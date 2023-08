“Zuckerberg ha rifiutato l'offerta”, Musk risponde a Sangiuliano. Il combattimento in Italia non si farà

Roma, 16 agosto 2023 – Mark Zuckerberg rifiuta l’offerta e va avanti. Non ci sarà nessun ‘combattimento’, almeno questo non si farà in Italia. Ad annunciarlo è proprio Elon Musk rispondendo ad un post su X (Twitter) del ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano.

“Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia – scrive Musk – . Volevamo promuovere la storia dell'Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la Ufc organizzare l'incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere”.

Quindi, quella che da due mesi era diventata una avvincente storia di tira e molla è giunta al capitolo finale. Almeno per ora. Ammenoché, veloci come un tweet, non si decida di fare la competizione in una meraviglia italiana.