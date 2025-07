La Basilicata rurale in 5 tappe: da Maratea al parco del Pollino

Il segreto per ammirare l'entroterra della Basilicata che custodisce paesaggi autentici, tradizioni millenarie e un patrimonio culturale ancora poco esplorato, è imitare il Cristo Redentore di Maratea. La statua alta 21,13 metri con un'apertura delle braccia di 19 metri e il piede sinistro che spunta dalla tunica, simbolo di accoglienza, non guarda il mare, ma è rivolta verso l'interno.

Il viaggio alla scoperta della Basilicata rurale parte da qui, dal borgo di Maratea, incastonato tra le montagne e il mare, un anticipo delle aree lucane che lambiscono la Calabria, attraversate dal fiume Noce e con tre grandi parchi nazionali, il Pollino, il Cilento e l’Appennino Lucano, in attesa di un quarto: l’area marina protetta di Maratea, ormai promessa e (forse) in arrivo.

Maratea_kayak foto Apt Basilicata

Prima tappa: Maratea

Unica località della Basilicata affacciata sul mar Tirreno, inserita tra I Borghi più Belli d'Italia, Bandiera Blu per le sue acque limpide nota come la "città delle 44 chiese" e la statua del Cristo Redentore, Maratea conserva un patrimonio religioso unico nel suo genere. Tra le chiese più importanti c'è la chiesa dell’Annunziata, la chiesa di Santa Maria Maggiore e il Santuario della Madonna degli Ulivi che si trova in una posizione collinare. Ma il 'cuore spirituale' di Maratea batte sul Monte San Biagio, dove sorge la Basilica di San Biagio, che custodisce le reliquie del santo e rappresenta uno dei luoghi più venerati del Sud Italia.

Chiesa di San Biagio in alto ph antonio calbi.

È qui, a 644 metri d’altezza, che sorge la statua del Cristo Redentore, completata nel 1965 dall’artista fiorentino Bruno Innocenti, realizzata in cemento bianco e scaglie di marmo di Carrara, con tanto di plinto interno visitabile solo in rare occasioni. E' il luogo più visitato del Golfo di Policastro, con un sentiero che attraversa il Bosco dei Carpini, una spettacolare via ferrata e da qui è possibile vedere la costa degli Infreschi, l'isola di Santo Janni, e nei giorni limpidi anche Capo Palinuro e ai monti dell’Orsomarso, sfiorando le vette del Pollino.

Il Cristo da lontano ph antonio calbi.

Il borgo di Maratea è composto da una decina di frazioni, tra mare e montagna. Tra le più turistiche: Acquafredda, Cersuta, Porto, Fiumicello, Marina di Maratea, Castrocucco. Nel cuore di Maratea c'è il porticciolo turistico ricostruito dopo la devastante mareggiata del 1987. Da qui si diramano venti calette, tra le più amate ci sono le spiagge di Fiumicello, Acquafredda e Macarro, in parte attrezzate ma ancora immerse in una natura prorompente. Fiumicello, in particolare, è la spiaggia dei marateoti per eccellenza. Poco al largo della costa, l’isola rocciosa di Santo Janni – che prende il nome da San Giovanni – custodisce una storia antica. In epoca romana era un centro di produzione del garum, la celebre salsa a base di interiora di pesce che veniva usata per insaporire i piatti.

corcio dal porto ph antonio calbi.

Maratea è anche custode di una ricca eredità artistica e culturale. Le sue stradine ospitano botteghe artigiane, oltre alla ceramica, ci sono negozi tessili, lavorazioni in legno e pietra. Tra le espressioni più originali dell’artigianato locale spiccano i libbani, corde intrecciate con erbe spontanee, i cosiddetti “tagliamani”, una volta utilizzate nella pesca e nell'agricoltura, oggi espressione di identità e sostenibilità, con un tocco di design contemporaneo.

