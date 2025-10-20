Zelensky sotto pressione. “Voglio andare a Budapest”. Trump sulla linea di Putin

Roma, 20 ottobre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non molla ed è pronto a incontrare Putin a Budapest, anche se nessuno lo ha invitato. In compenso, dopo queste rivelazioni, potrebbe entrare nuovamente in rotta di collisione con il numero uno della Casa Bianca, Donald Trump, dopo un incontro, venerdì scorso, alla Casa Bianca che, secondo il Financial Times, sarebbe finito in modo tutt’altro che diplomatico: con una lite furibonda. Di mezzo, manco a dirlo, ci sono le richieste di Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha posto come condizione per terminare la guerra la cessione del Donbass da parte dell’Ucraina: una richiesta che Kiev è pronta a rigettare in toto. Zelensky si dice disposto a volare al vertice di Budapest, dove il tycoon e lo zar dovrebbero incontrarsi a breve.

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky

Il “botto” è arrivato dopo la messa in onda di un’intervista alla Nbc, realizzata dopo la visita e nella quale il presidente ucraino ha rivelato alcuni dettagli destinati a irritare, e non poco, l’amministrazione Usa. Un’eventualità, questa, da sempre esclusa a priori da Mosca. “Se vogliamo davvero una pace giusta e duratura – ha spiegato Zelensky – abbiamo bisogno di entrambe le parti in questa tragedia. Lui è un occupante, ma l’Ucraina si sta difendendo e combattendo. Come si possono raggiungere accordi senza parlarci?”.

Un riferimento, nemmeno troppo velato, al Medio Oriente, dove Trump ha firmato un accordo senza le due parti in causa allo stesso tavolo, e che dopo appena una settimana comincia già a mostrare le sue prime crepe.

Il tono del presidente ucraino era visibilmente irritato. Il motivo lo ha spiegato lui stesso durante l’intervista: Donald Trump gli avrebbe detto chiaramente che, per far finire la guerra, Kiev deve cedere il Donbass alla Russia, che però lo controlla solo in parte, seppur maggioritaria. In caso contrario, ha riferito Zelensky, Trump avrebbe avvertito che “l’Ucraina sarà distrutta”.

Una condizione che ha irritato profondamente il presidente ucraino, facendogli capire ancora una volta come il tycoon continui a strizzare l’occhio a Mosca. “Non ci deve essere nessun premio per l’invasore” ha dichiarato Zelensky con tono fermo. Durante la stessa intervista, il presidente ucraino ha spiegato che serve un approccio diverso da parte di Washington. “Putin è qualcosa di simile, ma più forte di Hamas – ha detto –. Quella in Ucraina è una guerra più grande. Per questo serve maggiore pressione”.

Non è mancato un appello all’Ue che, secondo Zelensky, dovrebbe “azzerare” le forniture di gas russo, ricordando che gli Usa hanno già dato segnali per sostituirle. Vendere energia, sì; ma non fornire i missili Tomahawk, che – per Kiev – metterebbero in difficoltà Putin.