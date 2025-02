Roccaraso, la perla della montagna d’Abruzzo: ecco perché è stata presa d’assalto

Il comprensorio sciistico di Roccaraso è finito, suo malgrado, alla ribalta nazionale dopo essere stato letteralmente travolto dal turismo di massa, in seguito alla ’promozione’ fatta da una influencer e da alcune società di bus. Sulla vicenda di questo improvviso fenomeno di overtourism, cui il Comune ha cercato di correre ai ripari ponendo paletti e divieti, ci sono persino indagini in corso.

In realtà, il Comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, di cui fanno parte i comuni di Roccaraso, con impianti sportivi e negozi, Rivisondoli con piste e un celebre presepe vivente, Pescocostanzo, borgo storico di impianto rinascimentale e barocco, è conosciuto già dai primi del ‘900 ed attualmente, con Rivisondoli, è il più noto ed attrezzato dell’Appennino centro meridionale e il settimo a livello nazionale per qualità complessiva di piste e servizi (fonte Regione Abruzzo). Vi si trovano 100 km di piste con neve programmata per sci e snowboard con 28 impianti e due cabinovie. Ma la sua peculiarità è l'essere situato sugli Altopiani Maggiori dell'Appennino abruzzese, tra le due aree protette dei Parchi Nazionali d’Abruzzo e della Majella, ed offrire una grande varietà di ambienti naturali, garantendo numerose opportunità per lo sci di fondo, con anelli che arrivano nel secolare bosco di Sant'Antonio, nei pressi di Pescocostanzo, o fra le faggete del Parco Nazionale d’Abruzzo o percorsi del tutto naturali.

Roccaraso, la mappa di piste e impianti (Regione Abruzzo) della più grande area sciistica del centro sud Italia

La stazione turistica di Roccaraso col suo bacino sciistico (Aremogna-Pizzalto-Montepratello), per chi arriva da sud (Campania e Molise) è la 'porta d'ingresso' dell’Altopiano delle Cinquemiglia.

Alcuni impianti e le piste più brevi sono a poca distanza dal paese, che si trova a 1.236 metri slm, ma la meta turistica per eccellenza è quella dell’Aremogna-Pizzalto, che da 1500 metri arriva ai 2.140 metri delle Toppe del Tesoro, il rifugio più alto del comprensorio Ski Pass Alto Sangro, dove si snodano 60 km delle migliori piste, alcune delle quali omologate per gare nazionali ed internazionali, con cabinovia a sei posti, 8 seggiovie, 12 skilift. Le piste di Roccaraso sono inoltre collegate con gli altri 48 chilometri di piste servite dagli impianti della vicina stazione invernale di Rivisondoli (a due chilometri da Roccaraso, 13.90 metri slm) - Monte Pratello (2.056 metri slm).

Lo skipass Alto Sangro è unico per tutto il comprensorio garantendo una grande varietà di piste da discesa con difficoltà differenti e percorsi ad anello per lo sci di fondo. A Roccaraso ci sono anche le principali strutture per lo sport e il tempo libero, a partire dal palaghiaccio, dove si praticano pattinaggio ed hockey, alla piscina coperta con scivoli, dal bowling al cinema. A 10 minuti di auto dal centro di Roccaraso si trova l'area attrezzata, invernale ed estiva, Coppo dell'Orso, con impianto di innevamento artificiali, 6 comodi Tappeti Mobili di varia pendenza che portano al punto di partenza delle piste, divertimento con lo snowtubing, slittino o bob.

Comprensorio sciistico di Roccaraso (Abruzzo turismo)

Nel cuore del paese appenninico, ex borgo agricolo ora punto di riferimento per gli sport all’aria aperta, c'è il Pratone, parco divertimento ad accesso gratuito per famiglie, con altalene, zipline per bambini, parete di arrampicata e dove si organizzano eventi estivi come balli e caccia al tesoro. In località Ombrellone si trova invece un parco avventura per passeggiare tra gli alberi a diverse ad altezze. Non mancano le vie dello shopping. D’estate, le piste da sci e da fondo diventano percorsi di trekking per tutti i tipi di ‘gamba’ e di allenamento. Si possono poi compiere passeggiate a cavallo, itinerari in bicicletta o discese free ride nel Bikepark. Sul Monte Zurrone si trova una postazione d’osservazione utilizzata dall’artiglieria durante l’ultima guerra e sulla vetta, raggiungibile tramite una lunga scalinata o in auto, si trova il Sacrario ai Caduti Senza Croce. Anche per questo Roccaraso è una meta turistica di grande attrattiva in tutte le stagioni.

