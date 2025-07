Penisola Sorrentina, a Sant' Agnello la casa di nonna Etta (Lauro) è ora un hotel 5 stelle

Un luogo che non richiede presentazioni, la penisola sorrentina, diventata conosciuta grazie al cinema con Sophia Loren nel film “Pane, amore e…,” con la musica Torna a Surriento e Caruso. Qui si trova, esattamente, a picco sul mare nel comune di Sant'Agnello, l'hotel Mediterraneo, una chiave Michelin, certificazione Gsct per il turismo sostenibile diventata struttura alberghiera cinque stelle, trasformata dall'allora residenza privata di Antonietta Lauro,”nonna Etta”, sorella dell'armatore Achille, ora gestita dai nipoti, i fratelli Pietro e Francesco Monti.

Il Mediterraneo Bistrot e il Vesuvio Panoramic

L'hotel vanta una terrazza panoramica con affaccio sul golfo e quest'anno è stato aggiunta la terrazza Mediterraneo Italian Bistrot di fronte all’hotel sulla piazzetta Marinella con piatti classici nazionali realizzati con ingredienti di aziende produttrici italiane. Variegata la proposta culinaria, il Vesuvio Panoramic Restaurant – Ristorante Gourmet con l’executive Chef Giuseppe Saccone con cucina campana contemporanea, firmata dallo Chef de Cuisine Nicola Celentano, la terrazza Mediterraneo – bistrot dedicato alle specialità italiane tradizionali, guidato dallo chef de Cuisine Alessandro Bisconti, acqua pool lounge – grill bar con un forno a legna per la pizza a bordo piscina e lo Sky Bar – Rooftop Oyster & Champagne bar con intrattenimento musicale. La struttura presta attenzione alla sostenibilità, nel 2025 con l’introduzione di una nuova linea di cortesia in plastic free e realizzata con prodotti naturali al 100%, le bottiglie di acqua in alluminio sostituisco quelle in plastica. Da anni il Mediterraneo si impegna in un percorso verso la sostenibilità ed il miglioramento dei parametri ESG (Ambiente, Sociale, Governance) come i processi di riduzione dei rifiuti e delle emissioni e l’utilizzo di tecnologie meno impattanti.

La Luce di Sorrento

Si cerca di valorizzare il territorio sia nel menu che per la cosmetica. Nella spa, in antiche fondamenta in tufo, illuminata da luce naturale di giorno e da una volta stellata a fibra ottica di sera, sono state scelte due diverse linee di prodotti fra cui Luce di Sorrento, brand naturale del territorio a base di olio essenziale di limone sorrentino e olio extra vergine di oliva della penisola sorrentina e l'acqua di mare.

Mediterraneo charter

L'Hotel Mediterraneo offre l'opportunità di yacht privati Mediterraneo Charter: quest’anno, è stato inaugurato il Gozzo 35 di Apreamare, per scoprire luoghi quali i bagni della regina Giovanna, una piscina naturale dai colore verde- blue a forma di triangolo racchiusa da rocce e vegetazione. La leggenda narra che la regina di Napoli, Giovanna Ii d'Angiò, nel XV secolo incontrava i suoi amanti proprio nella piscina. Qui sorgono i resti della villa romana di Pollio Felice, in particolare sul lato orientale di sei stanze ci sono ancora tracce dello stucco che le ricopriva. Accanto Marina Grande, località turistica con una piccola spiaggia, era un villaggio dei pescatori dove si costruivano i piccolo gozzi sorrentini.

La Baia di Ieranto

La Baia di Ieranto, punta estrema della penisola sorrentina, area marina protetta di Punta Campanella, raggiungibile a piedi da un sentiero che parte dalla piazzetta di Nerano, è il luogo dove, secondo Plinio il Vecchio, Ulisse incontrò le Sirene. A Ieranto si concentra una grande varietà faunistica, terrestre e marina, oltre a flora spontanea in prevalenza arbusti sempreverdi. Lungo il sentiero della baia si sono le specie tipiche della macchia mediterranea come il mirto, il lentisco, la ginestra, la coronilla, la valeriana rossa e l'euforbia, nei luoghi, più umidi, invece l'acanto. Sono presenti anche esemplari di agave e specie aromatiche spontanee, utilizzate anche in cucina, come rosmarino, finocchio e cappero.

Sorrento e il Vallone dei Mulini

Sorrento è la città che ha dato i natali a Torquato Tasso a lui è stato dedicata la statua nella piazza che prende il suo nome del centro della città. La Cattedrale di Sorrento, dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, dei secoli X-XI e poi risistemata nel corso del XVI secolo in stile barocco, vanta tesori d'arte e conserva la fonte battesimale dove venne battezzato Torquato Tasso e molti bassorilievi di epoca trecentesca. Vicino a piazza Tasso si trova il Vallone dei Mulini, il cui nome deriva dalla presenza di un mulino utilizzato per la macinazione del grano, una profonda fenditura nella montagna formatosi in seguito ad una potente eruzione dei campi Flegrei. Le rovine, ricoperte di verde, sono ancora visibili.

L’Ovale sorrentino

Colori e profumi, nei giardini di Cataldo azienda agricola che sin dal 1800, che coltiva i suoi terreni agricoli detti Petrulo. Il fondatore Cataldo Esposito ha introdotto la tecnica dell'innesto dei limoni sugli aranci. Il terreno della zona è fertile grazie alla ceneri del Vesuvio. Il limone o meglio l'Ovale sorrentino chiamato anche “femminiello” vanta una buccia ricca di olio essenziale. Nel giardino non vengono usati prodotti chimici, i fertilizzati sono naturali come il caffè o il lupino. Tra i prodotti tipici il classico limoncello ma anche il nocino: la raccolta delle noci avviene una sola volta l'anno, la notte il 23 giugno in occasione della ricorrenza della natività di San Giovanni Battista. L' immagine di Sorrento in Italia e nel mondo viene in continuazione promossa grazie alla fondazione Sorrento, con sede a villa Fiorentino, con mostre, eventi ed iniziative culturali.