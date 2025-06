Svizzera, 10 meravigliose spiagge di sabbia. Come al mare, ma ci si tuffa in laghi e fiumi

Sabbia, acqua, sole, ombrelloni, tintarella, nuoto, pagaia. Non stiamo però parlando delle spiagge della Liguria, della Sicilia, della Puglia o di qualsiasi altra regione della nostra Penisola, circondata dal mare, bensì della Svizzera, territorio nel cuore d’Europa circondato esclusivamente dalle montagne.

Eppure le spiagge di sabbia non mancano, anzi, sono bene curate ed attrezzate. Come il caso della foce del fiume Reuss: alcuni milioni di tonnellate di rocce prelevate per scavare la ferrovia del San Gottardo ora sono in acqua e hanno formato delle isolette raggiungibili a nuoto in aree protette e dotate di servizi come docce e wc benché si tratti di un luogo raggiungibile solo a piedi o in traghetto. La maggior parte di queste località balneabili però hanno un'origine assolutamente naturale, anche se sono vicine al centro città o se sono state affiancate da impianti come piscine riscaldate per renderle fruibili anche se si trovano a 1.800 metri d’altitudine.