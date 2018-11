Abbiamo lasciato Syusy Blady e Patrizio Roversi al Grand Hotel Terme di Montegrotto, nei Colli Euganei, la zona del Veneto devota al benessere! In questo secondo episodio del loro slow tour "nell'acqua calda" li troviamo alle prese con vari trattamenti di bellezza e di rilassamento: massaggi ayurvedici, hammam, bagno turco, cromo terapia, stanze del sale... Sapete già di cosa stiamo parlando? Bisogna andare oltre lo stereotipo che riduce le terme a qualcosa di legato soltanto alla salute, l'aspetto della cura di sé e del relax piscofisico è un toccasana per tutti! La giornata tipo del 'turista per SPA' si conclude con una tisana alle erbe...

