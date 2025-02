Australia: l’isola-continente tra natura selvaggia e città modernissime

L’Australia è una terra di contrasti straordinari, dove le distanze si trasformano in avventure che conducono alla scoperta di paesaggi in continuo mutamento. Raggiungerla significa intraprendere un viaggio in un continente con una geografia unica. Con le stagioni invertite rispetto all'emisfero settentrionale e una varietà di panorami che spaziano dai deserti rossi alle spiagge incontaminate, agli skyline dei grattacieli.

Chiamata "The Land Down Under", l’Australia è più grande dell’Europa e vanta ben tre fusi orari, oltre a una straordinaria biodiversità con 250 lingue parlate e una fauna che non ha eguali. Dai laghi rosa alle maestose foreste di eucalipti, fino alla Grande Barriera Corallina, il reef più vasto del pianeta, ogni angolo dell’isola regala scorci spettacolari. Uluru, il sacro monolite degli aborigeni, si erge maestoso nell'outback ed è l’emblema dell’Outback australiano.

In questo scenario naturale e straordinario, si stagliano le città, dinamiche e rilassate al tempo stesso: Sydney, con la sua iconica Opera House e il culto per la vita da spiaggia all’aria aperta; Melbourne, cuore pulsante della cultura contemporanea; Adelaide, raffinata e artistica; e Perth, la capitale più soleggiata e remota, ma ricca di fascino.

L’Australia è anche la casa di specie incredibili come canguri, koala, emù e quokka, l’animale più felice del mondo. Qui è possibile nuotare con gli squali balena, avvistare le megattere o immergersi tra coloratissimi coralli. È il viaggio da sogno che tutti desiderano vivere almeno una volta nella vita. Che si scelga di prendersi tutto il tempo necessario o di sfruttare al meglio due settimane di vacanza, questo sarà appena sufficiente per scoprire solo una piccola parte di questa sterminata isola-continente, dove le distanze sono immense e ogni regione offre un mondo a sé. Con le proposte Turisanda, il sogno di una vacanza perfetta si trasforma in realtà. E quando andare? La vastità dell’Australia si riflette nel suo clima, con esperienze uniche in ogni stagione che renderanno indimenticabile ogni momento.

Australia on the road

Un viaggio di 24 giorni e 2.465 chilometri attraverso l’Australia più autentica, da percorrere in automobile e con voli interni, all'insegna della natura, della scoperta e di paesaggi di una bellezza straordinaria. L'itinerario Australia on the road inizia ad Alice Springs, il centro geografico del paese, da cui si parte verso il Kings Canyon per un trekking mozzafiato lungo la Rim Walk.

Si prosegue poi verso Ayers Rock – Uluru, dove, tra escursioni guidate e una cena nell’Outback, si entra nel cuore della cultura aborigena. Questo monolito, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1987, è uno spettacolo unico. Conosciuto anche come Uluru, il suo antico nome aborigeno, è considerato un luogo sacro. La sua superficie rivela avvicinandosi sorgenti, pozze, caverne, fenomeni corrosivi e antichi dipinti. La roccia cambia colore durante l'anno e il giorno, specialmente all’alba e al tramonto, quando sfuma dal rosso al viola, dall’ocra all’arancione.

Il paesaggio cambia durante il volo verso Perth, capitale del Western Australia, dove la modernità si fonde armoniosamente con la natura selvaggia. Da qui, si parte alla scoperta delle dune di sabbia di Lancelin e del suggestivo Deserto dei Pinnacoli, un luogo quasi surreale. Il viaggio prosegue lungo la costa, passando per Geraldton, il Pink Lake e il Kalbarri National Park, fino a Monkey Mia, dove i delfini si avvicinano alla riva all’alba. Continua verso Carnarvon e Coral Bay, porta d’accesso al Ningaloo Reef, la seconda barriera corallina australiana, che si estende davanti alla costa Ovest tra Coral Bay ed Exmouth. Questo reef, di bellezza disarmante, è raggiungibile a nuoto dalla riva e offre spiagge deserte e spettacolari. Da qui si riparte per il Cape Range National Park, senza perdere il Turtle Centre, le spiagge di Turquoise Bay e il sentiero nello Yardie Creek, una gola straordinaria con pareti rocciose dai colori intensi. L’ultima tappa è Exmouth, dove si può prenotare un’escursione per nuotare con le balene o gli squali balena prima di salutare l’Australia e pensare al volo di ritorno verso l’Italia.

