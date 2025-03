Atollo di Ari: le Maldive ecosostenibili con tutti i comfort

Abbracciate dalle infinite sfumature dell’azzurro, le Maldive emergono dall’Oceano Indiano come perle galleggianti. L’arcipelago, con quasi 1.200 isole a sud-ovest dello Sri Lanka e dell’India, è un luogo dalla bellezza incontaminata. Tra i suoi 26 atolli, Ari è uno dei più grandi e affascina per i fondali spettacolari e la ricca barriera corallina. Il contrasto tra la foresta tropicale e la sabbia fine come borotalco dà vita a un ecosistema straordinario, dove natura e uomo si intrecciano in un equilibrio perfetto e fragile.

Qui, comfort e autenticità si incontrano in un soggiorno esclusivo, perfetto per rigenerare corpo e mente. L’oceano cristallino, la vegetazione lussureggiante e le eleganti water villa dei resort dipingono un paesaggio da sogno. Chi desidera servizi personalizzati e un’esperienza culinaria raffinata, immerso in una delle barriere coralline più straordinarie, troverà nel SeaClub Style Diamonds Athuruga di Francorosso la destinazione ideale.

Situato nell’atollo di Ari, a soli 30 minuti di idrovolante da Malé, questo resort è perfetto per coppie in viaggio di nozze, famiglie e appassionati di sport acquatici. Un luogo dove relax, attività sportive e cultura locale si intrecciano in esperienze indimenticabili.

Il fascino dell’atollo di Ari tra natura, lusso e sostenibilità

Nell’atollo di Ari, la barriera corallina regna sovrana. Basta immergersi a pochi passi dalla riva per trovarsi in un mondo sommerso ricco di vita, tra pesci tropicali dai colori sgargianti e maestose mante che, con le loro pinne simili ad ali, sembrano danzare nell’acqua limpida.

In questo incanto il SeaClub Style Diamonds Athuruga trasforma ogni soggiorno in un’esperienza su misura. I Beach Bungalow, circondati da palme, offrono un rifugio intimo sulla sabbia candida, mentre le Water Villa, sospese su un acquario naturale, regalano un panorama mozzafiato. Il design essenziale e l’uso di materiali naturali creano un’armonia perfetta con l’ambiente circostante.

Se le stelle (cinque) esprimono la continua ricerca del dettaglio perfetto, l’ultima tendenza nel SeaClub Style Diamonds Athuruga si concentra su un’accoglienza che unisce il rispetto per l’ambiente con l’accessibilità della vacanza. Tutto parte dalla consapevolezza e dalla tutela, non solo del mare, ma di ogni aspetto naturale che circonda il resort.

Il SeaClub Style Diamonds Athuruga è certificato Gabbiani Verdi (GRV), un riconoscimento che premia le strutture impegnate nel rispetto dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU nell'Agenda 2030. Questo protocollo assicura elevati standard in termini di tutela ambientale, gestione responsabile, coinvolgimento della comunità locale e sviluppo economico sostenibile. Un impegno concreto che permea ogni aspetto dell'ospitalità, offrendo un'esperienza eco-chic in cui il benessere degli ospiti si fonde con il rispetto per la natura.

Un tuffo nel blu con il biologo marino

Al SeaClub Style Diamonds Athuruga di Francorosso, il mare è il vero protagonista. Solcare l’oceano in barca a vela, lasciarsi cullare dalle onde in canoa o sfidare il vento con il windsurf è un modo per entrare in sintonia con l’habitat.

Per chi ama l’adrenalina, il wakeboard regala emozioni uniche, mentre lo snorkeling guidato da un biologo marino trasforma una semplice nuotata in un viaggio affascinante tra i segreti del mare. Equipaggiati con l’attrezzatura messa a disposizione dal resort, si parte direttamente dalla riva per esplorare un mondo sommerso fatto di coralli dai colori sgargianti, anemoni fluttuanti e gorgonie.

Ogni immersione è un incontro con la vita marina: squali balena, tartarughe e baby shark nuotano in queste acque, testimoni silenziosi della bellezza e della fragilità dell’ecosistema maldiviano.

L’isola si trasforma anche in una palestra a cielo aperto, ideale per praticare ogni tipo di attività: dal beach volley, al ping-pong, allo yoga con il respiro che segue il ritmo delle onde.

Per chi desidera spingersi oltre, ci sono le immersioni guidate per tutti i livelli, sport nautici motorizzati, lezioni di windsurf ed uscite in barca. Da non perdere l’escursione all’Isola dei Pescatori. Qui il tempo scorre lento, scandito dal lavoro delle reti, dai racconti degli abitanti e dai profumi della cucina locale.

Spa e alta gastronomia

Il viaggio prosegue a tavola dove ogni piatto racconta una storia di tradizioni e sapori autentici. Dalla cucina maldiviana alle influenze globali, ogni assaggio è un invito a esplorare il mondo attraverso i sapori.

I menù proposti dai ristoranti del SeaClub Style Diamonds Athuruga sono esperienze di gusto con una gastronomia internazionale, impreziosita dagli aromi locali. Da dicembre a maggio, uno chef dell'associazione “Jeunes Restaurateurs d’Europe” arricchisce ulteriormente l’offerta, portando l’eccellenza gastronomica direttamente in questo angolo di paradiso.

I sapori maldiviani si fondono con esperienze indimenticabili, come una cena sulla spiaggia o nel raffinato ristorante Thari Over Water, riservato agli ospiti delle Water Villas.

La vacanza non si ferma qui. La SPA del resort è un luogo dove il tempo sembra rallentare e il benessere prende forma attraverso rituali millenari. I trattamenti, ispirati alle tradizioni indiane e alle tecniche asiatiche, utilizzano ingredienti naturali come miele, cocco, papaya e caffè. Il massaggio ayurvedico, con oli profumati e movimenti armoniosi, dissolve le tensioni e ristora corpo e mente.

Il resort, infine, riserva attenzioni speciali sia alle famiglie, con riduzioni per bambini dai 2 ai 12 anni, sia alle coppie in luna di miele, che possono usufruire della Promo Sposi: un soggiorno esclusivo arricchito da una bottiglia di spumante in camera e una cena romantica in riva all’oceano.

Viaggiare significa scrivere la propria storia. I paesaggi, gli incontri e i momenti vissuti alle Maldive creano un racconto unico, ogni volta nuovo e irripetibile.