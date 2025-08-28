Pompei oltre gli scavi: arte, gastronomia, eventi e una splendida vista sul Vesuvio

Un cocktail d’autore, i rintocchi del campanile, il fascino eterno degli scavi. Sullo sfondo il Vesuvio domina la scena e conquista lo sguardo (e il cuore). Siamo sulla terrazza dell’HABITA79 Pompeii MGallery Collection, hotel di design a pochi passi dall’area archeologica, ospitato in un elegante edificio dei primi del Novecento nel cuore di Pompei. Storicamente appartenuto alla Curia, il palazzo era stato originariamente pensato per accogliere i fedeli in pellegrinaggio al Santuario mariano. Il recupero della struttura, curato da un team di architetti tra cui Giuliano dell’Uva e Gianluca Marangi, si è ispirato all’idea di una “casa per un viaggiatore del Grand Tour contemporaneo”.

Il risultato è evidente: nelle 79 camere si respira un’eleganza sobria e raffinata, frutto dell’incontro tra design moderno e atmosfere delle antiche domus pompeiane. Gli interni ricordano un museo domestico, con i vasi di Giustiniani del XVIII secolo, copie fedeli di quelli rinvenuti negli scavi, esposti su poggi dedicati. Alti basamenti bianchi valorizzano una collezione di ceramiche in terracotta smaltata blu, realizzata appositamente per l’hotel. Nei corridoi e nelle camere prende vita una mostra fotografica che racconta i siti archeologici curata da Luciano Bobba e Vittorio Guida.

Alle pareti, le opere di Luciano Romano dedicate all’archeologia rimandano a ciò che attende fuori dall’hotel, mentre negli spazi comuni luminosi spiccano pezzi di design firmati Gio Ponti e Tom Dixon. I terrazzi si affacciano su un incantevole giardino interno; un altro tocco di bellezza.

Nel cuore della città

L’hotel si trova in via Roma accanto al santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, uno dei santuari mariani elevato a basilica pontificia maggiore, tra i più visitati d’Italia, e a pochi minuti a piedi dagli scavi archeologici. Nonostante la zona a traffico limitato, raggiungere la struttura è semplice: si lasciano i bagagli e poi l’auto al parcheggio convenzionato poco distante, sempre accessibile.

Tra i fiori all'occhiello dell'hotel, l’accoglienza calorosa e professionale, e indubbiamente la proposta gastronomica, a partire dalla colazione con le sfogliatelle ricce sempre fresche, croccanti, morbide e irresistibili, e prosegue con i menù firmati dallo chef Roberto Lepre, che interpreta la tradizione campana con tocchi moderni. Il Circolo Osteria, guidato dal restaurant manager Antonio Mottola e dal pizzaiolo Antonino Sabatino, propone piatti che seguono la stagionalità delle materie e, siamo a meno di mezz’ora da Napoli, immancabile in carta la pizza, dalla classica margherita, alla marinara, alle ricette gourmet come la Pizza Costiera, accompagnata da vini selezionati e birre artigianali. La qualità degli ingredienti si sente ad ogni boccone.

Gli ambienti oscillano tra atmosfere anni Cinquanta e il verde del giardino interno, dove si può pranzare o cenare sotto il cielo o sotto i pergolati. L’anima dell’hotel non è però soltanto gastronomica o legata alla storia dell’edificio: la struttura è stata ripensata con una chiara vocazione green, grazie a sistemi di tri-generazione e geotermia che riducono consumi ed emissioni. In fase di certificazione Green Key, l’HABITA79 dispone anche di colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Relax dopo gli scavi

Saziata la sete di cultura tra arte, templi, domus e mosaici, l’Habita79 diventa rifugio ideale per rallentare il passo. Il Centro Benessere, moderno ed ecosostenibile, è un’oasi riservata dove l’accesso è sempre su prenotazione, così da garantire quiete e intimità. Qui il percorso si snoda tra la piscina con diversi idromassaggi, sauna, bagno turco e doccia emozionale, con aree relax curate nei minimi dettagli. A completare l’esperienza, la proposta firmata Nuxe SPA con massaggi e trattamenti estetici che trasformano la pausa in un vero rituale di rigenerazione.

