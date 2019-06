© Riproduzione riservata

La città con il costo della vita più alto del mondo non è New York, e nemmeno Londra o Tokyo o Parigi: è Ashgabat, in Turkmenistan. È quanto emerge dal report 'Cost of Living' stilato da ECA International, una società di consulenza cheper i dipendenti inviati dalle aziende a lavorare all'estero. Ma le indicazioni che se ne traggono possono rivelarsi utili anche per visitatori e turisti che stanno progettando un periodo di permanenza più o meno lungo in un altro paese.Il paniere della ricerca include una vasta gamma di prodotti alimentari, servizi, attività per il benessere e l'intrattenimento, eccetera, andando a formareche una persona si trova ad affrontare nella vita quotidiana.Non è certo una sorpresa chegravitino stabilmente nelle posizioni alte della classifica: Zurigo è seconda, Ginevra terza, Basilea quinta e Berna sesta. Sorprende piuttosto che, la capitale del Turkmenistan che nel 2018 risultava addirittura 111a: il costo della vita nel paese è schizzato alle stelle a causa dell'inflazione e del mercato nero per il cambio della valuta, che ha causato aumenti enormi sui beni di importazione.Stabili dal 2018 a quest'ultimo report, mentre Hong Kong ritorna nella top 10 dopo averla lasciata per un anno e Tel Aviv fa la sua prima apparizione fra le città più costose del mondo.Interessanti anche altre conclusioni dello studio . La debolezza dell'euro nell'ultimo anno ha fatto scendere il costo della vita: nelle prime cento ne sono presenti 19, mentre 11 sono scivolate sotto questa soglia.Viceversa, il rafforzamento del dollaro ha fatto salire, portando il totale degli Stati Uniti a 25. La più cara, prevedibilmente, è New York (e nello specifico l'area di Manhattan) in posizione 21.La Cina ha ben 14 città nelle prime 50. Mosca scivola fuori dalla top 100. Caracas, che l'anno scorso era prima in classifica, precipita in posizione 238, mentre quest'annodel mondo è Teheran.1. Ashgabat, Turkmenistan2. Zurigo, Svizzera3. Ginevra, Svizzera4. Hong Kong, Cina5. Basilea, Svizzera6. Berna, Svizzera7. Tokyo, Giappone8. Seul, Corea del Sud9. Tel Aviv, Israele10. Shanghai, Cina