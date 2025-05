Transumanza dei cavalli e sdijuno: la via dei pastori sugli alpeggi del Gran Sasso

La transumanza dei cavalli, radicata nella tradizione millenaria delle Terre vestine, rievoca un’antica pratica che ha modellato nei secoli il paesaggio, la cultura e le abitudini delle comunità montane. Domenica 1 giugno 2025 il Voltigno, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tornerà ad animarsi proprio con uno degli appuntamenti più significativi della tradizionale agrozootecnica abruzzese: lo sdijuno con i pastori.

Transumanza e tratturi

La transumanza consiste nello spostamento stagionale del bestiame dai pascoli invernali a quelli estivi d’altura. In Abruzzo questa consuetudine ha avuto un ruolo centrale, tanto da risalire, secondo alcune testimonianze, fino alla preistoria, ed essere successivamente adottata anche in epoca romana. Le vie lungo cui si muovevano uomini e animali erano i tratturi, percorsi sterrati tracciati dal passaggio degli animali e dei pastori, che costituivano una vera e propria rete infrastrutturale, funzionale agli spostamenti tra pianura e montagna. Il Voltigno, insieme ad altri alpeggi come Campo Imperatore, Rigopiano e Valle d’Angri, rappresenta uno dei punti chiave di questo sistema di pascolo stagionale.

Le calleso viariaes

Il pianoro del Voltigno, ricco di biodiversità (ph. Parco Gran Sasso e Laga)

Nel contesto di questo ritorno alle origini, la manifestazione di domenica 1 giugno assume il valore di un cammino simbolico e culturale, che attraversa le “calleso viariaes”, le antiche vie tratturali abruzzesi, trasformando la transumanza in un'esperienza partecipata. A sostenere la valorizzazione di queste pratiche il GAL Terre Pescaresi, che ha promosso iniziative come Abruzzo Lento, Via del Sale, Voltigno Lands, il Cammino delle Grandi Abbazie e il progetto Mags, tutti orientati alla riscoperta del territorio attraverso un turismo consapevole.

Lo sdijuno coi pastori

Transumanza dei cavalli e Sdijuno coi pastori all'alpeggio del Voltigno

Tra i momenti centrali della giornata, previsto anche lo sdijuno con i pastori, una colazione rurale che rappresenta un momento di convivialità semplice e autentica. Il termine “sdijuno”, che in dialetto indica il primo pasto dopo il digiuno notturno, richiama la ritualità contadina legata ai tempi della monticazione, ossia il pascolo del bestiame in montagna. Condividere pane, formaggio, salumi e vino in mezzo alla natura, accanto agli animali e ai pastori, restituisce un senso di appartenenza a ritmi e gesti arcaici, oggi recuperati anche in chiave turistica.

Ma è anche una tradizione che ha una sua valenza sul piano dietetico: il momento dello sdijuno, che avveniva sempre dopo le 11 del mattino, prevedeva un lungo digiuno, dalla sera prima. Quello consumato nei campi, dai pastori, era il pasto portante della giornata, fatto con pane ed olio, ed altri alimenti tipici della tradizione contadina abruzzese: formaggio, uova, peperoni, salame, cicoria selvatica o altre verdure. La sera, a cena solo qualche menu leggero, delle verdure, poi il digiuno fino allo sdijuno del giorno dopo.

Transumanza dei cavalli, il percorso

Transumanza dei cavalli e Sdijuno coi pastori in Abruzzo

Il percorso della transumanza dei cavalli inizierà a Carpineto della Nora, nei pressi del bar Red Scorpion, dove nella prima mattinata è previsto l’arrivo dei partecipanti. Il gruppo si sposterà poi nella località di Tricalle, da cui alle ore 10 prenderà il via il cammino a cavallo verso il Voltigno con arrivo previsto attorno alle 12.30, quando avrà luogo lo sdijuno coi pastori. L’itinerario sarà accompagnato dal passo cadenzato degli animali e dai racconti dei pastori, in un’atmosfera che rievoca i tempi in cui la montagna era attraversata da carovane di uomini e bestiame.

Per prendere parte all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione, da effettuare online sul sito www.wolftour.it o telefonicamente al numero 0858278444. La partecipazione prevede un contributo di 35 euro per gli adulti, 20 euro per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, 10 euro per i bambini tra i 4 e i 10 anni, con sconti riservati a famiglie, scolaresche e gruppi organizzati.

Voltigno, come arrivare

Voltigno è raggiungibile in auto da Pescara e da L’Aquila, percorrendo rispettivamente la strada statale 602 in direzione di Carpineto della Nora oppure l’autostrada A25 con uscita a Torre de’ Passeri, per poi proseguire verso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.