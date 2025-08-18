L’ora di scelte difficili per Zelensky. Ucraini stanchi, va evitata la disfatta

Roma, 18 agosto 2025 – Zelensky parte per Washington, sapendo che tutto è contro di lui. Probabilmente, visti i precedenti, anche la personale cortesia del presidente americano, Donald Trump, che non vede l’ora di archiviare la pratica Ucraina, che non è mai stata al centro delle sue priorità. Ha qualche amico, ma nessuno in grado di influire in modo rilevante sulle decisioni del tycoon. Nemmeno il Regno Unito di Keir Starmer, che l’alleato americano ha avvisato dei colloqui con la Russia solo all’ultimo momento. Con lui a Washington ci saranno alcuni leader, fra cui la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e la premier italiana, Giorgia Meloni. Ma lo spirito è più quello di chi si prepara ad accompagnare un condannato al patibolo che di chi crede che le decisioni della Casa Bianca siano ancora negoziabili.

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky

Il nodo dei territori

Il leader di Kiev continua a ripetere che il territorio ucraino è indivisibile e che l’esercito russo dovrà ritirarsi da tutte le posizioni occupate fino a questo momento. "I confini non si cambiano con la forza" ha dichiarato ieri, aggiungendo che da Mosca non sono ancora arrivati segnali per un trilaterale. Ma quello che prima era un mantra, adesso è diventato un disco rotto, al quale, probabilmente, non crede più nemmeno lui. La regione di Lugansk è sotto il controllo dei russi, così come lo è anche l’80% di quella di Donetsk. Il Donbass è praticamente nelle mani di Mosca, che controlla anche il 50-60% delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, dove si trova anche l’omonima centrale nucleare, la più grande d’Europa, al momento nelle mani della Russia e della quale Kiev vorrebbe rientrare in possesso, anche per motivi di sicurezza. Trump parla di ‘scambio di territori’, ma è un fatto che l’Ucraina abbia perso tutte le posizioni che aveva conquistato nella regione russa di Kursk e che, per la Costituzione, non possono essere ceduti territori senza un referendum, che in questo momento darebbe comunque esito negativo.

L’alternativa è il congelamento della linea del fronte senza un vero accordo di pace definitivo, che però è un’arma a doppio taglio. Non ci sarebbe alcun riconoscimento da parte di Kiev delle terre occupate dai russi, me nemmeno la parole fine e pace al conflitto. E una guerra che potrebbe continuare, seppure in modalità di bassa intensità. Ma non meno logorante e, a quel punto, nel disinteresse totale della comunità internazionale. A meno che, e qui entra in gioco un elemento importante, non arrivino garanzie di sicurezza da parte degli Usa. Non l’ingresso nella Nato, ma un cappello protettivo che sostituirebbe l’articolo 5 in caso di nuova aggressione da parte di Mosca.

Un leader al tramonto?

Zelensky continua a ostentare sicurezza, ma il Paese scricchiola, anche dal punto di vista interno. Le proteste di due settimane fa, quando si è tentato di ridurre due agenzie per il monitoraggio dell’anticorruzione sotto il controllo politico, gli hanno fatto perdere parte del consenso plebiscitario che ha mantenuto per oltre tre anni. A questo si deve aggiungere che il suo mandato è scaduto da un pezzo e che l’Ucraina non è ancora andata a elezioni perché nel Paese vige la legge marziale a causa della guerra.

È una nazione ormai stanca, dove gli ultimi sondaggi mostrano un’opinione pubblica molto più incline alla negoziazione rispetto a qualche mese fa. Colpa della situazione economica precaria, dello spopolamento. Di una società civile stremata da bombardamenti continui, con i soldati al fronte che restano al fronte a lungo senza essere sostituiti. Una società che adesso sembra più propensa ad accettare un accordo che non suoni come un’umiliazione. Se vuole rimanere in sella, Zelensky, dovrà cercare di captare gli umori del suo elettorato e capire sotto quale livello non si possa assolutamente scendere. Sconfitta sì, ma una disfatta per il popolo ucraino non sarebbe accettabile, nemmeno ora.