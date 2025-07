Convento Francescano, una nuova finestra sul Cilento autentico

Per secoli è stato un luogo di pellegrinaggio. Fondato nel 1333 per custodire una preziosa reliquia del Legno Santo portata da Gerusalemme, il convento divenne un importante centro di devozione: chi arrivava su questo poggio, a 600 metri nel verde del Cilento, poteva venerare la reliquia e godere dell’indulgenza plenaria.

Oggi il cuore antico e mistico del Convento Francescano di Cuccaro Vetere (Salerno) continua a battere grazie a una coppia di giovani imprenditori che lo ha fatto rivivere, trasformandolo in un boutique experience hotel che vuole essere il biglietto da visita di un territorio unico, non a caso entrato nel patrimonio Unesco.

La vista spettacolare sulla costa del Cilento

L’offerta è ricca: a pochi minuti ci sono gli scavi di Paestum e di Velia, un mare da urlo e le scogliere di Palinuro, borghi pittoreschi come Pisciotta, e poi montagne verdi dove fare trekking, paesini arroccati e una natura che spazia dall’olivo al castagno. L’idea dell’experience hotel nasce proprio dalla volontà di accompagnare chi arriva alla scoperta di questo territorio in gran parte sfuggito al turismo di massa.

Punto di partenza, la quiete di un convento smantellato da Napoleone e recuperato di recente dal Comune, che l’ha affidato in gestione grazie a un bando vinto da una giovane coppia che ha scelto di scappare dalla pazza folla di Milano per tentare di dare vita a un sogno, recuperando una parte delle proprie radici. Maria Chiara Faganel, 27 anni, e Alberto Carrato, 28, hanno lasciato CityLife per dare vita a questo progetto.

Alberto e Maria Chiara

Per Alberto, nato a Milano da padre cilentano, esperto in comunicazione in campo musicale e culturale e in turismo, è un ritorno profondamente personale al paese del nonno e del papà Dante. Maria Chiara, friulana, è una giovane manager che porta la sua esperienza nella consulenza su sostenibilità e responsabilità di impresa.

Il Convento Francescano

Ne è uscito il progetto di un hotel rurale raffinato ma autentico, con sette camere e una suite valorizzate da archi, mura in pietra o affrescate e soffitti di legno, tutte con vista sulle valli cilentane, con la piscina in pietra, l’area spa e l’orto francescano, mentre la chiesa sconsacrata è diventata uno spazio per ospitare eventi e convegni.

Il gusto a chilometro zero

E poi c’è l’Osteria del Convento, guidata da Patrizia, madre di Alberto, che propone ogni sera un menu degustazione diverso, ideato in base ai prodotti trovati la mattina: dai fiori di zucca dell'orto ripieni di ricotta di bufala e alici al tipico timballo con zitoni al ragù cilentano e melanzane, e poi bruschette, la pastiera e il pesce, o ancora le lagane e ceci.

Il timballo di ziti

Per chi ama abbinare i vini locali, Fiano e Falanghina sono i protagonisti in tavola. Nei mesi più caldi si cena sotto le stelle nel chiostro del convento, in inverno o in caso di maltempo il ristorante si trasferisce nella suggestiva Cappella del Legno Santo, ancora ricca di affreschi secolari e spiritualità.

Il Convento Francescano

Cosa fare

Per gli ospiti Patrizia guida anche i workshop di cucina cilentana con la preparazione di piatti come la pasta fatta a mano, la pizza o le melanzane imbottite.

La costa

Fra le proposte, trekking nei luoghi inesplorati del Parco Nazionale del Cilento, tra panorami mozzafiato e natura incontaminata; degustazioni di vini locali e visite alle cantine del territorio, serate astronomiche, sfruttando il cielo limpido del Cilento, e poi tour in barca privati lungo la costa, tra grotte e colossali falesie, o ancora corsi di tarantella, per immergersi nella tradizione musicale e culturale della zona.

I borghi

Antico frantoio

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, a Cuccaro Vetere, il convento domina dall’alto un paesaggio straordinario: le valli interne, il Monte Bulgheria e il Golfo di Policastro, fino a scorgere Capo Palinuro. Ma la prima visita la merita questo paesino a 630 metri d’altezza che fin dal Trecento ospita il convento riscoperto. Cuccaro Vetere conta poco più di 500 abitanti, ma vanta sei chiese, una delle quali custodisce la sacra reliquia della Croce ormai uscita dal convento. Qui si è anche sviluppato l’ordine di Santa Teresa: suor Gabriella, missionaria in Brasile, è rientrata a casa e custodisce la chiesa principale di San Pietro, piccolo gioiello barocco con un organo ancora funzionante.

Cuccaro Vetere

La piazza è una terrazza sulle montagne e sui boschi di castagni, storica ricchezza del paese (la marmellata è una tentazione a cui è impossibile resistere) dove rallentare il ritmo con una granita al limone al tavolino. Un’atmosfera tranquilla che si rianima per la festa patronale di San Pietro e per il Palio dei Ciucci (gli asinelli) ad agosto.

Dalla montagna al mare, per gli amanti delle atmosfere autentiche merita una visita Pisciotta, un altro borgo del Cilento che ha saputo difendere la propria autenticità.

Pisciotta

Così la descriveva Giuseppe Ungaretti, innamorato della sua armonia: “Pisciotta si svolge in tre fasce su una parete: la più alta è il vecchio paese, di case gravi e brune e a grandi arcate; in mezzo, sono ulivi sparsi come pecore a frotte; la terza, a livello dell’acqua, la formano case nuove e leggere, i cui muri sembrano torniti dall’aria in peristili”.