Scoprire l’Australia in estate

Da aprile a ottobre, l’itinerario Turisanda di 22 giorni attraversa il Nord e l’Outback dell'Australia, un periodo ideale per approfittare di cieli tersi, clima secco e temperature piacevoli. Il viaggio inizia dalla grande e moderna Sydney, dove l’inverno australe assomiglia alla primavera europea. E’ la più antica e popolata città d’Australia, porta d’ingresso dell’isola-continente. Qui, tra l’iconico Sydney Harbour Bridge e l’Opera House, meravigliosa e indiscussa icona della città e Patrimonio dell’Unesco, si respira un’energia cosmopolita, tra vita urbana a misura d’uomo, locali alla moda e chilometri di spiagge spettacolari, paradiso dei surfisti, tra cui spicca la celebre Bondi Beach.

Da Sydney, un volo vi porta a Darwin, la rilassata capitale del Northern Territory, conosciuta per i suoi mercatini e la forte presenza della cultura aborigena. Da qui si prosegue verso il Kakadu National Park, il più grande parco nazionale dell’Australia. L’avventura inizia con una crociera sull’East Alligator River, famosa per l’avvistamento dei coccodrilli. A Ubirr, le pitture rupestri millenarie raccontano la storia dei popoli locali, mentre dalla cima della collina si apre uno spettacolare panorama sulla pianura alluvionale.

La tappa successiva è Nourlangie Rock. Proseguendo il viaggio, d’obbligo una sosta alle Edith Falls per rinfrescarsi prima di arrivare a Katherine, famosa per le sue gole spettacolari, da esplorare con un’escursione in barca. Dopo aver lasciato Katherine, si attraversa il Litchfield National Park con una sosta alle Florence Falls per un bagno immersi nella natura. Si vola poi ad Alice Springs, cuore geografico dell'Australia, e si esplora il Kings Canyon con un trekking panoramico. L'itinerario prosegue verso Ayers Rock, dove Uluru emerge nel deserto, e si conclude a Sydney, tra cultura, shopping e vita balneare. Un soggiorno alle Fiji è la chiusura perfetta del viaggio: acque turchesi, spiagge di sabbia bianca e totale relax.

L’Australia d’inverno, un viaggio indimenticabile in due settimane

Canguri pascolano in spiaggia, Australia

Tra novembre e aprile l'itinerario Australia in Inverno di Turisanda è perfetto per chi ha solo due settimane di vacanza. Un viaggio che esplora spiagge paradisiache, paesaggi mozzafiato e una fauna straordinaria. Il tour inizia a Perth, città vivace e dinamica che affascina con la sua zona pedonale, Elizabeth Quay e il quartiere trendy a nord. Da non perdere una visita a Kings Park, che regala una vista spettacolare sulla città. Da qui, il viaggio prosegue verso nord, fermandosi a Cervantes per ammirare le spiagge di Cottesloe e Scarborough. Poi si raggiungono le dune di sabbia di Lancelin e il Deserto dei Pinnacoli, uno dei luoghi più suggestivi al tramonto.

Rientrando verso sud, si esplora la cittadina Fremantle, ricca di storia e vita sulla foce dello Swan River. Da qui un traghetto conduce all'isola di Rottnest, famosa per le spiagge e i sorridenti quokka. Il viaggio prosegue a Adelaide, una delle città più innovative dell'Australia, celebre per la sua scena culturale e gastronomica. Con un'escursione di due giorni a Kangaroo Island si va alla scoperta di una riserva naturale popolata da canguri, koala, foche e leoni marini, dove si possono ammirare le incredibili formazioni rocciose di Remarkable Rocks. L'itinerario si conclude a Sydney, dove la vita balneare e la natura straordinaria si fondono con una cultura che celebra la vita all'aria aperta. Se c'è tempo, una tappa a Hamilton Island è altamente consigliata. Un paradiso tropicale.