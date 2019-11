A giudicare dal profilo Instagram Passenger Shaming, sembra che alcune persone non aspettino altro che di trovarsi sigillate in una cabina a diecimila metri da terra, in mezzo a cento vittime innocenti, per dare il peggio di sé. La pagina è un campionario dei comportamenti più strani, inspiegabili, maleducati e disgustosi dei passeggeri di tutto il mondo, un'autentica galleria di orrori ad alta quota.



È stata aperta qualche anno fa da Shawn Kathleen, ex ufficiale di polizia, ex paramedica e soprattutto ex assistente di volo, che nel corso della sua carriera ne ha viste di tutti i colori. Foto dopo foto, video dopo video, Passenger Shaming è diventata il punto di riferimento su Internet per la segnalazione delle situazioni più incredibili avvistate negli aerei. Attualmente conta oltre un milione di follower.



Scorrendo la pagina vedrete uomini adulti che litigano come bambini per la tendina del finestrino. Cumuli di spazzatura abbandonati sul pavimento. Piedi nudi (tantissimi piedi nudi) allungati sui poggiatesta o sui sedili degli altri passeggeri. Toilette in condizioni allucinanti. Sacchetti e bottiglie utilizzati in modo improprio.



E poi gente che si fa la pedicure, che usa la bocchetta dell'aria per asciugare i calzini o scaldare una fetta di pizza, che dorme in mutande (o senza), che si accende una sigaretta, che suona il flauto, che occupa una cappelliera intera per mettere il cappello e le scarpe, che abbandona i resti della bistecca nella tasca del sedile, che gira nuda per la cabina.



A seguire, ecco un antipasto delle "delizie" che vi aspettando su Passenger Shaming, con l'augurio che non vi capiti mai di vederle dal vivo.





