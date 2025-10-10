Amonti Chalets e il ristorante Johanns: un’oasi di lusso sostenibile nel cuore della Valle Aurina

Nel cuore più remoto e suggestivo dell’Alto Adige, incastonata nella quiete della Valle Aurina e circondata dalle maestose cime che si stagliano oltre il Picco Palù, sorge una nuova gemma dell’ospitalità alpina: Amonti Chalets.

Inaugurato il 15 maggio 2025, questo raffinato resort diffuso a cinque stelle si trova a Molini di Tures, luogo dal fascino discreto e autentico, fuori dai circuiti turistici più battuti, ma ricco di storia e natura incontaminata.

AMONTI Chalets Club House

Dietro questo ambizioso progetto, l’esperienza pluridecennale della famiglia Steger, già artefice del successo dell’Amonti & Lunaris Wellnessresort, a Cadipietra. La nuova struttura ricettiva si sviluppa armoniosamente ai margini di un bosco secolare, fondendosi con il paesaggio attraverso architetture in legno di quercia locale, curate dall’architetto Andreas Gruber e dall’interior designer Bernd Gruber. Il risultato è un’oasi di privacy e benessere, che declina l’idea di lusso attraverso l’autenticità, la sostenibilità e l’eleganza naturale dei materiali. Le 23 unità abitative sono pensate per offrire una dimensione esclusiva e intima, che si adatta tanto alle esigenze della coppia quanto a quelle della famiglia. Dalla romantica Amonti Suite allo Chalet Casa sull’Albero con vista spettacolare, fino alle prestigiose Pool e Premium Villa distribuite su due piani, ogni spazio è un piccolo mondo a sé: caminetti a vista, cucine attrezzate, spa private con sauna e whirlpool, terrazze panoramiche.

L'intero gruppo degli AMONTI Chalets

“Il progetto nasce dal desiderio di proporre un’ospitalità nuova per la valle, dove ogni cliente possa sentirsi parte di un ecosistema esclusivo ma autentico, e soprattutto libero – spiega Michael Malsiner, direttore della struttura – Abbiamo voluto coinvolgere artigiani e fornitori locali, dai materiali alla costruzione, mantenendo uno stile sobrio con forti richiami alla tradizione. Ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare il territorio”.

Fiore all’occhiello del relax è la Sspa House, un tempio del benessere distribuito su tre livelli: piscina interna ed esterna panoramica, area saune e bagno turco, trattamenti rigeneranti con cosmetici naturali certificati bio (QMS e Team Dr Joseph). Il terzo piano, dedicato esclusivamente agli adulti, si affianca a spazi adatti a famiglie, rendendo la struttura perfetta per ogni tipo di soggiorno.

Numerose le saune presenti

Oltre al comfort, Amonti Chalets offre agli ospiti esperienze autentiche grazie alla collaborazione con produttori e guide locali. Dal trekking alle cascate del Rio Riva, dal sentiero che porta alla chiesa di Casere fino al lago di Neves e a Castel Tures, l’Alto Adige regala emozioni a ogni passo. Durante la stagione invernale è attivo un servizio di navetta diretto verso le piste della Valle Aurina e di Plan de Corones. Ogni attività può essere personalizzata: “Organizziamo itinerari su misura per gli ospiti – aggiunge Malsiner – dalle degustazioni di formaggi grigi e speck locali alle esperienze culturali nei piccoli borghi. L’accoglienza qui è sartoriale”.

Una delle punte di diamante di Amonti Chalets è la sua proposta gastronomica, racchiusa nel ristorante Johanns fine dining, guidato dalla visione e dall’estro della chef tina marcelli. Originaria della stessa Valle Aurina, Tina è tornata a casa dopo anni trascorsi tra Austria e Germania, culminati con la conquista della Stella Verde Michelin nel 2024 presso il Feuerstein Nature Family Resort, in val di Fleres nei pressi di Vipiteno. Con lei è arrivata in Valle Aurina una filosofia culinaria fondata su microstagionalità, chilometro zero e rispetto per gli animali.

L'interior design del ristorante JOHANNS

“Sono davvero molto felice di questo cambiamento perché ora i miei produttori di fiducia sono tutti vicini, ormai amici più che fornitori – racconta Tina a Quotidiano Nazionale – Abbiamo allevamenti etici, contadini biologici, polli di un’amica austriaca al confine, speck fatto dai miei maiali rigorosamente dopo almeno un anno di vita. L’animale deve essere libero, mangiare verdure e siero di latte, senza stress né elementi chimici. Per me è fondamentale il rispetto nei confronti della natura e del territorio”.

La Chef Tina Marcelli - Crediti Hannes Niederkofler

Nel menù sono previsti due percorsi principali: “Cucina di casa”, che prevede quattro portate differenti ogni sera, e “About TM”, un viaggio gastronomico da cinque o sette portate. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, c’è lo Chef’s table: cinque posti nel cuore della cucina, dove i commensali assistono alla creazione dei piatti e degustano anche conserve o speck affumicati in loco. Johanns è un ristorante sostenibile in ogni dettaglio: compostaggio dei rifiuti, energia da cippato e fotovoltaico, tovagliato realizzato con tessuti riciclati. Il benessere del team è prioritario: due giorni di riposo settimanale, trasporti facilitati, colonnine elettriche. “Per me il ristorante non è solo un luogo di lavoro – sottolinea la chef – ma una casa in cui ognuno dà il meglio di sé con gioia”.

L'apprezzato risotto alle erbe

Il design della sala è in perfetta sintonia con l’atmosfera del resort: tavoli rotondi, luci soffuse, legno locale, velluti nelle sfumature del grigio tortora e beige. Una vera immersione sensoriale che si apre sulla valle. Da settembre a dicembre il ristorante è anche palcoscenico di “Johanns & friends”, un ciclo di cene a quattro mani che celebra la collaborazione tra colleghi. “Queste serate nascono dal piacere di cucinare insieme ad amici veri, Chef che stimo profondamente. Ogni cena è un racconto, un dialogo tra cucine, una festa” afferma Tina. Il 18 settembre la rassegna ha preso avvio con Hans Häge (1 stella Michelin, Germania), in una fusione italo-tedesca di otto portate con pairing di Hannes Daverda. Il 9 ottobre è stata la volta di Alessandro Bellingeri (Osteria Acquarol), tradizioni altoatesine e interpretazioni contemporanee. Il 6 novembre arriva in Alto Adige Pasquale Tozzi (La Farmacia, Chiari), con piatti che valorizzano antiche tecniche e produttori locali, incluso un panettone innovativo. Infine a dicembre ci sarà il gran finale con celebri chef da Monaco di Baviera.

Il manager Michael Malsiner con Mirela Pauk - Crediti Andergassen

In un mondo sempre più frenetico, AMONTI Chalets rappresenta una promessa mantenuta di quiete, bellezza, gusto e rispetto. Una realtà dove il lusso si misura in silenzi, in profumi di bosco, in gesti sinceri. E dove ogni soggiorno si trasforma in un ritorno all’essenziale

Info: www.amontichalet.com