Il Palazzo De Lieto, costruito nel XVIII secolo come ospedale cittadino, è oggi sede della Pinacoteca Angelo Brando e raccoglie le opere del pittore marateota omonimo. Altro luogo simbolico è Villa Nitti, appartenuta allo statista lucano Francesco Saverio Nitti, presidente del Consiglio dei ministri all'inizio del Novecento. Questa dimora, affacciata sul mare di Acquafredda, è stata un cenacolo intellettuale e oggi ospita eventi culturali, mostre e seminari di livello nazionale. La città conserva anche una preziosa eredità archeologica.

La Grotta delle Meraviglie, situata a Marina di Maratea, è una piccola cavità carsica scoperta nel 1929. La visita, breve ma affascinante, permette di osservare concretizzazioni calcaree e formazioni di stalattiti e stalagmiti, il tutto immerso in un’atmosfera surreale. Lo Skywalk di Cersuta, una piattaforma in vetro sospesa nel vuoto, vi consente di fare un’esperienza panoramica unica: da qui si gode una visuale a 180° sull’intero Golfo di Policastro, con tramonti spettacolari.

Sky Walk Cersuta ph Isa Grassano

Da Maratea inizia anche il "Basilicata coast to coast", ispirato al celebre film di Rocco Papaleo. La Basilicata da una costa all’altra. Un itinerario che racconta la pace, il relax, la natura e la musicalità di alcune delle più belle zone della Basilicata, percorribile a piedi, in bici, in auto. Nove giorni di viaggio per un itinerario tracciato e segnalato, che attraversa 13 comuni lungo la Valle del Noce. Lungo la strada si incontrano anche progetti legati alla mobilità dolce: ad esempio, una ciclovia parallela al cammino, in parte già finanziata e in fase di tracciatura, che collega diversi comuni della Valle del Noce.

Enogastronomia di Maratea

La cucina marateota riflette il suo territorio, mare e terra, ed è una mix tra la cultura contadina dell'entroterra e quella dei pescatori. Gli ingredienti principali sono semplici ma ricchi di sapore: legumi, verdure di stagione, olio extravergine d’oliva, pesce fresco e formaggi artigianali. Nelle botteghe dei vicoli del centro storico gastronomie e negozietti che propongono formaggi, su tutti il caciocavallo podolico, che prende il nome dalla razza bovina local , peperoni di Senise, dalla buccia particolarmente sottile e dallo scarso contenuto d’acqua che lo rende adatto all’essiccazione naturale e ad essere cucinato “crusco” (fritto in olio e croccante), i fagioli di Sarconi nei diversi tipi varianti nella colorazione. Oltre al celebre baccalà in pastella con peperoni cruschi, piatto tipico delle grandi occasioni, troviamo le alici marinate, spesso servite con agrumi locali e finocchietto, oppure conservate “a scapici”, cioè fritte e messe sotto aceto con aglio e peperoncino. Tra le paste fatte in casa, spiccano i "rascatiedd" o "cavatelli", conditi con sugo di carne, mollica tostata o semplicemente olio e cruschi. Le zuppe di ceci neri o fagioli poverelli sono un'eredità della cucina rurale, nutrienti e aromatiche.

Caciocavallo taverna di Zu Cicco

I dolci tipici, come il bocconotto, sono accompagnati da liquori locali: finocchietto selvatico, mirto, e il raro Crithmum maritimum, una pianta alofila raccolta sulle scogliere e usata per produrre un digestivo aromatico dalle proprietà officinali. Il bocconotto. fatto di pastafrolla, lavorato rigorosamente a mano, ripieno di marmellata o cioccolato, si può assaggiare nella Pasticceria Panza. In un vicolo discreto si trova uno dei ristoranti storici di Maratea, Taverna Rovita, antica frateria, poi taverna nel 700. Riconosciuto dal 2020 tra i locali storici d’Italia, Patronne e sommelier è Mariastella Gambardella, anche assessora comunale, con uno chef lucano, Luciano Berta. Se volete assaggiare la famosa Mozzarella di Massa l'indirizzo giusto è Agriturismo Casale De Filippo. Il caciocavallo podolico più buono, invece, si può assaggiare e acqistare nel centro storico alla taverna di di Zu Cicco

Dove dormire

Ampia la scelta: Grand Hotel Pianeta Maratea con vista sul mare. Se invece preferite un luogo più piccolo c'è La casa di Maratea. O infine la Tenuta Palmieri, un lussuoso bed and breakfast, tra villette e camere, immerse nel verde di una pineta e sul mare.

