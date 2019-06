IL PERCORSO IN BICI DEL CERCHIO DI ORBETELLO



UN ITINERARIO TRA NATURA, RELAX E STORIA

Ilè unche abbraccia la laguna di Levante toscana per circa 25 km da fare in bici in relax (non è un itinerario impegnativo). Si parte e si arriva da Orbetello, nella sottilediche si protende in mezzo allae si pedala attraversando il Tombolo della Feniglia, Terrarossa e il promontorio di, fino ad arrivare al museo archeologico della antica città di Cosa. Il percorso è semplice e adatto anche ai ciclisti meno esperti.Il Cerchio di Orbetello è un percorso ciclabile che non presenta particolari difficoltà: proprio per questo è indicato – soprattutto il primo tratto privo di salite che arriva fino al promontorio – anche, per una passeggiata in totale relax.Si parte da Orbetello in direzione di Porto Santo Stefano sulla ciclabile che divide le lagune di Ponente e Levante. Una volta raggiunta la località di Terrarossa si gira verso Porto Ercole e da qui si pedala finoDa questo punto si inizia a scendere verso la laguna e si arriva al promontorio di Ansedonia che ospita il. L’ultimo tratto è quello della cosiddetta Via di Cameretta che riconduce i bikers all’arrivo di Orbetello.Il percorso attraversato dal Cerchio di Ortobello è un mix di natura, relax e storia, un itinerario facilmente pedalabile anche con una normale, che offre molti spunti diversi.Il tombolo di Feniglia ad esempio, è unpercorribile solo a piedi e in bici, ricco di vegetazione e postazione ideale per gli amanti del birdwatching, con moltissime specie rare che si possono osservare da vicino.Interessante anche la– il canale regolatore del flusso delle acque tra mare e laguna – che si sorpassa in bici prima di arrivare al promontorio di Ansedonia su cui svetta l’importante Museo Archeologico Nazionale di Cosa.Il sito ospitae regala una splendida vista su tutto l’Argentario e l’Isola del Giglio.