Zoo di Berlino, l’elefantessa Pang Pah sbuccia le banane. E gli scienziati la studiano

Roma, 13 aprile 2023 - È diventata oggetto di studio l'elefantessa Pang Pah dello zoo di Berlino per la sua particolare abilità a sbucciare le banane prima di mangiarle, almeno quelle mature al punto giusto.

"È piuttosto abile" ha affermato Michael Brecht, neuroscienziato dell'Università Humboldt di Berlino e uno degli autori della ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Current Biology, si legge sul New York Times. Un video mostra l'elefantessa dai gusti difficili all’opera: non ama le banane mature, e le scarta con noncuranza, mentre mangia le banane con la buccia sia gialle che verdi. Ma se il frutto ha solo qualche macchia marrone, preferisce sbucciarla con la proboscide, scuotendolo finché la polpa non esce.

Pang Pha "ha chiaramente ottimizzato il comportamento", sottolinea Brecht che ritiene si un comportamento appreso dall'animale cresciuto nello zoo guardando i suoi custodi sbucciare la frutta per lei. Teoria invece respinta da altri esperti poiché esistono video online di altri elefanti capaci di sbucciare la frutta.

Ma secondo gli scienziati dello studio pubblicato su Current Biology il comportamento di Pang Pah è comunque interessante e indica quanto gli elefanti siano abili nel manipolare gli oggetti. Secondo Joshua Plotnik, psicologo comparativo dell'Hunter College di New York il "sbucciare le banane è un altro esempio della destrezza della proboscide dell'elefante", sottolineando "È un meraviglioso strumento 'incorporato' che l'elefante usa per una varietà di scopi".