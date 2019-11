Lo smartphone è ormai compagno fedele dei nostri viaggi, dalla prenotazione agli spostamenti lo usiamo per farci da guida in ogni passaggio. Anche le app per viaggiare in macchina ed autobus – come quelli per treni e aerei - permettono di prenotare viaggi e risparmiare tempo e soldi: ecco le migliori da scaricare subito sul cellulare.



Bla Bla Car

Questa famosissima app ha rivoluzionato il modo di viaggiare in auto. Bla Bla Car permette infatti di condividere il proprio viaggio con altre persone per risparmiare soldi e, magari, spostarsi in compagnia. Basta inserire il proprio annuncio con l’itinerario, i costi, i tempi, le modalità di viaggio e le caratteristiche dell’auto e del bagagliaio. L’app permette anche una ricerca per chi non ha l’auto ma vuole comunque spostarsi in macchina: basta inserire il luogo di partenza e di arrivo per cercare qualcuno che ha inserito quell’itinerario nell’app e vuole condividerlo. È possibile, a viaggio finito, inserire una recensione per il viaggiatore, così da permettere agli altri utenti una condivisione della macchina più sicura e un viaggio più sereno.



App Store

Play Store



Flixbus

È l’app per i viaggi smart e low cost sugli autobus in tutta Europa e negli Stati Uniti. Ci sono più di 2000 destinazioni in 29 Paesi in tutto il mondo, tutte prenotabili in modo comodo e veloce tramite app. Non è necessario stampare biglietti e molto spesso si trovano offerte e coupon per viaggiare a prezzi molto interessanti. Flixbus offre anche un servizio per seguire in tempo reale il proprio autobus così da recarsi alla stazione senza troppo anticipo.



App Store

Play Store



Busradar

Busradar è l’app che consente di monitorare in tempo reale i tempi di percorrenza e le varie fermate degli autobus di tantissime compagnie italiane ed europee. Con Bus radar è possibile cercare i percorsi degli autobus a lunga percorrenza ed avere tutti i prezzi, gli orari di partenza e le tappe intermedie sempre disponibili. L’app offre la possibilità di confrontare la durata del viaggio e i prezzi delle diverse compagnie di trasporto e prenotare direttamente il proprio biglietto.



App Store

Play Store



Clacsoon

È un’app di condivisione di viaggi in auto, anche in ambito urbano. Clacsoon permette infatti di offrire e richiedere passaggi per risparmiare soldi e tempo e, allo stesso tempo, inquinare di meno evitando di usare più automobili per una stessa destinazione. L’utilizzo è molto semplice: basta inserire nell’app l’indirizzo di partenza per visualizzare sulla mappa i potenziali compagni di viaggio, disposti a condividere anche solo parte del percorso.



App Store

Play Store



Mvmant

Mvmant permette di organizzare in un’unica corsa il trasporto di più persone che devono andare nello stesso posto. Grazie alla geolocalizzazione (con le richieste in tempo reale degli utenti) e con un algoritmo realizzato ad hoc per prevedere in maniera statistica i viaggi secondo alcune variabili (giorno della settimana, meteo, manifestazioni cittadine), l’app aiuta le persone che condividono abitualmente un percorso – come i colleghi che lavorano in una stessa azienda ad esempio - a rinunciare all’auto personale e fare il viaggio in compagnia aiutando, anche, l’ambiente.



App Store

Play Store