Cocktail con vista

Al calar della sera la scena si sposta in terrazza. Il Cocktail Bar The Roof domina la città con una vista spettacolare sul Vesuvio da un lato e dall’altro lato sul grande campanile, alto 88 metri e sulla piazza dedicata a Bartolo Longo, fondatore del Santuario beatificato nel 1980 e in odor di santità. I drink preparati dal barman Ferdinando Longobardi hanno portato il locale nelle guide 2024 di Blue Blazer e MT Magazine tra i migliori 100 cocktail bar d’Italia. The Roof ha inoltre vinto la tappa campana di Baritalia by Bargiornale e si prepara a sfidare i migliori al gran finale di novembre 2025 a Courmayeur.

Longobardi è anche l’inventore del cocktail “Pompeii”, ideato in omaggio alla storia e alla cultura di questa straordinaria città, che ha vinto a fine marzo la tappa partenopea del “Mix Contest Italy Tour” by Rinaldi 1957. Tra le creazioni spicca “Gli Amanti”, signature drink ispirato al celebre metodo dei calchi in gesso che ha reso Pompei unica al mondo: un sorso che è insieme omaggio e provocazione artistica. Inoltre i cocktail sono accompagnati da piatti informali e creativi ideati dallo chef Lepre e dj set.

Una visita express

L’ingresso agli scavi è a due passi dall’hotel, ma partiamo da un presupposto: affrontare Pompei in un’unica visita è impossibile, il sito è vastissimo e molti ambienti vengono aperti a rotazione per manutenzione (trovate il bollettino dei cantieri qui). Per chi ha poco tempo, esistono biglietti express di due ore, pensati per offrire un assaggio del luogo. Permettono di ammirare le attrazioni principali tra domus affrescate, giardini, terme e botteghe, e ti lasciano la voglia di tornare per scoprire a tappe tutto ciò che non si è riusciti a vedere. Sul portale ufficiale www.pompeiisites.org si possono acquistare i biglietti e scaricare la mappa digitale, anche dalla reception dell’hotel è possibile prenotare ingressi saltafila e tour con guide locali.

Gli orari cambiano con le stagioni: dalle 9 alle 19 tra aprile e ottobre, dalle 8.30 alle 17.30 in inverno. All’interno delle mura si concentra il cuore della città antica, ma anche appena fuori si celano meraviglie come la Villa dei Misteri, le necropoli e le Terme Suburbane. Mentre i calchi di vittime dell’eruzione sono oggi visibili nel rinnovato Antiquarium, il museo archeologico di Pompei. Quest’anno, inoltre, dal 5 settembre al 4 ottobre, il sito si animerà con “Pompeii. Vox Feminae”, rassegna di passeggiate notturne e performance teatrali che consigliamo.

Oltre il parco archeologico

La fama degli scavi risale già al Settecento, quando i primi ritrovamenti alimentarono la passione per l’antico e fecero di Pompei una tappa obbligata del Grand Tour ottocentesco. Oggi il sito resta un’esperienza imprescindibile, ma la posizione dell’Habita79 consente anche rapide escursioni verso Napoli, la costiera amalfitana e sorrentina, o verso indirizzi meno noti come il lido dell’Hotel Sporting a Vico Equense, sospeso a picco sul mare e raggiungibile con un ascensore scavato nella roccia. Il Vesuvio sempre sullo sfondo.

E poi accanto alla Pompei storica c’è quella contemporanea, cresciuta intorno al Santuario del Rosario e oggi in fermento che vuol far saper al mondo che c’è una Pompei oltre gli scavi: fatta di eccellenze gastronomiche, di locali giovani, di turismo internazionale, di congressi, di festival, di street art, di musica e di cinema. A fine vacanza, Pompei lascia una certezza: sono le persone a dare vita ai luoghi, e qui questa verità si percepisce più che altrove. E lascia anche un invito, che suona come promessa: due giorni non bastano per scoprirla tutta, bisogna tornare.