proposte italiane di qualità, come La Limonaia e Mirto, impreziosite da tocchi firmati Acqua di Parma e Caffè Illy. Dalla colazione al dopocena, il menu offre portate raffinate e opzioni dedicate ai più piccoli. Inoltre, a bordo piscina o direttamente sulla spiaggia è possibile gustare un’autentica pizza italiana cotta al momento nel forno. Mentre sulla spiaggia, Fuego trasforma il pasto in spettacolo: live cooking con ingredienti locali che seguono la stagionalità e le ispirazioni della cucina del Medio Oriente e dell’Asia. Aperitivi al tramonto, degustazioni di vini e cene personalizzate completano l’esperienza, trasformando ogni pasto in un momento da ricordare.

Sport e avventura nell’oceano

Ma questa non è solo una vacanza di relax. Le Maldive sono anche il regno dello sport: dalla palestra al tennis, dallo snorkeling a pochi metri dalla riva al pedalò, dal windsurf al kayak. Per chi desidera avventure più profonde nell’oceano, il Diving Center PADI Gold Palm Five Star, consente di esplorare alcuni dei siti di immersione più spettacolari dell’arcipelago, con uscite diurne e notturne. Le Maldive custodiscono il 5% delle barriere coralline del mondo, e la posizione strategica del Baglioni Maldives permette di scoprire reef incontaminati, abitati da migliaia di specie marine, tra cui mante, squali balena e diverse tipologie di delfini.

Benessere e natura

E infine c’è l’Aura Spa, una vera perla immersa nella vegetazione tropicale e progettata dal team di Raison d’Être è il luogo ideale per sperimentare un profondo senso di pace. I padiglioni in legno all’aperto ospitano trattamenti individuali e di coppia, mentre lo Yoga Pavilion è lo spazio dove si praticano yoga, meditazione e respirazione. Il menu SPA include rituali balinesi, massaggi personalizzabili, trattamenti per purificare, rigenerare, ringiovanire viso e corpo. L’AuraSpa offre anche esperienze di bellezza e benessere per bambini, gruppi e famiglie.

L’attenzione alla natura

Tra le acque turchesi dell’atollo di Dhaalu, il lusso si intreccia con l’ambiente. Al Baglioni Maldives, il team di esperti guida attività educative per grandi e bambini, organizza presentazioni scientifiche e accompagna in immersioni e snorkeling alla scoperta della barriera corallina, trasformando ogni esplorazione del reef in un’occasione per comprendere e rispettare l’equilibrio fragile di questo luogo. Riconosciuto con la Green Globe Certification per pratiche di turismo responsabile, ogni scelta – dalla gestione delle risorse alla tutela della biodiversità, dal risparmio energetico al sostegno alle comunità locali – riflette un impegno concreto per proteggere l’oceano e le generazioni future. In questo contesto, il lusso va oltre comfort ed eleganza, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza che unisce bellezza, natura e consapevolezza, e diventa un gesto concreto di rispetto per il pianeta.