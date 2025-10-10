Amonti Chalets e il ristorante Johanns: un’oasi di lusso sostenibile nel cuore della Valle Aurina
La chef Tina Marcelli alla guida di un ristorante ecosostenibile basato sul rispetto degli animali mentre le 23 strutture a 5 stelle sono immerse in un paesaggio da fiaba
Nel cuore più remoto e suggestivo dell’Alto Adige, incastonata nella quiete della Valle Aurina e circondata dalle maestose cime che si stagliano oltre il Picco Palù, sorge una nuova gemma dell’ospitalità alpina: Amonti Chalets.
Inaugurato il 15 maggio 2025, questo raffinato resort diffuso a cinque stelle si trova a Molini di Tures, luogo dal fascino discreto e autentico, fuori dai circuiti turistici più battuti, ma ricco di storia e natura incontaminata.
Dietro questo ambizioso progetto, l’esperienza pluridecennale della famiglia Steger, già artefice del successo dell’Amonti & Lunaris Wellnessresort, a Cadipietra. La nuova struttura ricettiva si sviluppa armoniosamente ai margini di un bosco secolare, fondendosi con il paesaggio attraverso architetture in legno di quercia locale, curate dall’architetto Andreas Gruber e dall’interior designer Bernd Gruber. Il risultato è un’oasi di privacy e benessere, che declina l’idea di lusso attraverso l’autenticità, la sostenibilità e l’eleganza naturale dei materiali. Le 23 unità abitative sono pensate per offrire una dimensione esclusiva e intima, che si adatta tanto alle esigenze della coppia quanto a quelle della famiglia. Dalla romantica Amonti Suite allo Chalet Casa sull’Albero con vista spettacolare, fino alle prestigiose Pool e Premium Villa distribuite su due piani, ogni spazio è un piccolo mondo a sé: caminetti a vista, cucine attrezzate, spa private con sauna e whirlpool, terrazze panoramiche.
“Il progetto nasce dal desiderio di proporre un’ospitalità nuova per la valle, dove ogni cliente possa sentirsi parte di un ecosistema esclusivo ma autentico, e soprattutto libero – spiega Michael Malsiner, direttore della struttura – Abbiamo voluto coinvolgere artigiani e fornitori locali, dai materiali alla costruzione, mantenendo uno stile sobrio con forti richiami alla tradizione. Ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare il territorio”.
Fiore all’occhiello del relax è la Sspa House, un tempio del benessere distribuito su tre livelli: piscina interna ed esterna panoramica, area saune e bagno turco, trattamenti rigeneranti con cosmetici naturali certificati bio (QMS e Team Dr Joseph). Il terzo piano, dedicato esclusivamente agli adulti, si affianca a spazi adatti a famiglie, rendendo la struttura perfetta per ogni tipo di soggiorno.
Oltre al comfort, Amonti Chalets offre agli ospiti esperienze autentiche grazie alla collaborazione con produttori e guide locali. Dal trekking alle cascate del Rio Riva, dal sentiero che porta alla chiesa di Casere fino al lago di Neves e a Castel Tures, l’Alto Adige regala emozioni a ogni passo. Durante la stagione invernale è attivo un servizio di navetta diretto verso le piste della Valle Aurina e di Plan de Corones. Ogni attività può essere personalizzata: “Organizziamo itinerari su misura per gli ospiti – aggiunge Malsiner – dalle degustazioni di formaggi grigi e speck locali alle esperienze culturali nei piccoli borghi. L’accoglienza qui è sartoriale”.
Una delle punte di diamante di Amonti Chalets è la sua proposta gastronomica, racchiusa nel ristorante Johanns fine dining, guidato dalla visione e dall’estro della chef tina marcelli. Originaria della stessa Valle Aurina, Tina è tornata a casa dopo anni trascorsi tra Austria e Germania, culminati con la conquista della Stella Verde Michelin nel 2024 presso il Feuerstein Nature Family Resort, in val di Fleres nei pressi di Vipiteno. Con lei è arrivata in Valle Aurina una filosofia culinaria fondata su microstagionalità, chilometro zero e rispetto per gli animali.
“Sono davvero molto felice di questo cambiamento perché ora i miei produttori di fiducia sono tutti vicini, ormai amici più che fornitori – racconta Tina a Quotidiano Nazionale – Abbiamo allevamenti etici, contadini biologici, polli di un’amica austriaca al confine, speck fatto dai miei maiali rigorosamente dopo almeno un anno di vita. L’animale deve essere libero, mangiare verdure e siero di latte, senza stress né elementi chimici. Per me è fondamentale il rispetto nei confronti della natura e del territorio”.
Nel menù sono previsti due percorsi principali: “Cucina di casa”, che prevede quattro portate differenti ogni sera, e “About TM”, un viaggio gastronomico da cinque o sette portate. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, c’è lo Chef’s table: cinque posti nel cuore della cucina, dove i commensali assistono alla creazione dei piatti e degustano anche conserve o speck affumicati in loco. Johanns è un ristorante sostenibile in ogni dettaglio: compostaggio dei rifiuti, energia da cippato e fotovoltaico, tovagliato realizzato con tessuti riciclati. Il benessere del team è prioritario: due giorni di riposo settimanale, trasporti facilitati, colonnine elettriche. “Per me il ristorante non è solo un luogo di lavoro – sottolinea la chef – ma una casa in cui ognuno dà il meglio di sé con gioia”.
Il design della sala è in perfetta sintonia con l’atmosfera del resort: tavoli rotondi, luci soffuse, legno locale, velluti nelle sfumature del grigio tortora e beige. Una vera immersione sensoriale che si apre sulla valle. Da settembre a dicembre il ristorante è anche palcoscenico di “Johanns & friends”, un ciclo di cene a quattro mani che celebra la collaborazione tra colleghi. “Queste serate nascono dal piacere di cucinare insieme ad amici veri, Chef che stimo profondamente. Ogni cena è un racconto, un dialogo tra cucine, una festa” afferma Tina. Il 18 settembre la rassegna ha preso avvio con Hans Häge (1 stella Michelin, Germania), in una fusione italo-tedesca di otto portate con pairing di Hannes Daverda. Il 9 ottobre è stata la volta di Alessandro Bellingeri (Osteria Acquarol), tradizioni altoatesine e interpretazioni contemporanee. Il 6 novembre arriva in Alto Adige Pasquale Tozzi (La Farmacia, Chiari), con piatti che valorizzano antiche tecniche e produttori locali, incluso un panettone innovativo. Infine a dicembre ci sarà il gran finale con celebri chef da Monaco di Baviera.
In un mondo sempre più frenetico, AMONTI Chalets rappresenta una promessa mantenuta di quiete, bellezza, gusto e rispetto. Una realtà dove il lusso si misura in silenzi, in profumi di bosco, in gesti sinceri. E dove ogni soggiorno si trasforma in un ritorno all’essenziale
Info: www.amontichalet.com