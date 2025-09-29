29 settembre: luoghi e feste per San Michele in giro per l’Italia

Protettore del passaggio di stagione, il 29 settembre si celebra San Michele Arcangelo, l’angelo guerriero. Il giorno di San Michele un tempo segnava la fine dell’estate e l’apertura simbolica dell’autunno, ereditando un ruolo che in epoca romana era legato a divinità dei raccolti e dei passaggi ciclici, poi trasposto nel calendario cristiano.

La data, vicina all’equinozio d’autunno, segnava un tempo di trasformazione e cambiamenti. Insieme alla fine della bella stagione, era il tempo di chiusura dei lavori agricoli e del pagamento dei contratti. Dai pascoli più alti, i pastori facevano ritorno a casa: il giorno di San Michele, tradizionale inizio della transumanza, divenne appuntamento e occasione per fiere del bestiame e feste popolari, trasformandosi nel simbolo dell’inizio della stagione autunnale.

Dalla Romagna alla Toscana, dal Lazio al Piemonte, fiere e feste dedicate al patrono ancora oggi diventano parte della memoria collettiva, con eventi che raccontano l’identità dei territori.

San Michele e la transumanza

Nelle valli alpine del Trentino e dell’Alto Adige il giorno di San Michele coincideva con le desmontegade, le spettacolari sfilate delle mandrie di fine estate: ornate a festa, che ancora oggi richiamano visitatori e mantengono vivo il valore simbolico del passaggio dall’estate all’autunno.

In Campania, Abruzzo e in Molise, le grandi vie erbose della transumanza, come il Tratturo Magno che collegava L’Aquila a Foggia, diventavano le arterie percorse da migliaia di capi ogni anno diretti verso il Tavoliere delle Puglie. Proprio in Puglia il culto di San Michele si intrecciava con la storia del santuario di Monte Sant’Angelo, oggi patrimonio Unesco, meta di pellegrinaggi e punto di riferimento spirituale per pastori e viandanti.

Ferrara

Per la prima volta nel 2025 anche Ferrara celebrerà San Michele con un evento dedicato. Nasce la Sagra di San Michele, in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre: tre giorni di festa che animeranno la città con buona cucina, spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere residenti e visitatori. Un appuntamento nuovo che si inserisce nella tradizione delle fiere patronali italiane e che arricchisce il calendario delle celebrazioni dedicate all’arcangelo.

Bagnacavallo

La Festa di San Michele a Bagnacavallo, provincia di Ravenna, è uno degli appuntamenti più antichi e sentiti della Romagna. Attestata già dal Medioevo, oggi si è trasformata in un evento culturale che anima il centro storico con mostre d’arte, concerti, spettacoli, mercati e proposte gastronomiche. Solo nel giorno dedicato al patrono, 29 settembre, è possibile il celebre Dolce di San Michele, la cui ricetta ancora oggi resta segreta.

Castelnovo ne’ Monti

Sull’Appennino reggiano, San Michele è protagonista di una tradizione plurisecolare. Dal 27 al 29 settembre 2025 si terrà la 553° edizione della Fiera di San Michele, evento che affonda le radici nel Medioevo come mercato agricolo e del bestiame. Oggi l’appuntamento unisce esposizioni, spettacoli e momenti religiosi. Un’occasione che rinnova il legame tra il santo guerriero e la montagna.

Lucca

Nella città toscana la festa di San Michele Arcangelo coincide con la Fiera del Bestiame al Foro Boario, a conclusione del settembre lucchese, un mese di celebrazioni e festa che da secoli caratterizza la vita della comunità. Il 29 settembre si tengono le messe solenni dedicate al patrono della chiesa di San Michele in Foro, accompagnate da appuntamenti in piazza e concerti.

Aprilia

Ad Aprilia, in provincia di Latina, la Fiera di San Michele Arcangelo è prevista dal 27 al 29 settembre 2025. La città celebra il suo patrono con tre giorni di eventi, iniziative culturali, spettacoli e mercati. Si tratta di una delle fiere più longeve del Lazio, capace di raccontare una tradizione antichissima.

Monte Sant’Angelo

Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo

Il santuario di Monte Sant’Angelo sul Gargano è il più importante luogo di culto dedicato a San Michele Arcangelo in Italia e tra i principali al mondo. Meta di pellegrinaggi fin dal V secolo, custodisce la grotta in cui, secondo la tradizione, l’arcangelo apparve più volte. Dichiarato Patrimonio Unesco, il santuario rappresentava un punto di passaggio per i pastori che percorrevano i tratturi della transumanza diretti al Tavoliere.

Vasto

Sono già accese le luminarie che a Vasto attendono la festa per il santo patrono. Per la giornata dedicata a San Michele sono previsti tanti eventi, in un fitto calendario da venerdì 26 settembre fino a martedì 30, fra appuntamenti dedicati ai più piccoli, musica e spettacoli teatrali.

Sermoneta e Strangolagalli in Lazio

Nel Lazio il culto di San Michele è ancora oggi molto vivo. A Sermoneta, in provincia di Latina, il 29 settembre si tiene la Secolare Fiera di San Michele, un evento che unisce tradizione religiosa e appuntamenti culturali con mostre, spettacoli e mercati, richiamando visitatori da tutta la regione. Anche a Strangolagalli, in provincia di Frosinone, San Michele è patrono del paese e viene celebrato con una festa che coinvolge l’intera comunità, tra celebrazioni liturgiche, processioni e incontri.

Cuneo

San Michele Arcangelo è patrono della città di Cuneo e il 29 settembre viene celebrato con solenni liturgie e iniziative che coinvolgono la comunità locale. La ricorrenza conferma la centralità del culto micaelico nel Piemonte, dove numerose chiese e cappelle sono dedicate al santo.

Sacra di San Michele a Torino

La Sacra di San Michele, in Val di Susa, è uno dei complessi monastici più suggestivi d’Europa. Edificata a partire dal X secolo, sorge su uno sperone di roccia che domina la valle ed è da secoli una delle tappe fondamentali dei cammini micaelici che collegano Mont Saint-Michel in Normandia con Monte Sant’Angelo in Puglia. Ancora oggi rappresenta un luogo di pellegrinaggio e un simbolo identitario per il Piemonte.