Seconda tappa: il Parco del Pollino

Lasciando alle spalle lo splendido mare di Maratea, tappa obbligatoria è il Parco del Pollino, uno dei Parchi Nazionali più grandi d’Italia con i suoi oltre 192mila ettari, a cavallo tra la Basilicata e la Calabria. È l’habitat per varie specie animali e vegetali, tra cui il Pino Loricato, simbolo del Parco. con esemplari che superano i mille anni. La leggenda narra che fosse un luogo caro agli Dei che lo eressero come loro dimora. Il nome deriva da Mons Apollineus, monte di Apollo, dio della medicina, che su questi altipiani coltivava moltissime erbe e piante officinali ed aromatiche.

Famoso in zona è il Dottor Caporale, che curava i suoi pazienti solo con sciroppi, unguenti, pomate, preparate da lui stesso e ricavate da erbe particolari che raccoglieva personalmente in montagna. Pare avesse scoperto la medicina per curare il cancro e che tra i suoi pazienti d’eccezione ci fosse stato, giunto in incognita, anche Benito Mussolini. Il Duce, una volta guarito, chiamò il medico a Roma per fargli dirigere un grande ospedale, ma Caporale non accettò e come ricompensa chiese solo un’auto balilla e la costruzione di una strada per raggiungere in maniera più comoda il suo palazzo. Caporale, sempre secondo dicerie, non ebbe mai credito tra la popolazione, per questo non volle lasciare nulla di scritto, portando nella tomba il segreto delle sue erbe prodigiose. Presenti in tutto il territorio del parco sono gli alberi monumentali, maestosi e testimoni del tempo e della storia. Sono quasi duecento e ad alcuni di essi viene dato un nome proprio: il Patriarca, Gendarmi, Fortebraccio, Matusalemme.

Rotonda ph Isa Grassano

I prodotti tipici del Pollino sono i funghi cardoncelli, le confetture generate dai prodotti spontanei, e la Melanzana Rossa di Rotonda Dop, che ha forma tondeggiante simile a un pomodoro e pesa fino a 200 g. A inizio maturazione presenta sfumature verdastre, mentre quando è ben matura è di colore arancione vivo tendente al rosso lucido. La polpa è carnosa. È un unicum da gustare prevalentemente sul territorio. Importata probabilmente dall'Africa in seguito all'occupazione dell'Etiopia del '900, ha rischiato in passato di andar persa, mentre ora - grazie ai produttori locali e al raggiungimento del marchio di Denominazione di origine protetta, è molto diffusa. Per informazioni www.parcopollino.it

Da vedere anche l’ecomuseo del pollino, a ingresso gratuito, realizzato nel complesso monumentale Santa Maria della Consolazione a Rotonda. Qui è possibile dormire e mangiare nella vicina città di Rotonda al borgo ospitale, albergo diffuso A' Rimissa.

Ecomuseo del Pollino ph Isa Grassano.

Terza tappa: Trecchina

A metà strada tra la costa tirrenica e l'appennino lucano, in provincia di Potenza, si trova Trecchina. E' uno dei paesi inseriti nel film di Rocco Papaleo "Basilicata coast to coast". Da piazza del Popolo, circondata da palazzi liberty, si può partire per visitare il paese. Qui si affaccia anche la chiesa più grande, quella di san Michele Arcangelo. Il punto più antico del paese ha le caratteristiche di centro-storico medioevale in cui si concentrano vicoli stretti e caratteristici e sorge proprio intorno al Palazzo Baronale-Castello, tanto da essere denominato “Castello”, di cui sono visibili solo una torre merlata e resti di mura. Da molti è conosciuta come 'la città del pane' perché ha diversi forni artigianali ancora attivi. Morbido, profumato e gustoso è il 'pane di Trecchina', è un fiore all’occhiello dei sapori che contraddistinguono la cucina della città tirrenica.