Roccaraso al centro dell’Altopiano delle Cinquemiglia nel parco naturale della Majella, in provincia de L’Aquila, per secoli è stato crocevia per la transumanza degli animali e i commerci tra Nord e Sud della Penisola. Si ritiene che ci fossero insediamenti di epoca romana già dal V secolo avanti Cristo anche se il nome di Roccaraso emerge dalle pagine dello storico Tito Livio a proposito di Annibale che due volte, nel 217 e nel 211 attraversò il valico in prossimità del paese con lo scopo di scendere verso Roma e conquistarla. Roccaraso venne minata e distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale ed in seguito ricostruita.

Piatto tipico di Roccaraso: Cazzarielli e fagioli (ph. Comune di Roccaraso)

A Roccaraso, come nel resto d'Abruzzo, tra i piatti tipici ci sono gli arrosticini, qui chiamati anche rustelle e realizzati con carne di pecora castrata e cotti alla brace sulla tipica furnacella. Altro piatto tipico della zona di Roccaraso e di Castel di Sangro sono i Cazzarielli con i fagioli, tipica pasta fatta a mano e resa gustosa anche con guanciale, salsa di pomodoro e verza, oltre i fagioli. Un piatto povero della cucina locale sono gli gnocchetti con gli orapi, spinaci selvatici altamente nutritivi, con proprietà depurative e lassative. Gli Orapi vengono cucinati sia come contorno di verdure, lessati o saltati in padella, sia come ingrediente di zuppe, frittate o sugo, appunto, per gli gnocchetti. Tra le ricette tipiche segnalate dal Comune di Roccaraso c'è anche la polenta maritata, ossia condita con diverse prelibatezze come peperoni e salsicce, costine di maiale e fagioli bianchi di montagna, ragù di cinghiale.

L’offerta ricettiva degli Altopiani maggiori d'Abruzzo è davvero ampia e diversificata, con uno standard medio elevato, perché molto frequentati non solo durante la stagione sciistica ma anche nel periodo estivo. Il maggior numero di strutture alberghiere si trova nelle località turistiche, tra cui Rivisondoli e Pescocostanzo, anche se Roccaraso è sicuramente il centro più noto e frequentato. Nel borgo ci sono una dotazione alberghiera e commerciale di pregio, centri benessere, sale convegni, non mancano manifestazioni, appuntamenti serali e possibilità di svago. Chi si vuole dedicare allo sci sceglie gli alberghi più vicini alle piste nelle località di Aremogna o Pizzalto.

Roccaraso, in provincia de L'Aquila, nella Regione Abruzzo, dista circa 150 chilometri dalle due metropoli di Napoli e Roma (Google maps)

A Roccaraso, nel centro dell'Appennino d'Abruzzo nel cuore dell'Italia, è facilmente raggiungibile dai territori più a nord e o sud, come anche dalle località costiere dell'Adriatico e del Tirreno. in particolare il comprensorio sciistico più ampio dell'intera zona si trova a meno di due ore d'auto da due grandi città metropolitane come Napoli (180 km) e Roma (150 km). Da Napoli e dal sud si può percorrere l'autostrada A1 e poi prendere l'uscita per l'A25 in direzione Pescara.

L’aeroporto più vicino è quello di Pescara a circa 105 km da Roccaraso. Da lì è possibile raggiungere la città in auto percorrendo l’autostrada A25 in direzione Roma, uscendo al casello di Pratola Peligna e poi prendendo la SS 17 in direzione Sulmona-Roccaraso, oppure attraverso le autolinee della compagnia Tua. Da Roma ci sono linee interregionali di bus della compagnia Pstar. La compagnia TUA, invece, collega con le sue autolinee le regioni Abruzzo, Molise e Campania, in particolare le città di Pescara, Roccaraso, Caserta, Napoli e Salerno. Roccaraso ha anche una stazione ferroviaria con collegamenti con città abruzzesi come Castel di Sangro, Rivisondoli-Pescocostanzo e Pescara ma anche con altre città del centro e del sud Italia come Napoli e Roma.

Fonti: Regione Abruzzo, Comune di Roccaraso