Panorama

Enza Saturno, titolare con il marito, lo chef Daniele Franzon, della Cantina Lamadè, organizza per i turisti dei tour guidati del piccolo borgo affacciato sul mare in italiano e in inglese, spaziando dal percorso storico alle gite in barca fino alle cooking class. Pisciotta lega la sua fortuna alle alici di menaica e ai frantoi di olio, che nella storia l’hanno resa una delle cittadine più ricche del Cilento, fra splendidi palazzi patrizi, colonie feline che l’hanno trasformata nel Paese dei Gatti amico dell’Enpa, e poi ulivi millenari, vicoli, piazzette, scalinate e opere d’arte che vengono ereditate dalla biennale di PisciottArte.

La parmigiana

Alla Cantina Lamadé si può cenare ai tavolini nei vicoli: specialità della casa la parmigiana cotta al forno con la mozzarella nella mortella, cioè nelle foglie di mirto, e la pasta di grani antichi fatta in casa con le alici di menaica, presidio Slow Food. Pescate con un’antica rete greca detta menaica, vengono lavorate a mano, una ad una, salate in orci di terracotta secondo una tradizione trasmessa da generazioni.

Acqua cristallina

I siti archeologici e la culla dei filosofi

Alle porte del Cilento, nella Piana del Sele, si erge uno dei siti archeologici più straordinari del Mediterraneo: Paestum, l'antica Poseidonia fondata dai coloni greci nel VI secolo a.C., conquistata dai Lucani e successivamente dai Romani. Il parco archeologico ospita tre maestosi templi dorici: il Tempio di Hera, il Tempio di Nettuno e il Tempio di Atena, tra i meglio conservati dell'antichità. Camminare tra le loro colonne è un'esperienza che evoca la grandezza del passato e la sacralità del luogo.

Cilento

Meno nota Velia, che tuttavia rappresenta per chi la visita una scoperta, non solo perché racconta tremila anni di storia conservando vestigia greche, romane e medievali, ma soprattutto perché questa città fu la culla della filosofia presocratica. Fondata nel VI secolo a.C. dai Focei con il nome di Hyele, poi Elea, fu uno dei centri più colti e influenti del mondo classico: patria della Scuola Eleatica, dove nacquero i pensieri di Parmenide e Zenone, filosofi dell’essere e del paradosso, ancora studiati in tutto il mondo. Il parco archeologico si estende tra ulivi, rovine e sentieri immersi nel silenzio. Vi si accede attraverso un tracciato dolce che sale verso l’acropoli, da cui lo sguardo abbraccia la costa cilentana.

L' antica Velia

Simbolo della città è la splendida Porta Rosa, raro esempio di arco a tutto sesto dell’architettura greca, che testimonia l’alto livello di ingegneria e armonia estetica raggiunto dai suoi fondatori.

Il mare

Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il consiglio è di vivere la costa dal mare, affittando una barca, un catamarano o un gozzo da pesca.

Scario

Scario è una delle località col mare più bello d’Italia, entrata nella top 5 del 2025. Un’area marina protetta da conoscere in compagnia di Alessandro, di Aleboats Experience. Tra Scario e Marina di Camerota si snoda una delle coste più belle e protette del Mediterraneo: la Costa degli Infreschi, tratto di mare tutelato come area marina protetta, dove natura selvaggia, acque cristalline e silenzio raccontano un Cilento intatto. Il nome deriva dall’antico Porto degli Infreschi, una caletta rocciosa dove sgorgano sorgenti di acqua dolce gelida che si mescolano con le correnti marine creando giochi cromatici unici.

Scario

Già i Greci e i Romani usavano questo approdo naturale come rifugio e scalo. La costa è un susseguirsi di grotte marine, insenature, vegetazione lussureggiante che si arrampica sulle scogliere. Tra i luoghi più suggestivi, spiccano Cala Bianca, una mezzaluna di ciottoli bianchi lambita da un mare trasparente eletta più volte “spiaggia più bella d’Italia”, e la spiaggia del Pozzallo.

La costa

E poi c’è la Costa della Masseta, meno frequentata e più selvaggia rispetto alla Costa degli Infreschi, dove la montagna precipita nel mare, tra pareti di roccia viva, sentieri antichi, macchia mediterranea profumata e calette nascoste, raggiungibili solo via mare o attraverso cammini avventurosi.

Ha un nome suggestivo, “Riscoprendo il mito”, il tour in barca proposto dai ragazzi di Allblue a Palinuro, un viaggio tra le onde che approda alla mitica Grotta Azzurra (più grande dell’omonima grotta di Capri), all’Arco Naturale, alla Grotta delle ossa e ad altri luoghi suggestivi come Punta Spartivento.

La Grotta Azzurra

O ancora Cala Fetente, il cui nome rimanda a sorgenti sulfuree presenti nel fondale, o la poetica Baia del Buondormire. Capo Palinuro è uno dei luoghi simbolo del Cilento: un promontorio spettacolare che si sporge nel Mar Tirreno con la forza di una mano aperta, cinque dita di roccia che afferrano il blu. Il nome affonda nelle pagine dell’Eneide: Palinuro era il timoniere di Enea, tradito dal sonno e caduto in mare proprio lungo questa costa. Il suo corpo non fu mai accolto dalla terra, e da allora lo spirito di Palinuro vaga tra le onde.

La costa

Uno scenario ancora più suggestivo al tramonto, con un aperitivo in barca fra bruschette, alici, cozze e vino bianco.