A differenza di Maratea, dove la produzione è limitata, qui vengono prodotti pani bianchi e semi-integrali, oltre a dolci tipici alle noci e prodotti a base di castagne, protagoniste anche di una sagra autunnale molto partecipata. Il pane, un tempo venduto in forme da tre chili, oggi si compra anche da mezzo chilo e già affettato. I consumi sono cambiati, ma la tradizione resiste.

Quarta tappa: Rivello

Il borgo di Rivello si trova sulla sottostante vallata attraversata dal fiume Noce. Il centro storico si estende lungo la cresta di una collina che ha tre punte. Quella più in alto è chiamata Motta, quella centrale Serra e quella inferiore, Poggio. Da non perdere il Convento di Sant’Antonio da Padova con l’affresco "Ultima Cena" del pittore lucano Giovanni Todisco (1559) che orna la parete dell’antico refettorio del convento. Nell'affresco oltre ai personaggi canonici, ci sono alle due estremità due inservienti atti a portare bevande e pietanze ai divini commensali e un uomo ed una donna riccamente abbigliati che sono il feudatario del tempo di Rivello, nonché committente dell’affresco, Ettore Pignatelli e sua moglie.

Rivello chiostro convento ph Isa Grassano.

La figura di Giuda è ben distinguibile perché ha una aureola nera, al contrario delle altre dipinte in giallo. Ai piedi del tavolo sono dipinti anche sant’Antonio da Padova inginocchiato, Maria Maddalena anch’essa inginocchiata e ricurva, in direzione del piede di Cristo che spunta da sotto il tavolo e con l’ampollina dell’unguento che servirà da mettere sulle ferite. Curiosa pure la presenza di un gatto e un cane che si affrontano, simbolo della lotta tra bene e male. Infine si notano sul tavolo alcuni prodotti tipici della zona, come un granchio di fiume (se ne trovano tanti presso le sponde del fiume Noce), un coniglio, un biscotto a Otto.

Quinta tappa: il lago di Sirino

Lago di Sirino

Non molto lontano da Nemoli, ai piedi del Monte Sirino, c'è il lago di Sirino, meta degli appassionati di pesca e di quanti amano passeggiare nella natura incontaminata. Il lago è circondato da una fitta vegetazione di faggeti, conifere, castagni, pioppi e diverse specie di conifere, piante lacustri e fiori di bosco. Le sue acque ospitano una ricca fauna ittica formata da anfibi, trote, anguille, capitoni, alborelle, persici e carpe, paradiso dei pescatori.

Secondo un’antica leggenda popolare il Lago Sirino sarebbe stato creato da una “lacrima divina”. Non è balneabile, ma si può passeggiare lungo il perimetro. Qui potete mangiare e dormire da Ristorante Mimì affacciato sul lago.

Come raggiungere Maratea

In treno

La linea tirrenica Milano–Reggio Calabria Maratea si trova lungo la linea ferroviaria tirrenica che collega Milano a Reggio Calabria, servita da Frecciarossa e Italo. Tratte dirette o con cambio (spesso a Napoli, Salerno o Sapri) e poi treni ragionali Intercity.

In aereo

Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, recentemente riaperto e in espansione. Dista circa 2 ore da Maratea in auto o treno (via Salerno + treno regionale)

Aeroporto di Napoli Capodichino dista Circa 2,5–3 ore da Maratea in treno o auto

Aeroporto di Lamezia Terme, dista circa 2 ore in auto o treno

In auto

Da nord (Napoli/Salerno): A2 Autostrada del Mediterraneo - uscita Lagonegro Nord SS585. Da sud (Calabria): uscita Lauria Sud SS585