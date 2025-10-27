Alto Garda: l'esclusività del Lido Palace e l'ingegno sospeso tra le limonaie

C'è un punto preciso in cui il Mediterraneo si dissolve e le Alpi prendono il sopravvento. È il Garda Trentino, un territorio denso di energia dove il lago si stringe sovrastato da pareti di roccia.

Qui, l'acqua assume tonalità blu zaffiro e il vento diventa una presenza costante, quasi un'architettura. L'autunno sonnacchioso e lento che avvolge Riva del Garda è il momento perfetto per cogliere la sua doppia anima, quella che spogliandosi della frenesia estiva mostra il suo carattere più autentico.

Vista sul Garda dall'albergo

La stagione autunnale invita ad altre scoperte: non solo Riva come la mecca della vela europea, ma anche una cittadina in cui godere del piacere di una visita alla struttura ‘rigorosa’ del centro storico, l'eleganza della Rocca o perdersi tra i sapori intensi. L’Autumn Festival (dal 10 al 23 ottobre 2025) è l’omaggio all’autunno e le sue eccellenze voluto da Lido Palace per raccontare il gusto del territorio in tre serate e un solo viaggio.

Lido Palace, lusso e benessere

Per chi cerca il lusso assoluto e un rifugio rigenerante, la scelta non può che ricadere sul Lido Palace, la destinazione cinque stelle lusso, nota per la combinazione di un'architettura storica con un design contemporaneo. L'edificio originale, un palazzo in stile Liberty affacciato sul lago, fu costruito nel 1899. Storicamente, fu il ritiro per la famiglia imperiale asburgica e un punto d'incontro per l'alta borghesia e intellettuali, ospitando figure come Thomas e Heinrich Mann, Franz Kafka e membri dell'aristocrazia europea.

Il Lido Palace

Nel 2010, un restauro conservativo guidato dall'architetto Alberto Cecchetto ha ridefinito la struttura. L'intervento ha integrato elementi moderni nel palazzo neoclassico, tra cui un ingresso a cubo di vetro e una sopraelevazione interamente vetrata, in un continuum con il parco storico di 12.500 mq, che assicura privacy e riservatezza. All'interno del parco, una nuova copertura in corten ospita la piscina e l'area wellness. Le 70 camere originarie sono state riconfigurate in 42 suites, e 8 executive suites.

L'offerta gastronomica è diretta dall'executive chef Stefano Rossi e si articola in due ristoranti principali situati in una struttura che si estende dal parco verso il lago. Lido Bar Bistrot propone un menu di respiro internazionale, mentre Zefiro, il ristorante fine dining con soli nove tavoli è più intimo, immerso nel parco e affacciato sul lago si focalizza su una cucina di montagna radicata nel territorio. Uno scrigno per veri intenditori è la Wine Library che custodisce una collezione di etichette preziose, tutte da scoprire nel privilegio di una degustazione privata.

Il vero lusso rimane la CENTO11 Spa. Un rifugio per rallentare, ritrovare nuovi equilibri e liberare la mente. Uno spazio dove basta un’ora per rinascere. Dopo una breve pausa autunnale (la chiusura è prevista per il 9 novembre), Lido Palace riapre le sue porte alla magia del Natale il 5 dicembre (fino al 13 gennaio 2026) con un regno di meraviglia e una serie di esperienze tailor-made per momenti indimenticabili.

La zona benessere con la piscina

Limone sul Garda come Positano: suggestioni mediterranee

Poco più a sud, sulla sponda bresciana ormai in territorio Lombardo, aggrappato scenograficamente alla roccia sorge Limone sul Garda. Questo borgo che ricorda per i colori e il contesto la bellissima Costiera Amalfitana, deve il suo nome e la sua fama alle limonaie, le caratteristiche serre a pilastri costruite per proteggere gli agrumi, che qui trovano l'habitat più settentrionale del mondo.

Visitare la Limonaia del Castèl significa fare un tuffo in una storia di agricoltura eroica. L’amministrazione comunale, con l’intento di valorizzare questo patrimonio, la acquistò nel 1995 ristrutturandola e rimettendola in uso, con la piantumazione di oltre un centinaio di agrumi, il ripristino dei terrazzamenti e dell’impianto irriguo, la sistemazione dei depositi degli attrezzi, divenuti anche percorso didattico.

La limonaia del Castèl a Limone sul Garda

Pedalare o camminare tra cielo e lago

Ed è proprio da Limone che si snoda una delle opere di ingegneria più spettacolari d'Europa: la Ciclovia Sospesa. Il celebre percorso a sbalzo, che si estende per circa 2,5 chilometri dalla località C apo Reamol, regala l'emozione unica di pedalare o camminare letteralmente sospesi a 50 metri sopra le acque del lago, agganciati alla parete rocciosa, in un contesto scenografico decisamente suggestivo. È un'esperienza che toglie il fiato, sintesi perfetta di un territorio che sa essere, al tempo stesso, dolce, selvaggio e incredibilmente ingegneristico.

Il Garda Trentino è anche il punto di partenza per escursioni: imperdibile è il Sentiero del Ponale, una spettacolare vecchia strada scavata nella roccia che sale a picco sul lago offrendo panorami mozzafiato, e una visita alla vicina Grotta Cascata del Varone, nel comune di Tenno, presso la località le Foci, una vera e propria rarità geologica. Distante solo 3 km da Riva del Garda, è un parco grotta dove l'acqua ha scolpito per millenni un'impressionante forra naturale.

Cantina Toblino e la Valle dei Laghi

Incastonata tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, la Valle dei Laghi è un paesaggio raro, scolpito dai venti e protetto dalle montagne. Qui sorge Cantina Toblino, cooperativa di viticoltori dal 1960, un presidio del territorio la cui missione è dare voce a un microclima straordinario attraverso il suo vitigno più rappresentativo: la Nosiola. Autoctono di complessa gestione, l’unico a bacca bianca del Trentino, trova proprio in questa valle, sui terreni calcarei e ben ventilati, la sua culla d'elezione.

Cantina Toblino ne custodisce l'eredità interpretandola nella sua duplice essenza. In purezza come vino secco, ottenendo un bianco fresco, fragrante e delicato, con le sue tipiche note di nocciola (da cui il nome) nelle sue diverse etichette: 'Largiller Nosiola Vigneti delle Dolomiti Igt', 'L’Ora Nosiola Vigneti delle Dolomiti Igt'.

Vigneti di Nosiola (foto Pio Geminiani)

È proprio nel tempo e nell'attesa del 'Vino Santo Trentino Doc' che la Nosiola svela la sua vera magia. Dalla selezione dei migliori grappoli e da un lunghissimo e paziente appassimento sulle "arèle" (graticci), favorito dalla costante 'Ora del Garda', nasce tesoro più prezioso. Un nettare complesso e vellutato, che racchiude la storia e la tradizione della Valle dei Laghi.